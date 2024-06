Persistent conclut un accord de partenariat stratégique pour développer des solutions innovantes basées sur Google Cloud

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) et (NSE: PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a annoncé un accord de partenariat stratégique à long terme avec Google Cloud pour étendre sa portée aux États-Unis, en Inde, au Royaume-Uni et en Australie. Cet accord se concentre sur la conduite d'activités conjointes de mise sur le marché et sur l'accélération de la transformation numérique pour les entreprises à l'échelle mondiale. En utilisant les modèles Gemini de Google Cloud, ainsi que d'autres technologies innovantes de Google, la société développera des solutions spécifiques à l'industrie pour favoriser l'adoption à grande échelle de l'IA générative. Cet accord permettra à Google Cloud et à Persistent de proposer des solutions leaders sur le marché qui aideront les entreprises à maximiser le retour sur investissement de leurs investissements dans le cloud tout en modernisant leur infrastructure et leur pile de données.

Dans le cadre de cet accord stratégique, Persistent s'appuiera sur son expertise approfondie du domaine, combinée aux plateformes avancées et à l'IA de Google Cloud, pour créer des solutions innovantes adaptées aux secteurs des services bancaires, financiers et assurances, de la santé et des sciences de la vie, des communications, des médias et des télécommunications, de la technologie grand public et de la haute technologie. Elle accélérera l'adoption des technologies émergentes basées sur l'IA et créera des propositions de valeur uniques pour les clients qui bénéficieront d'un accès anticipé aux nouvelles offres. La collaboration conduira également à un déploiement rapide des services et à un soutien complet aux clients, ce qui améliorera la satisfaction globale des clients. En outre, Persistent aura accès à des ressources supplémentaires de Google Cloud pour développer de nouvelles solutions, ce qui permettra d'accélérer la mise sur le marché.

Persistent a réalisé d'importants investissements dans ses initiatives de mise sur le marché et dans son programme de requalification des talents afin de renforcer son partenariat avec Google Cloud. L'entreprise a investi de manière significative dans sept spécialisations, en acquérant récemment les spécialisations en données et analyse et en apprentissage automatique, 52 désignations d'expertise, et plus de 87 % des ingénieurs de Persistent sont formés aux technologies d'IA générative. En tant que partenaire mondial hautement spécialisé dans les solutions d'intégration de systèmes (SSI), Persistent a démontré ses capacités et son expertise en matière d'intégration et de mise en œuvre des solutions Google Cloud.

Grâce à ce partenariat élargi, Persistent et Google Cloud continueront à aider leurs clients communs à capitaliser sur la puissance du cloud pour améliorer l'évolutivité et l'innovation.

Sandeep Kalra, président-directeur général et directeur exécutif de Persistent, a déclaré :

« En tant que société centrée sur le client, nous restons déterminés à offrir de la valeur à nos clients en leur donnant accès aux capacités et aux solutions uniques de notre écosystème de partenaires. Notre nouvel accord de partenariat stratégique avec Google Cloud, combiné à notre pratique de pointe en matière de cloud et aux technologies pionnières de Google Cloud, nous permet d'établir de nouvelles références pour ce qui peut être réalisé grâce au cloud, aux données et à l'analyse, ainsi qu'à l'IA. Ensemble, nous continuerons à offrir une valeur inégalée à nos clients en proposant la mise à l'échelle, l'efficacité et la sécurité renforcée nécessaires pour aider nos clients à créer de la différenciation et de la croissance. »

Kevin Ichhpurani, vice-président de l'écosystème mondial et des chaînes chez Google Cloud, a ajouté :

« Aujourd'hui, les entreprises mondiales se transforment numériquement grâce à l'infrastructure, aux services et à l'IA générative de confiance de Google Cloud. Ce nouvel accord de partenariat stratégique aidera ces organisations à accélérer leurs transformations basées sur le cloud et l'IA grâce à la technologie de pointe de Google Cloud et aux milliers d'experts spécialisés et certifiés de Persistent. Nous sommes ravis de travailler avec Persistent pour apporter encore plus de services et de solutions de cloud et d'IA aux entreprises. »

À propos de Persistent

Avec plus de 23 800 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance.

