Persistent eröffnet Innovation Center in Melbourne zur Unterstützung der Unternehmensmodernisierung und Einführung von KI

Fördert die Wachstumsstrategie von ANZ und bekräftigt das Engagement für Innovation, Talentförderung und Unternehmensumwandlung in der Region

MELBOURNE, Australien, und PUNE, Indien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, hat heute sein Melbourne Innovation Center als strategischen Knotenpunkt für die KI-gesteuerte Neugestaltung von Unternehmen in der Region Australien und Neuseeland (ANZ) eröffnet. Das Center stärkt die lokalisierten Engineering-Fähigkeiten von Persistent und beschleunigt gleichzeitig die KI-gesteuerte Modernisierung, digitale Produktinnovation und Plattformtransformation für Unternehmen. Die Eröffnung ist ein entscheidender Schritt in der Expansionsstrategie des Unternehmens in Australien und Neuseeland.

Australien ist ein schnell wachsender Markt für KI und Cloud-Modernisierung, in dem Unternehmen zunehmend von digitalen Experimenten zu KI-Implementierungen im Unternehmensmaßstab übergehen. Persistent arbeitet derzeit mit mehreren führenden, an der australischen Börse notierten Unternehmen aus den Bereichen Bankwesen, Fertigung und Telekommunikation zusammen und unterstützt sie bei wichtigen Modernisierungsinitiativen. Das Melbourne Innovation Center unterstreicht das Engagement von Persistent für den Aufbau regional verankerter, global integrierter Innovationszentren, die Unternehmen dabei helfen, in einer KI-getriebenen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben und eine Führungsrolle einzunehmen.

Das Center treibt die KI-First-Strategie von Persistent voran, die auf den Kernsäulen Engineering Hyper-Productivity, Business Hyper-Productivity, Enterprise Data Readiness und Responsible AI Infrastructure basiert. Es verbessert die Engineering-Effizienz durch die differenzierten Beschleuniger und Plattformen des Unternehmens und ermöglicht gleichzeitig die Modernisierung von Altsystemen durch Cloud-native Refactoring, Microservices, Datenmodernisierung und automatisierte Beobachtbarkeit, unterstützt durch GenAI und intelligente Agenten. Das Center wird Kunden auch dabei unterstützen, neue Einnahmequellen durch branchenspezifische KI-Lösungen, ergebnisorientierte Modelle und sein Hyperscaler-Partner-Ökosystem zu erschließen. Mit Innovationsworkshops, Ideenfindungssitzungen und Co-Creation-Programmen wird Persistent seine Kunden in die Lage versetzen, strategische Prioritäten zu beschleunigen und moderne digitale Fähigkeiten aufzubauen, die das langfristige Geschäftswachstum unterstützen.

Persistent wird seine hochwertigen Engineering- und KI-Kompetenzen in Australien durch gezielte Einstellungen, Ökosystempartnerschaften, branchenorientierte Hackathons und Fortbildungsinitiativen über die Persistent University ausbauen. Durch die Abstimmung der Branchenanforderungen mit akademischer Zusammenarbeit, praktischen Innovationsprogrammen und wettbewerbsorientierten Problemlösungsplattformen will das Unternehmen den Nachwuchs an digitalen Ingenieuren in Australien stärken und einen bedeutenden Beitrag zum wachsenden Technologie-Ökosystem des Landes leisten.

Jaideep Vijay Dhok, Chief Operating Officer – Technologie, Persistent

„Unsere Wachstumsstrategie konzentriert sich darauf, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Transformation durch KI-gestütztes Engineering, plattformgesteuerte Modernisierung und starke Daten- und Engineering-Grundlagen zu beschleunigen. Das Melbourne Innovation Center stärkt unsere Präsenz in Australien und Neuseeland und spiegelt unsere kontinuierlichen Investitionen in die Region als strategischen Wachstumsmarkt wider. Es verbessert unsere Fähigkeit, durch lokales Fachwissen eng mit Kunden zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, KI effektiver einzusetzen, Kernsysteme zu modernisieren und skalierbare digitale Plattformen aufzubauen, die langfristiges Wachstum fördern."

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE: 533179 und NSE: PERSISTENT) ist ein weltweites Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das branchenübergreifend KI-gestützte, plattformbasierte digitale Engineering- und Unternehmensmodernisierungslösungen anbietet. Mit über 26.500 Mitarbeitern in 18 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und den Erfolg seiner Kunden. Persistent bietet eine umfassende Dienstleistungspalette, darunter Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing sowie intelligente Automatisierung. Das Unternehmen ist Teil des MSCI India Index und in wichtigen Indizes der National Stock Exchange of India vertreten, darunter Nifty Midcap 50, Nifty IT sowie Nifty MidCap Liquid 15 und in mehreren Indizes der BSE wie S&P BSE 100 sowie S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent ist zudem Bestandteil des Dow Jones Sustainability World Index. Das Unternehmen hat CO2-Neutralität erreicht und damit seinen Einsatz für Nachhaltigkeit sowie verantwortungsbewusstes Wirtschaften bekräftigt. Persistent wurde zudem von Newsweek und der Plant A Insights Group als einer von „America's Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity 2025" (einer der besten Arbeitgeber Amerikas für Inklusion und Vielfalt 2025) ausgezeichnet. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt sowie Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Wachstum des Markenwerts von 468 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im Bericht „Brand Finance India 100" 2025.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete und mit Vorsicht zu behandelnde Aussagen

Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen finden Sie unter persistent.com/flcs

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/4851381/Persistent_Systems_Logo.jpg