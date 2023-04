Persistent richtet spezifische Anwendung von Microsoft Viva mit integrierter generativer KI ein

Erweitert das bestehende Azure-Kompetenzzentrum um KI-basierte moderne Arbeitsplatzlösungen

PUNE, Indien und SANTA CLARA, Kalifornien, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit tätiger Anbieter von Digital Engineering, hat die Einführung einer speziellen Anwendung für Mitarbeitererfahrungen angekündigt, die auf der leistungsstarken Plattform Microsoft Viva und generativer KI basiert. Im Rahmen der kontinuierlichen 360-Grad-Partnerschaft mit Microsoft erweitert Persistent sein bestehendes Azure-Kompetenzzentrum um generative KI-basierte moderne Arbeitsplatzlösungen, die eine einheitliche Mitarbeitererfahrung schaffen und gleichzeitig den Arbeitsplatz insgesamt verbessern sollen. Der Schritt folgt auf die erfolgreiche Implementierung von Viva innerhalb von Persistent, zusammen mit einem generativen KI-gesteuerten Chatbot auf Microsoft Teams, der dazu beigetragen hat, das Onboarding, die Schulung und die fortlaufende Einbindung von Mitarbeitern zu digitalisieren, was zu einer höheren Produktivität und niedrigeren Fluktuationsraten geführt hat.

Als führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Innovation sieht Persistent ein enormes Potenzial in der generativen KI und der Viva-Plattform, um Lösungen zu entwickeln, die durch einen personalisierten Ansatz in der Mitarbeiterkommunikation, -produktivität und -entwicklung ein besseres Mitarbeitererlebnis schaffen können. Als Teil dieser neuen Fähigkeit hat Persistent eine spezielle Arbeitsgruppe zusammengestellt, die in Zusammenarbeit mit seinen globalen Kunden geschäftskritische Anwendungsfälle für ihre dezentralisierten und vielfältigen Belegschaften identifizieren wird. Persistent hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten 12 Monaten mehr als 1.000 fortgeschrittene Zertifizierungen zu erlangen und mehr als 2.000 Experten für Azure, Viva und verwandte Bereiche einzustellen.

Als Teil seiner weltweit führenden Position im Bereich der künstlichen Intelligenz hat Persistent kürzlich WingMate entwickelt, einen intelligenten digitalen Assistenten, der auf den einzigartigen Kontext des Unternehmens abgestimmt ist. Seine Einführung verspricht, Arbeitsabläufe der neuen Generation zu ermöglichen und die Modernisierung von Anwendungen und Infrastrukturen zu beschleunigen. Dieses auf der Grundlage von Azure OpenAI entwickelte und in Viva integrierte Angebot bietet seinen Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit und Datenschutz.

Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director bei Persistent:

„Wir sind stolz darauf, die erste transformative Viva-Arbeitsplatzlösung ihrer Art zu implementieren, die unsere globalen Teammitglieder während ihrer gesamten Tätigkeit bei Persistent unterstützt. Diese Lösung unterstreicht den inhärenten Wert unserer Mitarbeiter und bietet ihnen eine positive, durchgängige Mitarbeitererfahrung. Durch die interne Erprobung von Viva und die Nutzung von generativen KI-Technologien stellen wir sicher, dass wir eine erstklassige Lösung auf den Markt bringen, die in Rekordzeit für unsere Kunden implementiert werden kann."

Dhanniya Venkatasalapathy, Executive Director – Cloud Solutions, Microsoft India:

„Wir freuen uns, mit Persistent zusammenzuarbeiten und die Leistungsfähigkeit von Microsoft Viva zu nutzen, um eine gesunde Unternehmenskultur zu fördern, das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu unterstützen und eine Kultur des Lernens und des Ausbaus von Fähigkeiten zu schaffen. In einer hybriden Welt sind begeisterungsfähige, kompetente Mitarbeiter ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zum Wettbewerb, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Persistent auf diesem Weg, um den Arbeitsplatz mit KI-gesteuerten Erkenntnissen und technischen Tools zu verändern."

Mit über 22.500 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein weltweit tätiges Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Wir arbeiten mit den führenden Unternehmen der Branche zusammen, darunter 14 der 30 innovativsten Unternehmen, die von BCG identifiziert wurden, 80 % der größten Banken in den USA und Indien sowie zahlreichen Innovatoren in den Ökosystemen Gesundheitswesen und Software. Als Beteiligter am Global Compact der Vereinten Nationen hat sich Persistent verpflichtet, seine Strategien und Tätigkeiten an den universellen Grundsätzen für Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Persistent wurde in die „Forbes Asia Best Under a Billion 2021"-Liste aufgenommen und steht damit für eine konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

