Persistent ouvre un centre d'innovation à Melbourne pour soutenir la modernisation des entreprises et l'adoption de l'IA.

MELBOURNE, Australie et PUNE, Inde, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation d'entreprise, a lancé aujourd'hui son centre d'innovation de Melbourne en tant que pôle stratégique pour la réinvention d'entreprise axée sur l'IA dans toute la région de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande (ANZ). Le centre renforce les capacités d'ingénierie localisées de Persistent tout en accélérant la modernisation pilotée par l'IA, l'innovation des produits numériques et la transformation des plateformes pour les entreprises. Ce lancement constitue une étape décisive dans la stratégie d'expansion de la société en Nouvelle-Zélande.

L'Australie représente un marché de l'IA et de la modernisation du cloud qui s'accélère rapidement, les organisations passant de l'expérimentation numérique au déploiement de l'IA à l'échelle de l'entreprise. Persistent collabore actuellement avec plusieurs sociétés cotées à la Bourse d'Australie dans les secteurs de la banque, de l'industrie et des télécommunications, en soutenant des initiatives de modernisation essentielles à la mission de l'entreprise. Le centre d'innovation de Melbourne renforce l'engagement de Persistent à construire des pôles d'innovation ancrés au niveau régional et intégrés au niveau mondial, qui aident les entreprises à être compétitives et à prendre la tête d'une économie axée sur l'IA.

Le centre fait progresser la stratégie AI-first de Persistent, ancrée dans ses piliers fondamentaux que sont l'hyper-productivité de l'ingénierie, l'hyper-productivité des entreprises, la préparation des données d'entreprise et l'infrastructure AI responsable. Elle améliore l'efficacité de l'ingénierie grâce aux accélérateurs et plateformes différenciés de la société, tout en permettant la modernisation de l'héritage avec le refactoring cloud-native, les microservices, la modernisation des données et l'observabilité automatisée alimentée par la GenAI et les agents intelligents. Le centre aidera également les clients à débloquer de nouvelles sources de revenus grâce à des solutions d'IA spécifiques au secteur, à des modèles basés sur les résultats et à son écosystème de partenaires hyperscalaires. Grâce à des ateliers d'innovation, des sessions d'idéation et des programmes de co-création, Persistent permettra à ses clients d'accélérer leurs priorités stratégiques et de mettre en place des capacités numériques modernes qui soutiendront la croissance à long terme de l'entreprise.

Persistent développera des capacités d'ingénierie et d'IA de grande valeur en Australie par le biais d'embauches ciblées, de partenariats avec des écosystèmes, de hackathons axés sur l'industrie et d'initiatives de compétences avancées dispensées par l'intermédiaire de l'Université Persistent. En alignant les besoins de l'industrie sur la collaboration universitaire, les programmes d'innovation pratique et les plateformes compétitives de résolution de problèmes, l'entreprise vise à renforcer la réserve de talents en ingénierie numérique de l'Australie et à contribuer de manière significative à l'écosystème technologique en pleine croissance du pays.

Jaideep Vijay Dhok, directeur de l'exploitation - Technologie, Persistent

« Notre stratégie de croissance est centrée sur le fait d'aider les entreprises à accélérer leur transformation grâce à l'ingénierie pilotée par l'IA, à la modernisation pilotée par la plateforme et à de solides fondations en matière de données et d'ingénierie. Le centre d'innovation de Melbourne renforce notre présence en Nouvelle-Zélande et reflète notre investissement continu dans la région en tant que marché stratégique de croissance. Il renforce notre capacité à collaborer étroitement avec les clients grâce à une expertise localisée, en les aidant à adopter l'IA plus efficacement, à moderniser les systèmes de base et à construire des plateformes numériques évolutives qui favorisent la croissance à long terme. »

