Persistent lance un centre d'excellence destiné à accélérer les migrations vers le cloud hybride avec Red Hat OpenShift

Le centre d'excellence (CoE) sera un centre d'innovation qui permettra d'accélérer le déploiement des charges de travail sur la plus grande plateforme de conteneurisation basée sur Kubernetes

SANTA CLARA, Calif. et PUNE, Inde, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) accélère la migration de ses clients vers le cloud hybride grâce à Red Hat OpenShift. La société a annoncé aujourd'hui la création d'un centre d'excellence pour la plateforme de conteneurisation basée sur Kubernetes la plus complète du secteur, Red Hat OpenShift.

Avec la création de ce centre d'excellence, les clients pourront accélérer leurs efforts de transformation numérique avec une portabilité de la charge de travail entre différents fournisseurs de cloud public tels qu'AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform et IBM Cloud.

Parallèlement à l'annonce récemment faite par Persistent, qui indiquait avoir formé plus de 2 000 professionnels à la conteneurisation et à Kubernetes, la société vient ajouter des accréditations de vente, d'ingénierie et de livraison professionnelles Red Hat. Ce CoE combine la vaste expérience de Persistent en matière d'ingénierie et de technologie avec des accélérateurs et des méthodologies exclusifs, tels que l'approche Persistent Digital Greenhouse™, visant à accélérer les déploiements de Red Hat OpenShift.

Citation de Julio Tapia, directeur général de l'écosystème des partenaires et des plateformes cloud chez Red Hat :

« Red Hat OpenShift fournit la plateforme Kubernetes d'entreprise la plus complète du secteur, alliant l'ampleur de Kubernetes à la simplicité des opérateurs et à l'engagement global de Red Hat en faveur de l'innovation open source. Nous sommes ravis de collaborer avec Persistent par le biais du CoE Red Hat afin d'aider nos clients à développer plus rapidement des applications modernes et à accélérer leurs efforts de transformation numérique. »

Persistent compte des milliers de professionnels ayant une expérience de la conteneurisation et du déploiement dans le cloud, acquise dans le cadre de centaines de projets entrepris chaque année sur AWS, Microsoft Azure, Google et IBM Cloud. Cela donne à l'entreprise la capacité de mettre rapidement à l'échelle les équipes afin de déployer des charges de travail sur Red Hat OpenShift en fonction des besoins du client.

Citation de Jiani Zhang, président de l'unité alliances et solutions industrielles chez Persistent :

« Alors que nous travaillons avec nos clients pour accélérer leur migration vers le cloud, la flexibilité et l'avantage concurrentiel de notre relation avec Red Hat sont essentiels. Nous aidons toutes sortes d'organisations à adopter leur propre mosaïque numérique unique, pour laquelle une base de cloud hybride moderne est indispensable. Notre CoE Red Hat et nos partenariats étroits avec les plus grands fournisseurs de cloud pourront aider des centaines d'organisations à faire évoluer et à accélérer leur transformation en entreprise numérique. »

Comptant 11 000 employés à travers le monde, Persistent est un leader des solutions globales, offrant des services d'accélération du commerce numérique et de modernisation des entreprises à des sociétés de tous les secteurs d'activité et toutes les régions du monde. De par son envergure et son expérience, Persistent a la capacité d'évoluer rapidement pour répondre aux besoins des entreprises clientes.

