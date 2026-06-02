Persistent erweitert seine Präsenz in Osteuropa, um die KI-gestützte Plattformtransformation voranzutreiben

Europäische Nearshore-Lieferkapazitäten zur Unterstützung der nächsten Generation von KI-gestützten Unternehmensabläufen

TALLINN, Estland und PUNE, Indien, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Ausweitung seiner Präsenz in Osteuropa durch die Integration eines spezialisierten Teams von mehr als 90 Fachleuten von Concise, einem Softwareentwicklungs- und IT-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Tallinn, bekannt. Vorbehaltlich der Abschlussbedingungen wird die Transaktion das europäische Nearshore-Liefernetzwerk von Persistent stärken und die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, Unternehmen bei der Entwicklung groß angelegter digitaler Infrastrukturen und global integrierter Abläufe zu unterstützen.

Da Unternehmen ihre Investitionen in KI-gestützte Abläufe und moderne digitale Infrastrukturen beschleunigen, steigt die Nachfrage nach Partnern, die Kernsysteme modernisieren, Governance-Anforderungen unterstützen und regionale Bereitstellungsmöglichkeiten in globalem Maßstab bieten können. Persistent stärkt seine Position in diesem sich entwickelnden Markt durch Investitionen in strategische Bereitstellungszentren, fortschrittliche Plattformfähigkeiten und spezialisiertes KI-Know-how.

Wichtigste Eckpunkte

Was durch den Abschluss der Transaktion erreicht werden soll:

Erweiterung der osteuropäischen und Nearshore-Lieferbasis von Persistent

Einrichtung strategischer Lieferzentren in Tallinn und Tartu, Estland

Stärkung der Fähigkeiten in den Bereichen KI-gestützte Produktentwicklung, verteilte Systeme und cloudnative Technologien

Ausbau des Fachwissens zur Unterstützung von Mobilität, Logistik, intelligenter Infrastruktur und vernetzten Ökosystemen auf globaler Ebene

Mit der Einrichtung von Lieferzentren in Tallinn und Tartu würde Persistent seine europäische Präsenz ausbauen und sein Nearshore-Liefermodell für Kunden in der gesamten Region stärken. Das hochentwickelte digitale Ökosystem Estlands und sein großes Potenzial an Fachkräften im Technologiebereich bilden eine solide Grundlage für die Förderung der KI-getriebenen Transformation, die eine Abstimmung der Governance und ein stärkeres regionales Engagement erfordert. Die Expansion zielt zudem darauf ab, die Beziehung zu einem strategischen Kunden im Bereich Unternehmensmobilität in der Region zu festigen und das Fachwissen in diesem Bereich zu vertiefen.

Das Team verfügt über Erfahrung in der Betreuung groß angelegter digitaler Umgebungen in den Bereichen Mobilität, Logistik, intelligente Infrastruktur und Zahlungsverkehr.

Kuljesh Puri, Executive Vice President, Communications, Media and Technology, Persistent

„Unternehmen bauen ihre Kernsysteme und digitalen Infrastrukturen zunehmend um, um KI-gestützte Abläufe, Automatisierung und global vernetzte Geschäftsumgebungen zu unterstützen. Dadurch steigt die Nachfrage nach Partnern, die komplexe operative Systeme modernisieren, KI in kritische Arbeitsabläufe integrieren und global verteilte Abläufe in großem Umfang unterstützen können.

Diese Expansion wird die Position von Persistent im Bereich der KI-gestützten Plattformtransformation stärken und gleichzeitig unsere Präsenz in Osteuropa ausbauen. Das starke digitale Ökosystem und der Pool an Fachkräften im Technologiebereich in Estland machen das Land zu einer wichtigen Ergänzung unseres globalen Leistungsnetzwerks und stärken unsere Fähigkeit, Kunden zu unterstützen, die eine schnellere Umsetzung, ein intensiveres regionales Engagement und groß angelegte Modernisierungsprogramme in ganz Europa und anderen strategischen globalen Märkten anstreben."

Markko Abel, Eigentümer, Concise

„Unsere Teams haben starke Fähigkeiten in der Entwicklung und Skalierung von Plattformen aufgebaut, die Echtzeitumgebungen mit hohem Datenaufkommen unterstützen. Durch die Zugehörigkeit zu Persistent können wir diese Arbeit in einem größeren globalen Ökosystem weiter ausbauen. Das schafft neue Möglichkeiten für unsere Ingenieure und sichert gleichzeitig die Kontinuität für Kunden, die ihre Plattformen erweitern und modernisieren möchten."

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) ist ein weltweites Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Kunden in verschiedenen Branchen KI-gestütztes, plattformbasiertes Digital Engineering sowie Enterprise Modernization bietet. Mit mehr als 27.500 Beschäftigten in 21 Ländern hat sich das Unternehmen Innovation und Kundenerfolg verschrieben. Persistent bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio, darunter Software Engineering, Produktentwicklung, Daten und Analytik, CX-Transformation, Cloud Computing sowie intelligente Automatisierung. Das Unternehmen ist Teil des MSCI India Index und in wichtigen Indizes der National Stock Exchange of India vertreten, darunter Nifty Midcap 50, Nifty IT sowie Nifty MidCap Liquid 15 und in mehreren Indizes der BSE wie S&P BSE 100 sowie S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent ist zudem im Dow Jones Best-in-Class World Index vertreten. Das Unternehmen hat CO2-Neutralität erreicht und damit seinen Einsatz für Nachhaltigkeit sowie verantwortungsbewusstes Wirtschaften bekräftigt. Persistent wurde außerdem von Newsweek und der Plant A Insights Group als einer von „America's Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity 2025" (einer der besten Arbeitgeber in den USA für Inklusion und Vielfalt 2025) ausgezeichnet. Als Teilnehmer des UN Global Compact hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien sowie Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten. Zudem betreibt es Aktivitäten, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Markenwertwachstum von 468 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im „Brand Finance India 100"-Report 2025.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Informationen zu Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen finden Sie auf persistent.com/flcs.

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