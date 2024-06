Persistent startet GenAI Hub für eine neue Ära der KI-Einführung in Unternehmen

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 6. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) und (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, kündigte die Einführung von GenAI Hub an, einer innovativen Plattform, die die Erstellung und den Einsatz von generativen KI-Anwendungen (Generative AI, GenAI) in Unternehmen beschleunigen soll. Diese Plattform lässt sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur, Anwendungen und Daten eines Unternehmens integrieren und ermöglicht die schnelle Entwicklung maßgeschneiderter, branchenspezifischer GenAI-Lösungen. GenAI Hub unterstützt die Einführung von GenAI über verschiedene Large Language Models (LLMs) und Clouds hinweg, ohne Anbieterbindung.

Um das Potenzial von GenAI effektiv zu nutzen und Ideen in greifbare Geschäftsergebnisse umzusetzen, müssen Unternehmen sie nahtlos in ihre bestehenden Systeme integrieren. Mit einer breiten Palette von KI-Modellen, die von umfangreich bis spezialisiert reichen, benötigen Kunden eine robuste Plattform wie den GenAI Hub. Diese Plattform vereinfacht die Entwicklung und Verwaltung mehrerer GenAI-Modelle und beschleunigt die Marktreife durch vorgefertigte Softwarekomponenten, während gleichzeitig verantwortungsvolle KI-Prinzipien eingehalten werden.

Der GenAI Hub besteht aus fünf Hauptkomponenten:

Playground ist ein No-Code-Tool für Domänenexperten, um GenAI mit LLMs auf Unternehmensdaten zu erforschen und anzuwenden, ohne dass sie Programmierkenntnisse benötigen. Es bietet eine einheitliche Schnittstelle zu LLMs von privaten Anbietern wie Azure OpenAI, AWS Bedrock und Google Gemini sowie zu offenen Modellen von Hugging Face wie LLaMA2 und Mistral.

ist ein No-Code-Tool für Domänenexperten, um GenAI mit LLMs auf Unternehmensdaten zu erforschen und anzuwenden, ohne dass sie Programmierkenntnisse benötigen. Es bietet eine einheitliche Schnittstelle zu LLMs von privaten Anbietern wie Azure OpenAI, AWS Bedrock und Google Gemini sowie zu offenen Modellen von Hugging Face wie LLaMA2 und Mistral. Agents Framework bietet eine vielseitige Architektur für die Entwicklung von GenAI-Anwendungen und nutzt Bibliotheken wie LangChain und LlamaIndex für innovative Lösungen, einschließlich Retrieval Augmented Generation (RAG).

bietet eine vielseitige Architektur für die Entwicklung von GenAI-Anwendungen und nutzt Bibliotheken wie LangChain und LlamaIndex für innovative Lösungen, einschließlich Retrieval Augmented Generation (RAG). Das Evaluierungs-Framework verwendet einen „KI zur Validierung von KI"-Ansatz und kann automatisch grundlegende Fragen generieren, die von einem Menschen in der Schleife überprüft werden. Es verwendet Metriken, um die Anwendungsleistung zu verfolgen und misst alle Abweichungen und Verzerrungen, die behoben werden können.

verwendet einen „KI zur Validierung von KI"-Ansatz und kann automatisch grundlegende Fragen generieren, die von einem Menschen in der Schleife überprüft werden. Es verwendet Metriken, um die Anwendungsleistung zu verfolgen und misst alle Abweichungen und Verzerrungen, die behoben werden können. Gateway dient als Router zwischen den LLMs, ermöglicht Anwendungskompatibilität und verbessert die Verwaltung von Dienstprioritäten und Lastausgleich. Es bietet auch detaillierte Einblicke in den Tokenverbrauch und die damit verbundenen Kosten.

dient als Router zwischen den LLMs, ermöglicht Anwendungskompatibilität und verbessert die Verwaltung von Dienstprioritäten und Lastausgleich. Es bietet auch detaillierte Einblicke in den Tokenverbrauch und die damit verbundenen Kosten. Custom Model Pipelines erleichtern die Erstellung und Integration von maßgeschneiderten LLMs und Small Language Models (SLMs) in das GenAI-Ökosystem und unterstützen einen optimierten Prozess für die Datenaufbereitung und die Feinabstimmung der Modelle, der sich sowohl für Cloud- als auch für On-Premises-Implementierungen eignet.

Der GenAI Hub rationalisiert die Entwicklung von Anwendungsfällen für Unternehmen, indem er eine schrittweise Anleitung und eine nahtlose Integration von Daten in LLMs bietet. Dies ermöglicht die schnelle Erstellung von effizienten und sicheren GenAI-Lösungen im großen Maßstab, sei es für Endnutzer, Kunden oder Mitarbeiter.

Praveen Bhadada, Globaler Geschäftsleiter – KI, Persistent:

„Wir bei Persistent waren schon immer der Zeit voraus, um die neuesten Technologietrends der Branche zu nutzen, und jetzt stoßen wir mit GenAI an neue Grenzen, um kritische Unternehmensherausforderungen zu lösen und das Wachstum unserer Kunden anzukurbeln. Mit dem Persistent GenAI Hub können Kunden eine „GenAI-First"-Strategie verfolgen und KI-gestützte Anwendungen und Services in großem Umfang bereitstellen. Sie können Innovationen beschleunigen und dabei verantwortungsvolle KI praktizieren, vorgefertigte Beschleuniger und Bewertungsrahmen nutzen und die Kosten mit einer länderübergreifenden Strategie optimieren. Der GenAI Hub ermöglicht es Unternehmen, ihre Abläufe zu optimieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und neue Wachstumsmöglichkeiten zu identifizieren."

Mark Troller, Verantwortlicher für Informationstechnologie, Tangoe:

„Tangoe ist seit mehr als einem Jahrzehnt führend im Bereich der Automatisierung, und mit der Expertise und Unterstützung von Persistent haben wir einen sicheren generativen KI-Chatbot entwickelt, der die Mitarbeiter befähigt, ihre tägliche Arbeit effizienter zu gestalten. Diese Zusammenarbeit hat nicht nur neue Türen für Innovationen geöffnet, sondern auch unseren Wettbewerbsvorteil gestärkt. Wir haben festgestellt, dass unsere Mitarbeiter diese Technologie sehr gut angenommen haben, und wir freuen uns darauf, mit dieser neuen Technologie noch mehr Möglichkeiten zu schaffen."

Thomas Reuner, Forschungsleiter und Leiter EMEA, HFS Research:

„Wir sehen eine Verschiebung auf dem Markt, da Unternehmen ihre GenAI-Implementierungen ausbauen wollen. Nach diesem Wechsel folgt oft eine Denkpause, da sie mit neuen Herausforderungen und Risiken konfrontiert werden. Der GenAI Hub von Persistent bietet sowohl einen Bewertungsrahmen, um den KI-Ansatz zu validieren, als auch ein umfassendes Set an Fähigkeiten, um die Zeit bis zur Wertschöpfung zu beschleunigen und Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen."

