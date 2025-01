Persistent obtient la note AA+ (stable) d'ICRA Limited

Reflète les bonnes performances financières et renforce la confiance des parties prenantes

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 22 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) et (NSE : PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la note de crédit [ICRA]AA+ (stable), ce qui renforce sa solide position financière, sa résilience commerciale et son excellence opérationnelle.

ICRA Limited (ICRA) est une agence indienne indépendante et professionnelle d'information sur les investissements et de notation du crédit. L'évaluation complète de l'ICRA implique une évaluation approfondie des états financiers, des discussions approfondies avec l'équipe dirigeante et une analyse détaillée des performances de l'entreprise. Des facteurs clés tels que la croissance des revenus, l'efficacité opérationnelle, la structure du capital et la position de liquidité sont méticuleusement examinés afin d'évaluer la résilience financière et la stabilité à long terme.

La notation AA+ (stable) de l'ICRA renforce la confiance des parties prenantes, démontrant la dynamique de croissance soutenue de Persistent et sa capacité à naviguer dans des conditions macroéconomiques dynamiques. Les principaux facteurs de notation et les points forts mis en évidence par l'ICRA sont les suivants :

Une direction expérimentée avec une expérience opérationnelle avérée, complétée par des relations bien établies avec une base de clients diversifiée dans différents secteurs d'activité.

Une forte croissance du chiffre d'affaires et un carnet de commandes bien rempli garantissent une visibilité constante du chiffre d'affaires, grâce à un ensemble diversifié de contrats de grande et moyenne envergure dans des secteurs clés, avec une part croissante de nouveaux contrats.

Un profil financier solide, fondé sur des flux de trésorerie et une structure de capital sains, reflète la stabilité financière et permet à Persistent de maintenir sa dynamique de croissance et de saisir les futures opportunités de manière efficace.

Cette notation financière sera également un élément clé dans les appels d'offres de Persistent auprès de clients plus importants, qui exigent souvent que les partenaires fournisseurs fassent preuve d'une grande solidité financière dans le cadre de leurs critères de sélection. La note AA+ (stable) est une garantie crédible de la santé financière de Persistent, ce qui renforce la capacité de la société à obtenir des engagements stratégiques et à étendre sa présence sur le marché des entreprises.

Sandeep Kalra, président-directeur général et directeur exécutif de Persistent :

« Nous sommes fiers d'avoir obtenu la note [ICRA] AA+ (stable), qui témoigne de la solidité des fondamentaux de notre activité, de notre santé financière et de notre excellence opérationnelle. Cette reconnaissance reflète la confiance que nous avons bâtie avec nos clients, nos actionnaires et nos employés au fil des ans. Nous continuerons à réaliser des performances industrielles de premier ordre grâce à une exécution disciplinée, à l'innovation et à l'expansion mondiale, tout en maintenant une structure de capital solide et une position de liquidité saine. Ce faisant, nous visons à maintenir notre dynamique de croissance et à créer de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes. »

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions qui propose des services d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise aux entreprises de tous les secteurs. Avec plus de 23 200 employés répartis dans 19 pays, l'entreprise s'engage à innover et à satisfaire ses clients. Persistent propose une gamme complète de services, notamment l'ingénierie logicielle basée sur l'IA, le développement de produits, les données et l'analyse, la transformation CX, l'informatique en nuage et l'automatisation intelligente. L'entreprise a été désignée « entreprise la plus prometteuse » de l'année par CNBC-TV18 lors des 2023 India Business Leader Awards. Persistent a atteint la neutralité carbone, renforçant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, l'entreprise s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux. Avec une croissance de 327 % de la valeur de la marque depuis 2020, Persistent est la marque de services informatiques qui connaît la plus forte croissance dans le rapport 2024 Brand Finance India 100.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prévisionnelles, veuillez consulter persistent.com/flcs

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg