Persistent remporte quatre prix Star of Excellence™ 2023 d'ISG cette année, qui récompensent le plus haut niveau d'excellence en matière de service à la clientèle

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), un leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation de l'entreprise, est fier d'annoncer avoir reçu le prestigieux prix Star of Excellence™ 2023 d'ISG dans quatre catégories : Industrie universelle, Cloud Native, BFSI, ainsi que Soins de santé et produits pharmaceutiques. Ces prix récompensent l'engagement de Persistent à fournir des solutions commerciales uniques alimentées par les dernières technologies innovantes afin d'offrir une expérience exceptionnelle aux utilisateurs finaux et de créer un impact significatif pour les clients.

Les lauréats ont été sélectionnés sur la base des contributions de 2 250 nominations uniques fournies par un groupe de 150 fournisseurs. Information Services Group (GSI) a évalué chaque fournisseur en fonction de la qualité de ses services à l'aide d'une méthodologie détaillée qui tient compte des performances en matière de continuité et de flexibilité des activités, de collaboration et de transparence, d'exécution et de livraison, de gouvernance et de conformité, d'innovation et de leadership éclairé, et de compatibilité entre les personnes et la culture. Persistent a été le seul fournisseur à être lauréat dans quatre catégories différentes.

Persistent a obtenu des notes élevées pour son leadership en matière de technologique cloud-native et son expertise approfondie dans les secteurs verticaux des BFSI, des soins de santé et des produits pharmaceutiques. Son prix dans la catégorie Industrie universelle établit Persistent comme le meilleur fournisseur dans tous les secteurs verticaux pris en compte pour l'évaluation de cette année. Cette reconnaissance de la part d'ISG démontre l'engagement de Persistent à créer de la valeur pour ses clients en pérennisant leurs investissements technologiques pour une efficacité et une croissance à long terme.

Paul Gottsegen, associé et président, ISG Research & Client Experience, a déclaré :

« Félicitations à Persistent pour avoir remporté le prix Star of Excellence™ d'ISG dans quatre catégories cette année, notamment le prix de l'Industrie universelle pour avoir obtenu le score cumulé d'expérience client le plus élevé pour les services spécifiques à l'industrie. Les entreprises ont attribué une note élevée à Persistent pour l'attention exceptionnelle portée aux clients et pour sa profonde compréhension de l'activité et du secteur de chacun de ses clients. En 2023, un nombre record d'entreprises ont partagé leurs expériences des fournisseurs dans le cadre du programme ISG Star of Excellence. Nous sommes heureux de constater que les scores des fournisseurs en matière d'expérience client sont en hausse, même si les attentes des clients le sont également, surtout en ce qui concerne l'innovation et le leadership éclairé. »

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'avoir reçu ces quatre prix prestigieux de la part d'ISG ; ils confirment notre étroite collaboration avec nos clients et notre capacité à offrir des solutions personnalisées et spécifiques à chaque secteur. Ces solutions sectorielles s'appuient sur notre héritage en matière d'ingénierie numérique et sont complétées par notre capacité à soutenir l'adoption multicloud et la modernisation de l'infrastructure, ce qui aide nos clients à offrir des expériences client hautement personnalisées et de premier ordre. Cette reconnaissance témoigne d'une dynamique de croissance importante pour Persistent alors que nous continuons d'aider nos clients dans leur parcours de transformation numérique. »

À propos d'ISG :

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) est une société de recherche et de conseil en technologie de premier plan au niveau mondial. Partenaire commercial de confiance de plus de 900 clients, dont plus de 75 des 100 entreprises les plus importantes au monde, ISG s'engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. La société est spécialisée dans les services de transformation numérique, notamment l'automatisation, le Cloud et l'analyse des données, le conseil en matière d'approvisionnement, les services de gestion de la gouvernance et des risques, les services aux exploitants de réseau, la conception de stratégies et d'opérations, la gestion du changement, la veille commerciale, et la recherche et l'analyse technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 600 professionnels prêts pour le numérique et opérant dans plus de 20 pays, une équipe mondiale connue pour sa pensée novatrice, son influence sur le marché, sa profonde expertise sectorielle et technologique, et ses capacités de recherche et d'analyse de classe mondiale reposant sur les données de marché les plus complètes du secteur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.isg-one.com.

À propos de Persistent

Avec plus de 22 800 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance. www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter persistent.com/flcs

Contacts pour les médias

Aarti Somaiya

Persistent Systems (International)

+91 93237 42377

[email protected]

Emma Handler

Persistent Systems (International)

+1 617 633 1635

[email protected]