Persistent poursuit sa forte trajectoire de croissance au premier trimestre de l'exercice 2022, avec un chiffre d'affaires de 166,82 millions de dollars, soit 9,2 % par rapport au trimestre précédent et 27,3 % par rapport à l'année précédente

PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 23 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers vérifiés de la société pour le trimestre clos le 30 juin 2021, tels qu'approuvés par le conseil d'administration.

Faits saillants des résultats financiers consolidés pour le trimestre clos le 30 juin 2021 :



Premier trimestre de l'exercice 2022 Marge (%) Croissance en glissement trimestriel Croissance en glissement annuel Chiffre d'affaires (en millions de dollars américains) 166,82

9,2 % 27,3 % Chiffre d'affaires (en millions de roupies indiennes) 12 299,26

10,5 % 24,1 % EBITDA (résultat d'exploitation avant amortissements, en millions de roupies indiennes) 2 015,20 16,4 % 7,0 % 37,6 % Bénéfices avant impôt (en millions de roupies indiennes) 2 030,52 16,5 % 9,8 % 66,4 % Bénéfices après impôt (en millions de roupies indiennes) 1 512,48 12,3 % 9,8 % 68,0 %

La 31e assemblée générale annuelle de la société a eu lieu le 21 juillet 2021. Toutes les résolutions, y compris le paiement du dividende final de 6,00 roupies indiennes par action, ont été adoptées à la majorité requise.

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent Systems a déclaré :

« La croissance séquentielle de 9,2 % et la croissance annuelle de 27,3 % que nous avons réalisées ce trimestre sont parmi les plus élevées jamais enregistrées. Je suis particulièrement fier de notre équipe d'avoir réussi cela en ces temps difficiles.

Nous avons remporté plusieurs grands contrats d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. Ces contrats renforcent la valeur différenciée que nous offrons aux sociétés technologiques et aux entreprises clientes. Notre engagement envers la réussite de nos clients reste primordial. L'accent que nous mettons sur l'approfondissement des relations avec nos clients, l'exécution rigoureuse et l'excellence opérationnelle sont les fondements d'une croissance constante et rentable. Au cours de ce trimestre, nous avons également fait l'acquisition de Sureline Systems, afin de renforcer nos capacités en matière de cloud computing. »

Premier trimestre de l'exercice 2022 : nombre de clients gagnés et résultats obtenus

Les commandes enregistrées au cours du trimestre clos le 30 juin 2021 s'élèvent à 244,8 millions de dollars en valeur contractuelle totale (VCT) et à 188,83 millions de dollars en valeur contractuelle annuelle (VCA).

Parmi les principales réussites du trimestre, citons :

Industries des logiciels, Hi-Tech et industries émergentes

Accélération du développement d'une solution d'agent virtuel intelligent pour un fournisseur informatique de premier plan.

Mise en œuvre de la plateforme Salesforce pour stimuler la croissance de l'entreprise, améliorer l'expérience client et unifier les processus opérationnels pour une organisation de voyages éducatifs.

Réaménagement, restructuration et modernisation des systèmes de jeux pour un leader en matière de produits et de services de jeu et de loterie.

Banque, services financiers et assurances

Co-ingénierie une plateforme basée sur des micro-services de nouvelle génération et gestion des produits existants pour un important fournisseur de solutions pour les collectivités locales et les États américains.

Transformation des opérations de prêt commercial et de gros par la consolidation de multiples systèmes d'enregistrement existants pour une grande banque américaine.

Accélération de la mise sur le marché d'une solution de gestion des employés avec une mise à l'échelle rapide et rentable pour un fournisseur de services relatifs aux RH et de paye aux États-Unis.

Soins de santé et sciences de la vie

Développement d'une plateforme d'intégration d'entreprise, d'un Centre d'Excellence (CoE) basé sur RPA et d'un lac de données Azure pour le reporting d'essais cliniques pour une entreprise biopharmaceutique de premier plan.

Gestion de la feuille de route de Salesforce et fourniture de services gérés prenant en charge une plateforme de gestion des stocks exclusive pour une grande entreprise pharmaceutique américaine.

feuille de route de Salesforce et fourniture de services gérés prenant en charge une plateforme de gestion des stocks exclusive pour une grande entreprise pharmaceutique américaine. Modernisation la sécurité du cloud en utilisant Azure pour améliorer la sécurité et la résilience de la branche européenne d'une entreprise internationale de pharmacie de détail.

Écosystème de partenaires

Reconnaissance des analystes

Autres nouvelles

À propos de Persistent

Avec plus de 14 500 employés à travers le monde, Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) est une société de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation des entreprises.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs/

Contacts pour la presse :

Emma Handler

Persistent Systems (International)

+1 617 633 1635

[email protected]

Manohar Dhanakshirur

Archetype

+91 750 644 5361

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

SOURCE Persistent Systems