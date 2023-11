Persistent lance le premier service de maintenance open-source du genre

Ce service permet d'optimiser les opérations et d'améliorer l'efficacité grâce à des correctifs de composants open-source sur mesure

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 22 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) and (NSE: PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation d'entreprise, a lancé aujourd'hui un service de maintenance open-source unique en son genre pour faciliter le maintien à jour des logiciels open-source des entreprises avec tous les correctifs, les corrections de bugs et l'incorporation des dernières versions logicielles. Le service est composé d'une équipe dédiée d'experts et de spécialistes traitant une large gamme de logiciels complexes, équipés des dernières technologies et soutenus par une base de connaissances pour aider les clients à maintenir leurs logiciels open-source avec toutes les versions pour la continuité des opérations de l'entreprise.

Plus de 90 % des logiciels d'une application sont construits à partir de composants libres. Si les logiciels libres offrent de nombreux avantages, ils présentent également des défis particuliers dans un environnement d'entreprise. Les entreprises sont confrontées à des retards dans les mises à jour et la maintenance des logiciels en attendant que la communauté open-source fournisse des correctifs, ce qui signifie qu'elles risquent de ne pas respecter leurs obligations en matière de livraison de logiciels et de conformité aux normes de sécurité. Le service de maintenance open-source de Persistent vise à répondre à ce défi avec une équipe dédiée qui se concentre sur les mises à jour des composants tout en maintenant la sécurité et l'intégrité. Il accélère la capacité des entreprises à optimiser leurs opérations et à améliorer leur efficacité grâce à des correctifs rapides, de haute qualité, compatibles et sécurisés, en quelques heures au lieu de quelques jours, en s'appuyant sur des technologies de pointe telles que les grands modèles de langage et l'IA générative, entre autres.

Persistent propose diverses offres dans le cadre de ce service, allant d'une évaluation gratuite du projet à deux abonnements premium, tous accessibles ici . Le service gratuit fournit des informations précieuses sur les vulnérabilités potentielles des projets et les domaines d'amélioration, avec des recommandations pour améliorer la performance et la sécurité des logiciels.

Pour opter pour des solutions open-source sur mesure, l'entreprise propose deux abonnements. Le premier fournit des alertes et une assistance en temps utile pour les solutions disponibles avec des correctifs personnalisés si les solutions ne sont pas disponibles au sein de la communauté open-source ; l'abonnement premium est un ensemble complet qui fournit un déploiement automatisé de bout en bout des solutions, rationalisant ainsi le processus de mise en œuvre. Chaque correctif est testé, conforme à la norme SLSA-3 et compatible avec le projet.

Persistent a conclu un partenariat avec Lineaje Inc, expert en gestion de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des logiciels, afin d'intégrer sa technologie et ses capacités d'IA avancées dans le service open-source de Persistent. Lineaje permettra à la société d'aider ses clients à obtenir une visibilité sur les composants open-source et de fournir une évaluation de l'impact et une priorisation de la maintenance en fonction de la compatibilité, de l'intégrité et de la sécurité dans sa chaîne d'approvisionnement.

Ce service garantit que les mises à jour des logiciels libres sont compatibles avec les composants logiciels existants, fournit des documents VEX (Vulnerability Exploitability eXchange, échange de vulnérabilités) pour les vulnérabilités potentielles, et fournit des correctifs certifiés pré-testés pour les risques dans un délai raisonnable.

Nitish Shrivastava, vice-président principal et responsable des produits chez Persistent :

« Les entreprises de tous les secteurs accusent un retard important dans les mises à jour logicielles, et de nombreux problèmes découverts dans les codes open-source restent non résolus pendant une période indéterminée. L'esprit d'ingénierie de notre équipe d'experts et notre expérience dans la conception et la résolution de problèmes complexes de logiciels et de sécurité permettent à Persistent de fournir des correctifs personnalisés de haute qualité pour les composants open-source, afin que nos clients puissent améliorer leur efficacité opérationnelle et répondre aux normes de gouvernance dans un délai beaucoup plus court. Notre offre unique vise à établir un service standardisé pour la maintenance des logiciels libres et à encourager la collaboration au sein de la communauté des logiciels libres, contribuant ainsi à sa croissance. »

Javed Hasan, président-directeur général de Lineaje Inc. :

« Le code open-source représente une part importante de la chaîne d'approvisionnement en logiciels des entreprises modernes. En l'absence d'outils formels permettant une analyse approfondie des dépendances du code source ouvert, les développeurs et les équipes chargées de la sécurité ne savent pas ce que contiennent leurs logiciels. Compte tenu de la prévalence des problèmes de sécurité et de maintenabilité dans la majorité des composants open-source, et du fait que 64 % des vulnérabilités n'ont pas de correctifs disponibles, il existe un besoin critique de composants open-source gérés et sécurisés. Nous sommes ravis que la technologie de gestion des logiciels libres de Lineaje ait été sélectionnée pour le service open-source de Persistent afin de combler cette lacune importante dans les entreprises de développement logiciel. »

Nico Popp, responsable des produits chez Tenable :

« Dans le paysage logiciel actuel, l'open-source joue un rôle essentiel et constitue une stratégie fondamentale pour les développeurs de logiciels. Comme plus de 82 % des composants open-source présentent un risque élevé, assurer la sécurité et le support ininterrompu de ces ressources est primordial pour soutenir le progrès de l'industrie tout en maintenant les normes les plus élevées de sécurité et d'intégrité. Persistent, en s'appuyant sur son expérience de plusieurs décennies dans l'ingénierie des produits, combinée à la technologie innovante et distinctive de Lineaje, constitue la passerelle idéale pour répondre à ce besoin critique. »

À propos de Persistent

Avec plus de 22 800 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance.

www.persistent.com

