Persistent Systems annonce une forte croissance de 7,4 % Q-o-Q et 12,9 % Y-o-Y pour le Q3FY21 sur un revenu de 146,15 millions de dollars

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers vérifiés de la société pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2020, tels qu'approuvés par le conseil d'administration.

Q3FY21 Croissance Q-o-Q Croissance Y-o-Y Recettes (en millions de dollars) 146,15 7,4 % 12,9 % Recettes (en millions d'INR) 10 753,98 6,7 % 16,5 % EBITDA (en millions d'INR) 1 824,78 10,1 % 47,8 % PBT (en millions d'INR) 1 650,10 20,0 % 44,8 % PAT (en millions d'INR) 1 209,24 18,6 % 37,5 %

Le conseil d'administration a déclaré un dividende intérimaire de 14 ₹ par action sur la valeur nominale de 10 ₹ chacun pour l'exercice 2020-21.

Anand Deshpande, fondateur, président et directeur général, Persistent Systems :

« Je tiens à remercier tous nos clients pour la confiance qu'ils continuent à nous accorder alors que nous explorons de nouvelles technologies, de nouveaux modèles de distribution et de nouvelles façons de travailler ensemble pour offrir l'excellence numérique à leurs clients. Cette année n'a pas été comme les autres et je suis très fier de la résilience dont les membres de notre équipe ont fait preuve chez Persistent. »

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent Systems

« Grâce aux efforts passionnés de nos plus de 12 000 collaborateurs, nous avons accéléré notre croissance et renforcé nos capacités dans tous les domaines de l'entreprise. Nous continuons à fournir une expertise en matière de solutions d'ingénierie dans nos principaux segments industriels et lignes de services, en aidant nos clients à imaginer leur nouvel avenir numérique. En conséquence, nous constatons une croissance de la taille moyenne de nos transactions et, une fois de plus, ce trimestre, nous avons conclu plusieurs grandes transactions. »

Banque, services financiers et assurances

Fournir des solutions d'ingénierie en tant que fournisseur privilégié pour la conformité réglementaire, la diligence raisonnable des clients, la qualité des données et l'automatisation des tests pour un géant bancaire mondial

Modernisation du système de prêt de détail par la mise en place d'un système d'émission de prêts basé sur Salesforce pour une banque du secteur privé basée à Mumbai

Développer et mettre en œuvre des services de prêt et de dépôt basés sur Mambu, OutSystems et AWS pour une banque britannique sur mesure ciblant les petites et moyennes entreprises

Mise en place et amélioration d'un centre de données d'entreprise afin d'apporter de l'agilité et une orientation client à une importante société d'investissement à revenu fixe basée aux États-Unis

Modernisation de l'application de gestion du cycle de vie des entités, permettant aux gestionnaires financiers d'analyser les données des transactions et de rationaliser le processus d'approbation des évaluations, pour une société d'investissement mondiale basée aux États-Unis

Soins de santé et sciences de la vie

Conception et mise en œuvre d'une solution de porte d'entrée numérique comprenant des applications web et mobiles pour approfondir l'engagement des patients tout au long du cycle de vie pour un centre médical américain

Développement et modernisation d'une large gamme de solutions clients comprenant des applications pour les payeurs, les prestataires et les patients utilisant l'IA/ML pour une société mondiale de logiciels dans le domaine des soins de santé

Conception et mise en œuvre d'une plate-forme de soins centrale basée sur Salesforce Health Cloud pour un fournisseur de solutions de premier plan spécialisé dans les maladies rénales chroniques

Logiciels, haute technologie et nouveaux produits verticaux

Ingénierie et soutien de produits de sécurité de base et matures pour une société de logiciels mondiale basée aux États-Unis

Moderniser la collaboration en personnalisant et en soutenant les applications, qui sont intégrées à Oracle Identity and Lifecycle Management, pour un fournisseur d'outils de travail à distance en mode SaaS et en mode cloud

Ingénierie de VOIP de classe opérateur pour la nouvelle génération et les clients des fournisseurs de services de communication 5G pour un fabricant leader dans le domaine de la surveillance, de l'assurance et de l'analyse pour les réseaux IP

Normalisation des processus d'ingénierie des systèmes par la mise en œuvre d'un nouvel outil d'ingénierie des systèmes et de services gérés pour un fabricant international de semi-conducteurs

Développement et portage d'applications vers une nouvelle infrastructure en nuage hybride pour une grande société de services d'exploration pétrolière et gazière

À propos de Persistent

Avec plus de 12 000 employés dans le monde, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société de solutions globales qui propose des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits numériques

