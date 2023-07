Persistent dévoile un laboratoire 5G privé de pointe

Il permet une monétisation plus rapide des solutions 5G d'entreprise pour les opérateurs, les fournisseurs d'équipement réseau et les ELI

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 6 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), un fournisseur mondial de services d'ingénierie numérique, a récemment inauguré un laboratoire 5G de pointe afin de fournir un environnement de test et de développement pour les fonctions réseau et les activités de développement de produits pour les opérateurs et les fournisseurs d'équipements réseau, ainsi que pour les éditeurs de logiciels indépendants (ELI) de communications, de médias et d'IoT. Le laboratoire encourage l'interopérabilité et le déploiement rapide pour obtenir une monétisation plus rapide des solutions 5G. Il fournira un équipement pour tester les cas d'utilisation de bout en bout dans l'orchestration multicloud, RAN ouvert, MEC, et plus encore.

Le laboratoire 5G situé à Pune, en Inde, a été inauguré par Matt Price, vice-président de l'ingénierie et de la mobilité des fournisseurs chez Cisco Systems. Le laboratoire permettra aux développeurs de procéder à des essais d'exploitation et à des essais d'intégration. De plus, l'environnement de laboratoire fournit des ressources pour valider et améliorer rapidement l'interopérabilité et les tests générés par le système pour les tests préopérateur.

L'objectif principal du laboratoire est de faciliter le développement de produits et de services qui peuvent tirer parti des capacités de la 5G. Il comprend la mise à l'essai et la démonstration de la capacité des applications 5G à fonctionner dans un environnement de réseau offrant une connectivité haut débit, une faible latence et une fiabilité élevée. Le laboratoire est une plateforme qui permet aux fournisseurs d'applications 5G de présenter leurs produits et services et de démontrer comment la 5G peut améliorer l'expérience utilisateur et stimuler la croissance de l'entreprise.

Selon un rapport de Juniper Research, plus de 80 % des revenus mondiaux facturés par les opérateurs devraient être attribuables aux connexions 5G d'ici 2027. Le rapport prévoit également que le nombre de connexions 5G atteindra 3,2 milliards d'ici 2026, contre 310 millions en 2020. Le rapport suggère en outre que les déploiements de réseaux 5G s'accéléreront dans les années à venir, et que davantage de pays et de fournisseurs de services lanceront des réseaux 5G afin de répondre à la demande croissante de services à haut débit et à faible latence.

Le laboratoire 5G de Persistent réunira des fournisseurs d'équipement réseaux de pointe, des ELI et une équipe d'experts de l'écosystème de Persistent pour renforcer et soutenir les fournisseurs d'applications grâce à des solutions open source leaders du marché dans un environnement de test 5G multifournisseur. Le laboratoire prend en charge les derniers scénarios alimentés par la 5G, y compris la gestion de tranches de réseau pour la 5G privée, la gestion de réseau autonome en boucle fermée alimentée par l'IA, l'observabilité complète de la pile et l'IoT industrielle. Cette initiative de Persistent et Cisco permettra à des partenaires clés de présenter leurs solutions 5G et l'impact de la 5G sur l'industrie.

Kuljesh Puri, vice-président principal et directeur général des communications, des médias et de la technologie chez Persistant, a déclaré :

« Le principal objectif du laboratoire 5G de Persistent est de permettre aux clients des télécommunications d'accélérer le délai de mise sur le marché de leurs solutions 5G. Ce laboratoire 5G de pointe permettra aux opérateurs ainsi qu'aux fournisseurs d'équipement réseau et d'appareils de fournir des solutions open source haut de gamme offrant un environnement de test 5G multifournisseurs. Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec Cisco pour faire avancer cette initiative. »

Matt Price, vice-président de l'ingénierie et de la mobilité des fournisseurs chez Cisco Systems, a déclaré :

« Le déploiement mondial de la 5G progresse rapidement, et avec lui la nécessité d'une assistance mMTC et uRLC pour les cas d'utilisation IoT. À mesure que la demande de 5G privée augmente et que les cas d'utilisation de l'IoT deviennent plus avancés, il est nécessaire de développer des solutions IoT plus innovantes. C'est là que le laboratoire 5G de Persistent intervient, fournissant un écosystème de bout en bout pour l'ingénierie, les tests et le déploiement de la 5G et de l'IoT. »

À propos de Persistent

Avec plus de 22 750 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. Nous travaillons avec les leaders de l'industrie, dont 14 des 30 entreprises les plus innovantes identifiées par BCG, 8 des 10 plus grandes banques aux États-Unis et en Inde, et de nombreux innovateurs dans les écosystèmes de la santé et du logiciel. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter persistent.com/flcs

