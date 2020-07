Persistent Systems annonce un chiffre d'affaires de 131 millions $, soit une croissance de 3,1 % en glissement trimestriel et de 9,5 % en glissement annuel pour le premier trimestre de l'exercice 2021

PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 27 juillet 2020 /PRNewswire/ --

Résumé des nouvelles

Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers vérifiés de la Société pour le trimestre clos le 30 juin 2020, tels qu'approuvés par le conseil d'administration.

Principaux résultats financiers consolidés pour le trimestre clos le 30 juin 2020 :



T1 EXERCICE 2021 Croissance en glissement trimestriel Croissance en glissement annuel Chiffre d'affaires (en millions INR) 9 913,85 7,0 % 19,1 % EBITDA (en millions INR) 1 464,36 14,7 % 21,8 % Bénéfice avant impôts (en millions INR) 1 220,44 8,0 % 11,2 % Bénéfice après impôts (en millions INR) 900,08 7,4 % 9,1 % Chiffre d'affaires (en millions USD) 131,02 3,1 % 9,5 %

Christopher O'Connor, PDG et directeur exécutif de Persistent Systems a déclaré :

« Au cours de ce trimestre marqué par la pandémie, Persistent a réalisé une croissance de 3,1 %, en cumul des deux unités commerciales. Les solutions numériques n'ont jamais autant suscité l'intérêt des clients, ce qui nous a permis de partager nos solutions à grande échelle. Cette croissance s'est ajoutée à l'amélioration des opérations commerciales ».

Sandeep Kalra, directeur exécutif et président de l'unité des services technologiques chez Persistent Systems, a déclaré :

« Notre forte croissance, en glissements annuel et trimestriel, au premier trimestre se doit principalement aux activités de services bancaires, financiers et assurances (BFSI) qui continuent à être exceptionnelles, tout comme le cloud ; les premières reconnaissent le besoin de nouveaux moyens d'atteindre les clients par voie numérique et le second permet cette transformation dans tous les secteurs confondus. Le trimestre écoulé nous a également permis de remporter un certain nombre de contrats importants avec des clients existants et nouveaux, même dans le contexte de la pandémie actuelle. »

La 30e assemblée générale annuelle de la Société s'est tenue le vendredi 24 juillet 2020. Toutes les résolutions proposées ont été approuvées par les actionnaires. M. Prakash Telang et M. Kiran Umrootkar, administrateurs indépendants de la Société, ont quitté le conseil d'administration à l'issue de leur mandat décennal. La Société leur exprime sa profonde gratitude pour tout ce qu'ils lui ont apporté.

Contrats conclus avec les clients et résultats du premier trimestre de l'exercice 2021

Services bancaires, financiers et assurances

Pour une banque mondiale figurant parmi les 10 plus grandes : innover et moderniser les paiements des unités commerciales

: innover et moderniser les paiements des unités commerciales Pour un souscripteur direct de cautionnements et d'assurances : fourniture d'une plateforme moderne permettant de personnaliser et d'acheter des plans d'assurance et garantissant une migration fluide des systèmes existants

: fourniture d'une plateforme moderne permettant de personnaliser et d'acheter des plans d'assurance et garantissant une migration fluide des systèmes existants Pour un organisme de retraite, soins de santé et épargnes-études des États-Unis : fourniture d'une plateforme de services informatiques et de gestion des actifs de bout en bout s'appuyant sur l'IA

Soins de santé et sciences du vivant

Pour un grand gestionnaire de prestations pharmaceutiques : fourniture d'une plateforme permettant la collaboration entre les infirmières et infirmiers praticiens et le personnel soignant, afin de prodiguer les meilleurs soins aux patients

: fourniture d'une plateforme permettant la collaboration entre les infirmières et infirmiers praticiens et le personnel soignant, afin de prodiguer les meilleurs soins aux patients Po ur un fournisseur de bases de données sur les médicaments et les dispositifs médicaux : fourniture d'une plateforme de prescription électronique reliant les PMR (dossiers de gestion des pharmacies), les PBM (gestionnaires des prestations pharmaceutiques) et les pharmacies dans tous les États-Unis

: fourniture d'une plateforme de prescription électronique reliant les PMR (dossiers de gestion des pharmacies), les PBM (gestionnaires des prestations pharmaceutiques) et les pharmacies dans tous les États-Unis Pour un prestataire de soins de santé intégrés et compagnie d'assurances : fourniture d'une plateforme de participation des patients pour la médiation et le suivi des patients, l'amélioration de l'expérience qu'ils vivent et la réduction du besoin de consultations à l'hôpital

Secteur industriel

Pour un grand fabricant de l'industrie aérospatiale : gestion du cycle de vie de l'ingénierie et services connexes

: gestion du cycle de vie de l'ingénierie et services connexes Pour un grand fabricant de matériel de communication audio : mise en œuvre d'une solution IPM pour la mise à jour du catalogue de produits

: mise en œuvre d'une solution IPM pour la mise à jour du catalogue de produits Pour un consortium du réseau ferroviaire canadien : mise en œuvre de solutions du cycle de vie de l'ingénierie en vue de la modernisation du réseau

Logiciels et high-tech

Pour un éditeur de logiciels d'entreprise à la pointe de la virtualisation des données : mise en place d'un centre technologique mondial pour accélérer et étendre le développement des produits et l'assistance connexe

: mise en place d'un centre technologique mondial pour accélérer et étendre le développement des produits et l'assistance connexe Pour un grand nom de la technologie parmi les cinq premiers : lancement de campus intelligents et de programmes de gestion des incitations, qui s'appuient sur l'expertise en matière d'IdO et de données

: lancement de campus intelligents et de programmes de gestion des incitations, qui s'appuient sur l'expertise en matière d'IdO et de données Pour un développeur mondial de logiciels de santé-environnement, de sécurité et de conformité : fourniture de systèmes de gestion de la qualité

Ecosystème de partenariats

Reconnaissances des analystes du marché

Rapports Zinnov Zones 2019 : la Société est mentionnée dans la « zone de leadership » à la fois pour les logiciels d'entreprise et les logiciels grand public

Constellation Research : principal partenaire d'innovation en matière de services de transformation numérique

ISG : la Société est parmi les « 15 les plus remarquables en matière de sourçage » pour les services gérés à l'échelle mondiale

Écosystèmes Salesforce 2020 en Allemagne selon ISG : meilleur rapport sur les services d'applications gérés

Mesures d'aide à la Covid-19

La Société s'est engagée à contribuer à hauteur de 250 millions de roupies aux efforts de secours pour la Covid-19 à l'échelle du globe. Sur ce montant, 74 millions de roupies ont été versés pendant le trimestre sous forme de subventions à des organisations qui luttent contre la pandémie mondiale.

Inde – Par le biais de la Persistent Foundation

17 ONG dans quatre États où Persistent exerce ses activités

Distribution de kits alimentaires pour nourrir 30 000 personnes pauvres, marginalisées et défavorisées

Distribution de 6 299 kits d'équipements de protection individuelle (EPI) aux médecins dans les hôpitaux et les banques de sang, et de matériel médical aux hôpitaux

Distribution de 2 000 kits d'EPI aux éboueurs

450 000 personnes dans 47 communautés ont bénéficié du programme de désinfection déployé dans les zones contaminées

États-Unis

Canada

Ottawa Food Bank (Banque alimentaire d'Ottawa)

Mexique

CANIETI, Mexico

Banque alimentaire de Guadalajara

Malaisie

Medical Relief Society of Malaysia

National Disaster Management Agency (Agence nationale de gestion des catastrophes) de Malaisie

Sri Lanka

Ministère de l'Éducation du Sri Lanka

À propos de Persistent Systems

Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale axée sur les solutions, qui offre des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits numériques aux entreprises, tous secteurs d'activité et toutes régions du monde confondus.

Mise en garde contre les énoncés prospectifs

