Persistent lance une solution de gestion du risque marchand basée sur l'IA de Databricks

Cette solution permet la détection proactive du risque marchand et la prévention des fraudes grâce à des informations en temps réel et à des flux de travail.

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 10 avril 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution de gestion du risque marchand et de détection des fraudes alimentée par la plateforme d'intelligence des données Databricks. La solution aide les établissements financiers à réduire les pertes liées à la fraude, à améliorer la précision de la détection et à réduire l'effort d'examen manuel grâce à des décisions en temps réel basées sur l'intelligence.

À mesure que les paiements numériques prennent de l'ampleur, les établissements financiers, les prestataires de services de paiement, les plateformes numériques et leurs clients finaux sont confrontés à une augmentation de la fraude, à une surveillance réglementaire et à un risque de réputation. Les approches traditionnelles s'appuient sur des règles statiques et une analyse post-transaction, ce qui limite la détection précoce. Persistent redirige la gestion du risque marchand en amont pour permettre la détection précoce, la surveillance continue et l'action pilotée par l'IA avant que les pertes ne se produisent.

Construite sur la plateforme d'intelligence des données Databricks, la solution utilise l'IA agentique pour effectuer un contrôle multi-signaux des commerçants lors de l'intégration, en analysant les profils commerciaux, l'historique de conformité, les modèles de transaction et les indicateurs externes pour évaluer le risque avant que les transactions ne commencent. Une fois en service, elle surveille en permanence les transactions, les rétrofacturations et les signaux de tiers en temps réel afin de détecter les risques de fraude ou de non-conformité émergents.

Lorsque des signaux de risque sont détectés, le système déclenche des actions configurables, telles qu'une surveillance accrue, une inscription sur une liste de surveillance ou des restrictions sur les transactions, avec une auditabilité et une gouvernance totales. Conçu comme un accélérateur de Databricks, il unifie les données par lots et en continu, les profils des commerçants et les signaux de risque externes dans une couche d'intelligence gouvernée en temps réel, ce qui permet d'accélérer le temps de retour sur investissement.

La solution devrait avoir un impact mesurable sur les activités des entreprises, notamment :

une réduction de 20 à 40 % des pertes liées à la facturation et à la fraude grâce à une détection plus précoce des risques,

une amélioration de 30 à 60 % de la précision de la détection des fraudes grâce à l'intelligence multi-signaux,

une réduction de 50 à 70 % de l'effort d'examen manuel, ce qui permet aux équipes de se consacrer à des enquêtes à plus forte valeur ajoutée,

une réduction de 10 à 20 % des coûts de gestion des risques grâce à l'automatisation et à la rationalisation des flux de travail.

Persistent est un partenaire Databricks Global Systems Integrator avec plus de 900 professionnels certifiés Databricks et plus de huit accélérateurs sur la plateforme Databricks. La solution est disponible dès maintenant et peut être déployée en tant qu'accélérateur basé sur Databricks pour les banques, les acquéreurs et les fournisseurs de services de paiement dans le monde entier.

Barath Narayanan, Global BFSI and Europe Geo Head, Persistent :

« Le risque marchand est devenu l'un des défis les plus complexes pour les établissements financiers, les fournisseurs de services de paiement et les plateformes numériques, alors que les volumes de transactions augmentent et que la surveillance réglementaire s'intensifie. Une gestion efficace des risques dépend désormais de la capacité à transformer les données en informations et à réagir en temps réel. Notre travail avec Databricks nous permet d'allier le traitement de données évolutives à l'IA pour aider les établissements financiers à identifier plus tôt les risques émergents, à améliorer la prise de décision et à renforcer la surveillance des commerçants tout au long du cycle de vie ».

Josh Meyer, Global Head of Partner Solutions and Industry GTM, Databricks :

« À mesure que les écosystèmes de paiement se développent et que la surveillance réglementaire s'intensifie, la gestion du risque marchand devient un défi axé sur l'intelligence. Databricks, en collaboration avec Persistent, aide les établissements financiers, les prestataires de paiement et les plateformes numériques à unifier les données à grande échelle afin d'obtenir une visibilité en temps réel tout au long du cycle de vie du commerçant. Cette approche permet de détecter les risques plus tôt, de prendre des décisions plus avisées et d'assurer une conformité plus solide et plus résistante dans un paysage des paiements en évolution rapide ».

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Avec plus de 26 500 employés répartis dans 18 pays, l'entreprise s'engage à innover et à assurer le succès des clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience client, de l'informatique dans le cloud et de l'automatisation intelligente. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty Midcap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Avec une croissance de 468 % de la valeur de la marque depuis 2020, Persistent est la marque de services informatiques qui connaît la plus forte croissance dans le rapport de 2025 de Brand Finance India 100.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/4851381/Persistent_Systems_Logo.jpg