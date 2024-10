Persistent réalise un chiffre d'affaires de 345,5 millions de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2025, avec une croissance de 5,3 % en glissement trimestriel et de 18,4 % en glissement annuel

Progression de la stratégie de services axée sur l'IA et les plateformes

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) et (NSE : PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers vérifiés de la société pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, tels qu'ils ont été approuvés par le conseil d'administration.

Faits saillants financiers consolidés pour le trimestre clos le 30 septembre 2024



T2 2025 % marge En glissement trimestriel En glissement annuel Recettes (millions d'USD) 345,5

5,3 % 18,4 % Recettes (en millions d'INR) 28 971,5

5,8 % 20,1 % EBITDA (en millions d'INR) 4 807,3 16,6 % 5,6 % 18,7 % Bénéfice avant impôt (en millions d'INR) 4 345,2 15,0 % 8,5 % 22,1 % Bénéfice après impôt (en millions d'INR) 3 250,0 11,2 % 6,1 % 23,4 %

Sandeep Kalra, président-directeur général et directeur exécutif de Persistent :

« Nous sommes fiers d'annoncer le 18ᵉ trimestre de croissance consécutif de notre chiffre d'affaires, qui s'élève à 345,5 millions de dollars, soit une augmentation de 18,4 % en glissement annuel. Au cours de la même période, notre bénéfice après impôt a augmenté de 23,4 % en roupies.

Ce trimestre, nous avons continué à renforcer nos capacités et à faire progresser notre stratégie de services axée sur l'IA et les plateformes. Nous avons fait appel à Starfish Associates pour élever le niveau de la modernisation de notre centre de contact alimenté par l'IA ; l'arrivée d'Arrka vient étoffer nos offres globales en matière de gouvernance numérique, y compris la confidentialité des données, la gouvernance de l'IA et la cybersécurité.

Pour la deuxième année consécutive, nous avons été nommés Challenger dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® pour les services de transformation informatique dans le cloud public. Nous pensons que cet accomplissement souligne notre expertise différenciée en matière de cloud et notre capacité à fournir des expériences client de type boutique en utilisant l'IA et l'automatisation.

Dans le cadre de notre engagement ESG, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons atteint la neutralité carbone en avance sur notre objectif. Ces réalisations démontrent notre volonté d'offrir une valeur exceptionnelle à nos clients tout en ayant une incidence positive sur l'environnement et la société. »

Deuxième trimestre de l'exercice 2025 : nouveaux clients et résultats

Les commandes enregistrées pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'élevaient à 529,0 millions de dollars en valeur contractuelle totale et à 348,3 millions de dollars en valeur contractuelle annuelle.

Parmi les principaux succès remportés au cours du trimestre, citons :

Logiciels, industries de haute technologie et émergentes

Amélioration de la feuille de route de l'ingénierie des produits et de l'ingénierie des données des principales plateformes de surveillance des performances des applications et d'observabilité pour un fournisseur de plateforme d'observabilité de premier plan.

Mise en place d'un centre technologique mondial pour l'ingénierie des produits, l'assistance à la clientèle et les services professionnels afin d'accélérer la feuille de route des produits et d'améliorer la productivité d'une grande entreprise de cybersécurité basée aux États-Unis.

Standardisation de la gestion des données avec un lac de données de pointe pour améliorer l'utilisation, prévoir les stocks et réduire les déchets alimentaires pour un leader mondial des services alimentaires et de la gestion des installations.

Banque, services financiers et assurances

Modernisation de la plateforme du logiciel de comptabilité basé sur le cloud et des capacités de génération de rapports afin d'améliorer l'expérience utilisateur et l'efficacité de l'entreprise pour l'une des plus grandes sociétés de fintech basées aux États-Unis.

Transformation et intégration des technologies de front-office et de réglementation dans un cadre unifié afin de réduire la dette technique, d'accroître l'efficacité et d'améliorer l'expérience des utilisateurs pour un grand conglomérat financier mondial.

Accélération de la mise sur le marché et mise à niveau la pile technologique avec SASVA™ pour mettre à l'échelle les produits phares de gestion de la tarification et de la rentabilité pour une société d'analyse financière de premier plan.

Soins de santé et sciences de la vie

Création d'un pôle d'ingénierie logicielle axé sur l'IA et modernisation de l'infrastructure informatique dans le cadre d'un carve-out tiré par le capital-investissement d'une entreprise leader dans le domaine des sciences de la vie et de l'instrumentation scientifique.

Accélération de la transition du principal centre de recherche et de développement vers l'Inde de manière sûre et efficace pour un grand fournisseur de médecine de précision et d'analyse omique basé aux États-Unis.

Développement d'applications de base pour rationaliser l'accueil des clients, la gestion des appareils, la gestion des rapports et l'intégration des systèmes de gestion de la relation client (CRM) pour un important fabricant d'appareils de transplantation d'organes basé au Royaume-Uni.

Nouvelles du trimestre

Prix et reconnaissances

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions qui propose des services d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise aux entreprises de tous les secteurs. Avec plus de 23 200 employés répartis dans 19 pays, l'entreprise s'engage à innover et à satisfaire ses clients. Persistent propose une gamme complète de services, notamment l'ingénierie logicielle basée sur l'IA, le développement de produits, les données et l'analyse, la transformation CX, l'informatique en nuage et l'automatisation intelligente. L'entreprise a été désignée « entreprise la plus prometteuse » de l'année par CNBC-TV18 lors des 2023 India Business Leader Awards. Persistent a atteint la neutralité carbone, renforçant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, l'entreprise s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux. Avec une croissance de 327 % de la valeur de la marque depuis 2020, Persistent est la marque de services informatiques qui connaît la plus forte croissance dans le rapport 2024 Brand Finance India 100.

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs

