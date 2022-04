Persistent renforce son leadership en matière de talents et d'opérations afin de poursuivre sa croissance

Sameer Bendre assumera le nouveau rôle de chef des opérations, Yogesh Patgaonkar devient chef du personnel

Persistent Systems (BSE & NSE: Persistent), un leader mondial de l'ingénierie numérique, renforce son équipe de direction pour accompagner la croissance continue et la concentration stratégique sur les initiatives Environnement, Social et Gouvernance (ESG), Gestion des risques et Transformation des talents.

Sameer Bendre, anciennement chef du personnel, assumera le rôle de chef des opérations et sera chargé de superviser les priorités de Persistent en matière d'ESG et de gestion des risques, ainsi que les systèmes d'information d'entreprise et les fonctions administratives de la société.

Yogesh Patgaonkar a intégré Persistent Systems en qualité de chef du personnel. À ce poste, il sera responsable de la fonction RH mondiale de Persistent, y compris la formation et le développement ainsi que l'acquisition de talents.

Nouvellement arrivé chez Persistent, Yogesh apporte plus de 28 ans d'expérience dans la gestion de rôles stratégiques critiques, dans la mise en place et l'extension de la fonction RH pour répondre aux besoins d'opérations internationales au sein d'organisations de premier plan comme le groupe RPG, L&T, Mphasis. Il rejoint Persistent après une expérience de consultant où il a mis en place une pratique fructueuse de coaching de dirigeants et d'interventions stratégiques pour diverses organisations dans différents secteurs. Yogesh sera membre de l'équipe de direction de Persistent et sera basé à Pune, en Inde.

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif, Persistent Systems

« Nous sommes ravis d'accueillir Yogesh au sein de la famille Persistent alors que nous entamons une nouvelle phase de notre parcours de transformation des talents. Alors que nous poursuivons notre croissance organique et par le biais d'acquisitions dans le monde entier, l'expérience diversifiée de Yogesh en matière de RH, de P&L et de conseil contribuera à l'intégration et au développement harmonieux de notre personnel international. Dans le même temps, l'ESG et la gestion des risques sont au cœur de notre stratégie, et nous nous réjouissons du leadership de Sameer pour obtenir des résultats commerciaux tangibles dans ces domaines ainsi que d'autres gains d'efficacité opérationnelle ».

Sameer Bendre, chef des opérations, Persistent Systems

« Mon parcours de quinze ans chez Persistent a été très enrichissant. J'ai le privilège d'avoir joué un rôle dans la croissance de l'organisation en tant que responsable de la fonction ressources humaines ainsi que dans des fonctions antérieures. Je souhaite à Yogesh tout le succès possible et je suis impatient d'assumer de nouvelles responsabilités en tant que chef des opérations pour diriger nos pratiques ESG et de gestion des risques à travers l'organisation et apporter un niveau d'efficacité supérieur dans les fonctions EIE et administratives ».

Yogesh Patgaonkar, directeur des ressources humaines, Persistent Systems

« La trajectoire de croissance de Persistent et son leadership sur le marché en matière d'ingénierie numérique sont impressionnants. Je suis ravi de rejoindre l'équipe de direction de Persistent à ce moment palpitant. J'ai hâte de développer la culture centrée sur les personnes qui fait la réputation de Persistent. Notre avenir dépend du développement et de l'épanouissement des talents au sein de l'entreprise et ce sera ma mission ».

