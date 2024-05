Persistent ernennt Vinit Teredesai zum Chief Financial Officer

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 16. Mai 2024 /PRNewswire/ --

Nachrichtenüberblick

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gab heute die Ernennung von Vinit Teredesai zum Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens bekannt, der mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Sunil Sapre, Executive Director, antritt, der im Laufe dieses Jahres in den Ruhestand gehen wird. Vinit Teredesai wird für die finanzielle Führung von Persistent auf dem weiteren Wachstumskurs des Unternehmens verantwortlich sein.

Vinit Teredesai ist ein erfahrener Finanzexperte mit über 28 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanz, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung, Steuern, Kapitalbeschaffung, Risikomanagement, Fusionen und Übernahmen sowie Unternehmensumstrukturierung. Zuvor war er als CFO bei LTIMindtree Limited und davor bei Mindtree Limited tätig. Davor arbeitete er als CFO und CIO bei KPIT Technologies Limited. Vinit Teredesai ist ein qualifizierter Wirtschaftsprüfer, Kosten- und Managementberater und ein Certified Public Accountant in den Vereinigten Staaten. Er hat ein General-Management-Programm der Sloan School of Management am Massachusetts Institute of Technology (MIT) absolviert und sich dabei auf Strategie, Innovation und Technologie konzentriert.

Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director, Persistent:

„Es ist mir eine Freude, Vinit im Persistent-Team willkommen zu heißen. Vinits reiche Branchenerfahrung und sein Fachwissen im Finanzbereich werden eine wertvolle Ergänzung des Führungsteams auf der nächsten Etappe unseres Wachstumskurses hin zu einem Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar und darüber hinaus sein und gleichzeitig die Schaffung von Mehrwert für alle Beteiligten sicherstellen. Ich möchte auch Sunil für seinen wertvollen Beitrag zu Persistent in den letzten 9 Jahren danken. Sunil wird bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Laufe dieses Jahres weiterhin ein wichtiger Teil des Persistent-Führungsteams und unseres Vorstands sein."

Sunil Sapre, ehemaliger Chief Financial Officer und Executive Director, Persistent:

„Ich freue mich sehr, Vinit willkommen zu heißen und wünsche ihm das Beste für seine neue Aufgabe als CFO des Unternehmens. Ich werde eng mit ihm zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Ich möchte unserem Direktorium für das in mich gesetzte Vertrauen und für seine Unterstützung und Führung während meiner Amtszeit als CFO meinen tiefsten Dank aussprechen. Darüber hinaus möchte ich unseren Kunden, Partnern, Investoren, Analysten, Lieferanten und anderen Stakeholdern aufrichtig für ihre Unterstützung auf diesem Weg danken."

Informationen zu Persistent

Mit über 23.800 Mitarbeitern in 21 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung. Als Teilnehmer des United Nations Global Compact engagiert sich Persistent dafür, seine Strategien und Geschäftsvorgänge an den universellen Prinzipien für Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gesellschaftliche Ziele proaktiv zu fördern. Mit einem Wachstum von 268 % seit 2020 ist Persistent laut Brand Finance die am schnellsten wachsende indische IT-Dienstleistungsmarke.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete und mit Vorsicht zu behandelnde Aussagen

Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen finden Sie unter persistent.com/flcs

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/4436045/Persistent_Systems_Logo.jpg