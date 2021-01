Persistent Systems meldet starkes Wachstum von 7,4 % Q-o-Q und 12,9 % Y-o-Y für Q3FY21 bei einem Umsatz von 146,15 Mio. US-Dollar

PUNE, Indien und SANTA CLARA, Kalifornien, 29. Januar 2021 /PRNewswire/ --

Zusammenfassung der Nachrichten

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gab heute die geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 endende Quartal bekannt, die vom Board of Directors genehmigt wurden.

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal zum 31. Dezember 2020:



Q3FY21 Q-o-Q-Wachstum Y-o-Y-Wachstum Einnahmen (Mio. USD) 146,15 7,4 % 12,9 % Einnahmen (Mio. INR) 10.753,98 6,7 % 16,5 % EBITDA (Mio. INR) 1.824,78 10,1 % 47,8 % PBT (Mio. INR) 1.650,10 20,0 % 44,8 % PAT (Mio. INR) 1.209,24 18,6 % 37,5 %

Das Board of Directors beschloss eine Zwischendividende von 14 ₹ je Aktie auf den Nennwert von jeweils 10 ₹ für das Geschäftsjahr 2020-21.

Anand Deshpande, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer, Persistent Systems:

„Ich möchte mich bei all unseren Kunden für das Vertrauen bedanken, das sie uns weiterhin entgegenbringen, während wir neue Technologien, Liefermodelle und neue Wege der Zusammenarbeit erkunden, um ihren Kunden digitale Spitzenleistungen zu liefern. Dies war ein Jahr wie kein anderes und ich bin sehr stolz auf die Widerstandsfähigkeit, die unsere Teammitglieder bei Persistent gezeigt haben."

Sandeep Kalra, Chief Executive Officer and Executive Director, Persistent Systems:

„Dank des leidenschaftlichen Einsatzes unserer mehr als 12.000 Teammitglieder haben wir das Wachstum beschleunigt und unsere Fähigkeiten in allen Bereichen des Unternehmens gestärkt. Wir bieten weiterhin technische Lösungskompetenz in unseren wichtigsten Industriesegmenten und Servicebereichen und helfen unseren Kunden, sich ihre neue digitale Zukunft vorzustellen. Infolgedessen sehen wir ein Wachstum unserer durchschnittlichen Deal-Größe und haben auch in diesem Quartal wieder mehrere große Deals abgeschlossen."

Drittes Quartal GJ21 Kundengewinne und Ergebnisse

Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen

Bereitstellung von technischen Lösungen als bevorzugter Anbieter für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Customer Due Diligence, Datenqualität und Testautomatisierung für einen globalen Bankenriesen

Modernisierung der Kreditvergabe an Privatkunden durch Aufbau eines Salesforce-basierten Kreditvergabesystems für eine Privatbank mit Sitz in Mumbai

Entwicklung und Implementierung von Kredit- und Einlagenservices auf Basis von Mambu, OutSystems und AWS für eine maßgeschneiderte britische Bank, die sich an kleine und mittlere Unternehmen richtet

Aufbau und Verbesserung eines Unternehmensdaten-Hubs zur Gewährleistung von Agilität und Kundenorientierung für eine große globale Investmentfirma für festverzinsliche Wertpapiere mit Sitz in den USA

Modernisierung der Entity-Lifecycle-Management-Anwendung, die es Finanzmanagern ermöglicht, Geschäftsdaten zu analysieren und den Bewertungsgenehmigungsprozess zu rationalisieren, für eine in den USA ansässige, globale Investmentfirma

Gesundheitswesen & Biowissenschaften

Entwicklung und Implementierung einer digitalen Haustürlösung mit Web- und mobilen Anwendungen zur Vertiefung der Patientenbindung während des gesamten Lebenszyklus für ein US-amerikanisches medizinisches Zentrum

Entwicklung und Modernisierung einer breiten Palette von Kundenlösungen, darunter Anwendungen für Kostenträger, Anbieter und Patienten unter Verwendung von KI/ML für ein globales Softwareunternehmen im Gesundheitswesen

Design und Implementierung einer zentralen Pflegeplattform auf Basis von Salesforce Health Cloud für einen führenden Lösungsanbieter, der sich auf chronische Nierenerkrankungen spezialisiert hat

Software, Hi-Tech & Emerging Verticals

Entwicklung und Support von Kern- und ausgereiften Sicherheitsprodukten für ein globales, in den USA ansässiges Softwareunternehmen

ansässiges Softwareunternehmen Modernisierung der Zusammenarbeit durch Anpassung und Unterstützung von Anwendungen, die mit Oracle Identity and Lifecycle Management integriert sind, für einen Anbieter von SaaS- und Cloud-basierten Remote-Work-Tools

Entwicklung von Carrier-Grade VOIP für Kunden von Next-Gen- und 5G-Kommunikationsdienstleistern für einen führenden Hersteller von Überwachungs-, Sicherungs- und Analysesystemen für IP-basierte Netzwerke

Standardisierung der Systems-Engineering-Prozesse durch Implementierung eines neuen Systems-Engineering-Tools zusammen mit Managed Services für einen internationalen Halbleiterhersteller

Entwicklung und Portierung von Anwendungen auf eine neue, hybride Cloud-Infrastruktur für ein großes Unternehmen für Öl- und Gasexplorationsdienste

Partner-Ökosystem

Anerkennung von Analysten

Weitere Nachrichten

Informationen zu Persistent

Mit über 12.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt, ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globales Lösungsunternehmen für die Beschleunigung des digitalen Geschäfts, die Modernisierung von Unternehmen und die Entwicklung digitaler Produkte

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Für Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchen Sie bitte persistent.com/FLCS

Medienkontakte

Ken Montgomery

Persistent Systems (Weltweit)

+1 213 500 8355

[email protected]

Saviera Barretto

Archetype

+91 84249 17719

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

SOURCE Persistent Systems