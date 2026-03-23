Persistent nomme Ruchi Kulhari vice-présidente exécutive - Stratégie et exécution d'entreprise

Renforce l'exécution de l'entreprise, l'alignement du leadership et la rigueur opérationnelle alors que l'entreprise entame sa prochaine phase de croissance.

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179 et NSE : PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a annoncé aujourd'hui la nomination de Ruchi Kulhari au poste de vice-présidente exécutive - Stratégie d'entreprise et exécution.

Cette nomination intervient alors que Persistent continue d'élargir ses opérations mondiales et d'approfondir son orientation vers les services pilotés par l'IA et les plateformes. Ce rôle vise à renforcer l'exécution de l'entreprise, à améliorer l'alignement du leadership et à soutenir la transformation efficace de la stratégie en résultats dans l'ensemble de l'organisation.

Dans ce rôle, Ruchi travaillera en étroite collaboration avec le directeur général et l'équipe de direction exécutive pour concrétiser les priorités les plus importantes de l'entreprise, en collaborant avec les unités commerciales et les fonctions afin traduire les priorités stratégiques en initiatives clairement définies avec des résultats mesurables. Elle renforcera la cadence d'exécution, la gouvernance et la responsabilité dans l'ensemble de l'entreprise et dirigera des programmes interfonctionnels, notamment la transformation basée sur l'IA et l'évolution du modèle d'exploitation. Son rôle renforce également l'alignement entre les équipes de direction, assure un suivi cohérent des principaux mandats et soutient la cohérence avec le conseil d'administration, les investisseurs et les partenaires stratégiques.

Ruchi possède plus de vingt ans d'expérience en matière de leadership mondial dans les domaines de la transformation des entreprises, de la stratégie organisationnelle et des ressources humaines. Elle rejoint Persistent après avoir travaillé chez Unisys, où elle était vice-présidente senior et directrice des ressources humaines. Elle a auparavant occupé des postes de direction chez Coforge, Infosys et EXL Services.

Sandeep Kalra, PDG et directeur exécutif, Persistent

« Alors que Persistent continue de se développer, l'excellence de l'exécution et l'alignement du leadership deviennent de plus en plus importants pour maintenir notre élan croissant. Ruchi apporte un jugement stratégique et une rigueur opérationnelle solides, ainsi qu'une expérience approfondie dans l'exécution d'initiatives à l'échelle de l'entreprise. Elle travaillera en étroite collaboration avec moi et l'équipe de direction pour renforcer la discipline d'exécution et veiller à ce que nos priorités stratégiques soient mises en œuvre avec clarté, rapidité et responsabilité. »

Ruchi Kulhari, vice-présidente exécutive - Stratégie d'entreprise et exécution, Persistent

« Persistent se trouve à une étape passionnante de son parcours de croissance, avec une échelle croissante et des opportunités mondiales. Je me réjouis de travailler en partenariat avec Sandeep et l'équipe de direction pour renforcer l'exécution, améliorer l'alignement et soutenir la réalisation des priorités stratégiques de l'entreprise. »

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : 533179 et NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Avec plus de 26 500 employés répartis dans 18 pays, l'entreprise s'engage à innover et à assurer le succès des clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience client, de l'informatique dans le cloud et de l'automatisation intelligente. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty MidCap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Affichant une croissance de 468 % de sa valeur depuis 2020, Persistent se distingue dans le rapport « India 100 2025 » de Brand Finance comme la marque de services informatiques qui connaît la plus forte expansion.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes énoncés dans les déclarations prospectives, rendez-vous sur persistent.com/flcs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022385/5878715/Persistent_Systems_Logo.jpg