Persistent Systems et IBM renforcent leur collaboration pour accélérer l'adoption du cloud hybride dans l'entreprise

SANTA CLARA, Californie et PUNE, 3 juin 2021 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui son intention d'étendre sa relation avec IBM (NYSE: IBM) pour aider à stimuler l'adoption du cloud hybride ouvert, la modernisation de l'informatique de base et la transformation numérique pour les clients dans toute l'entreprise. Persistent continuera à investir dans la technologie IBM qui aide ses clients à adopter des architectures de cloud hybride avec Red Hat OpenShift, des clouds spécifiques au secteur et des pratiques de sécurité avancées.

Depuis plus de 20 ans, la collaboration de Persistent avec IBM est passée d'un projet de sécurité à une collaboration avec plus de 400 clients communs et expériences partagées à travers 50 marques d'IBM et 125 produits d'IBM, y compris les IBM Cloud Paks. Persistent continuera à travailler avec IBM pour accélérer le processus :

Adoption du cloud hybride : Persistent va faire évoluer son centre d'excellence Red Hat en ajoutant des POD de co-ingénierie et des équipes spécialisées axées sur l'ingénierie des produits et les compétences en technologie avancée pour aider à répondre aux besoins des clients d'aujourd'hui. Cette initiative s'appuiera sur la pratique actuelle de Persistent, qui comprend plus de 2 000 professionnels des logiciels conteneurisés et de Kubernetes, plus de 300 vendeurs et livreurs accrédités Red Hat et une pratique de déploiement IBM Cloud Pak pour aider les clients à migrer les charges de travail vers l'IBM Cloud.

Modernisation de la sécurité : Persistent continuera à utiliser les solutions de sécurité d'IBM, comme IBM Security QRadar SIEM, en parallèle avec ses propres centres d'opérations de sécurité (SOC) pour aider ses clients à se moderniser. Les services de sécurité de l'entreprise, qui comptent plus de 600 personnes, travailleront en étroite collaboration avec IBM Global Business Services pour accélérer l'innovation et aider les clients à étendre leur empreinte en matière de sécurité.

Transformation spécifique au secteur : Persistent a récemment collaboré avec IBM afin d'accroître l'adoption de clouds sectoriels au sein de l'entreprise. La société a l'intention d'intégrer sa solution bancaire numérique à IBM Cloud for Financial Services afin de garantir que les transactions sont conformes et effectuées dans un environnement sécurisé. En outre, Persistent construira et déploiera sa solution Telco Network Cloud Manager sur le Cloud d'IBM pour les télécommunications afin de permettre aux partenaires d'équipement réseau d'accélérer les transformations commerciales en libérant la puissance de la 5G et de l'edge computing.

Sandeep Kalra, directeur exécutif et PDG, Persistent Systems

« Nous pensons que peu de partenaires technologiques sont mieux placés qu'IBM pour fournir des solutions clés permettant aux entreprises de prospérer dans un avenir numérique. Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises réalisent qu'il est impératif et urgent d'accélérer la transformation numérique en créant et en évoluant avec des technologies prêtes pour l'avenir. Notre mission commune encourage les entreprises à moderniser leurs infrastructures et leurs opérations grâce à des technologies avancées et nous avons hâte de poursuivre notre collaboration. »

Evaristus Mainsah, directeur général, Écosystème IBM Hybrid Cloud et Edge

« Notre collaboration de longue date avec Persistent dans tous les secteurs industriels alimente notre mission commune d'aider les entreprises et leurs clients à accélérer leurs transformations numériques avec Red Hat OpenShift. Avec Persistent, nous proposons des stratégies de cloud hybride et d'IA dont les clients ont besoin pour réussir sur le marché. »

Lors de Think 2021, la conférence technologique phare d'IBM, Persisten t a annoncé son intention de rejoindre l'écosystème croissant de partenaires d'IBM qui utilisent la nouvelle Automation Foundation d'IBM et IBM Cloud Paks for Automation pour gérer et moderniser ses charges de travail stratégiques dans des environnements de cloud hybride. IBM Cloud Paks for Automation est un portefeuille alimenté par l'IA, conçu pour aider les clients à rationaliser les processus métier, à automatiser les tâches en fonction de l'analyse des données et à améliorer en permanence les flux de travail qui s'exécutent de manière centralisée, dans les réseaux et à la périphérie.

Les déclarations concernant les orientations et les intentions futures d'IBM sont susceptibles d'être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des buts et des objectifs.

