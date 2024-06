Persistent geht strategische Partnerschaft ein, um innovative Lösungen auf Basis von Google Cloud voranzutreiben

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) und (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab eine langfristige strategische Partnerschaft mit Google Cloud bekannt, um die Reichweite in den USA, Indien, Großbritannien und Australien zu erhöhen. Die Vereinbarung zielt darauf ab, gemeinsame Go-to-Market-Aktivitäten voranzutreiben und die digitale Transformation für Unternehmen weltweit zu beschleunigen. Unter Verwendung der Gemini-Modelle von Google Cloud und anderer innovativer Google-Technologien wird das Unternehmen branchenspezifische Lösungen entwickeln, um die breite Einführung von GenAI voranzutreiben. Die Vereinbarung wird es Google Cloud und Persistent ermöglichen, marktführende Lösungen zu liefern, die Unternehmen dabei helfen, den ROI ihrer Cloud-Investitionen zu maximieren und gleichzeitig ihre Infrastruktur und ihren Datenstapel zu modernisieren.

Im Rahmen dieser strategischen Vereinbarung wird Persistent sein tiefes Fachwissen in Kombination mit den fortschrittlichen Plattformen und der KI von Google Cloud nutzen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die auf die Branchen BFSI, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Kommunikation, Medien und Telekommunikation, Consumer Tech und Hi-Tech zugeschnitten sind. Es wird die Einführung neuer KI-gesteuerter Technologien beschleunigen und einzigartige Mehrwertangebote für Kunden schaffen, da sie frühzeitig Zugang zu den neuen Angeboten erhalten. Die Zusammenarbeit wird auch zu einer schnellen Bereitstellung von Diensten und einem umfassenden Support für die Kunden führen, was die allgemeine Kundenzufriedenheit erhöht. Darüber hinaus wird Persistent Zugang zu zusätzlichen Ressourcen von Google Cloud haben, um neue Lösungen zu entwickeln, was zu einer schnelleren Markteinführung führt.

Persistent hat erhebliche Investitionen in seine Go-to-Market-Initiativen und sein Programm zur Umschulung von Talenten getätigt, um die Partnerschaft mit Google Cloud zu stärken. Das Unternehmen hat erheblich in sieben Spezialisierungen investiert, zuletzt in die Spezialisierungen Data & Analytics und Machine Learning sowie in 52 Kompetenzbezeichnungen, und über 87 % der Ingenieure von Persistent sind in GenAI-Technologien ausgebildet. Als hochspezialisierter Global Solutions Systems Integrator (SSI)-Partner kann Persistent eine starke Erfolgsbilanz seiner Fähigkeiten und Expertise bei der Integration und Implementierung von Google Cloud-Lösungen vorweisen.

Mit dieser erweiterten Partnerschaft werden Persistent und Google Cloud ihre gemeinsamen Kunden weiterhin dabei unterstützen, die Vorteile der Cloud für verbesserte Skalierbarkeit und Innovation zu nutzen.

Sandeep Kalra, Geschäftsführer und exekutiver Direktor, Persistent:

„Als kundenorientiertes Unternehmen sind wir weiterhin bestrebt, unseren Kunden durch den Zugang zu den einzigartigen Fähigkeiten und Lösungen unseres Partner-Ökosystems einen Mehrwert zu bieten. Unsere neue strategische Partnerschaftsvereinbarung mit Google Cloud in Kombination mit unserer branchenführenden Cloud-Praxis und den bahnbrechenden Technologien von Google Cloud versetzt uns in die Lage, neue Maßstäbe dafür zu setzen, was mit Cloud, Daten und Analysen sowie KI erreicht werden kann. Gemeinsam werden wir unseren Kunden weiterhin einen unvergleichlichen Mehrwert bieten, indem wir ihnen die Größe, Effizienz und verbesserte Sicherheit bieten, die sie brauchen, um sich zu differenzieren und zu wachsen."

Kevin Ichhpurani, Konzernvizepräsident, Global Ecosystem and Channels, Google Cloud:

„Globale Unternehmen vollziehen heute mit der vertrauenswürdigen Infrastruktur, den Services und der generativen KI von Google Cloud eine digitale Transformation. Dieses neue strategische Partnerschaftsabkommen wird diesen Unternehmen helfen, ihre Cloud- und KI-getriebenen Transformationen mit führender Technologie von Google Cloud und Tausenden von spezialisierten und zertifizierten Experten von Persistent zu beschleunigen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Persistent, um noch mehr Cloud- und KI-Dienste und -Lösungen für Unternehmen anzubieten."

Mit über 23.800 Mitarbeitern in 21 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung. Als Teilnehmer des United Nations Global Compact engagiert sich Persistent dafür, seine Strategien und Geschäftsvorgänge an den universellen Prinzipien für Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gesellschaftliche Ziele proaktiv zu fördern. Mit einem Zuwachs von 268 % seit 2020 ist Persistent laut Brand Finance die am schnellsten wachsende indische IT-Dienstleistungsmarke.

persistent.com/flcs

