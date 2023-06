Persistent développe sa relation avec AWS en adoptant Amazon CodeWhisperer

Le compagnon de codage d'IA générative d'AWS équipera plus de 16 000 employés de l'organisation d'ingénierie de Persistent pour accélérer les opportunités conjointes de mise sur le marché et les délais de commercialisation pour les clients

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) et (NSE: PERSISTENT), un leader mondial de l'ingénierie numérique, renforce sa relation avec Amazon Web Services (AWS) et devient un collaborateur pour les derniers services d'IA générative d'AWS. Dans le cadre de son objectif de stimuler la productivité des développeurs, Persistent équipera son organisation d'ingénierie de plus de 16 000 personnes pour qu'elle utilise Amazon CodeWhisperer afin de créer et de fournir des applications industrielles plus rapidement et de manière plus sécurisée pour les clients de l'entreprise. Formé sur des milliards de lignes de code, Amazon CodeWhisperer permettra aux ingénieurs de Persistent de générer du code avec des commentaires ou du code existant, ce qui les aidera à éviter les tâches de développement fastidieuses et à accélérer la création de nouvelles solutions.

Au cours de la dernière décennie, Persistent a continuellement développé sa relation avec AWS. En tant que leader dans la démocratisation de l'accès aux technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML), AWS joue un rôle clé pour rendre l'IA générative facile, sûre et rentable pour les clients. Cela comprend une large gamme de solutions, comme Amazon CodeWhisperer, Amazon Bedrock et Amazon Titan FMs, ainsi que des puces spécialement conçues pour l'entraînement ML (AWS Trainium) et l'inférence (AWS Inferentia) qui offrent le coût le plus bas pour les modèles d'entraînement et l'exécution de l'inférence dans le cloud.

Persistent travaille avec des modèles transformateurs et dans le domaine de l'IA depuis plus de deux ans, en développant ses capacités, ses accélérateurs et ses engagements clients. La société se consacre à la mise à l'échelle de l'IA générative d'une manière sûre, fiable et rentable. En collaboration avec AWS, Persistent se concentrera sur la confidentialité, la sécurité et les exigences réglementaires afin de répondre aux préoccupations des clients et d'accélérer l'adoption de l'IA générative.

Sandeep Kalra, PDG et directeur exécutif de Persistent Systems, a déclaré :

« En tant que pionniers de l'ingénierie numérique, nous avons toujours cru qu'il fallait rester à l'avant-garde des technologies novatrices, telles que l'IA générative. Notre approche proactive et notre collaboration approfondie avec AWS nous ont permis de fournir des solutions d'ingénierie qui changent la donne et qui ont accéléré le temps de création de valeur pour nos clients dans tous les secteurs. »

« Avec l'adoption de CodeWhisperer par nos équipes d'ingénieurs, nous constatons de précieux gains de productivité tout au long du cycle de vie de l'ingénierie logicielle et nous nous attendons à ce qu'ils s'améliorent considérablement au fil du temps. Grâce à cette alliance, nous travaillerons en étroite collaboration avec AWS pour intégrer nos clients d'entreprise et ISV à CodeWhisperer et leur fournir la formation et l'assistance nécessaires pour accélérer leurs parcours de transformation numérique. »

Deepak Singh, vice-président chargé de l'expérience des développeurs de nouvelle génération chez AWS, a déclaré :

« En travaillant étroitement avec Persistent au cours de la dernière décennie, il est devenu clair que nous partageons la même passion pour l'innovation et le dévouement constant envers nos clients. Le pedigree d'ingénierie et l'expertise industrielle de Persistent, combinés aux solutions d'IA générative d'AWS, permettront aux entreprises de toute taille de concevoir et de mettre en œuvre leurs stratégies d'IA générative de manière simple, sécurisée et rentable. Nous sommes ravis de mettre CodeWhisperer entre les mains des ingénieurs de Persistent afin qu'ils puissent exploiter l'IA générative pour accélérer le développement d'applications et améliorer la satisfaction des développeurs, tout en tirant parti de l'analyse de sécurité intégrée et de l'outil de suivi des références pour créer des applications de manière sécurisée et responsable. »

