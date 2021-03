Persistent Systems reçoit le prestigieux prix Golden Peacock 2020 dans la catégorie de la gouvernance d'entreprise

- L'Institute of Directors India reconnaît ainsi l'excellence de l'entreprise

PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 10 mars 2021 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) s'est vu décerner un prix Golden Peacock 2020 dans la catégorie nationale (secteur des TI), pour son excellence en matière de gouvernance d'entreprise.

Créés en 1991 par l'Institute of Directors (IOD), India les prix annuels des Golden Peacock sont aujourd'hui considérés comme un point de repère international en matière d'excellence des entreprises. Conçu pour rehausser les standards de performance globaux et rendre hommage aux réalisations des organisations les plus performantes, le concours décerne ses prix Golden Peacock dans divers secteurs et sous-secteurs d'activité.

L'Institute of Directors a reçu 204 candidatures cette année et 87 finalistes ont été sélectionnés par des évaluateurs indépendants et un grand jury composé de figures éminentes du milieu des affaires indien, au terme d'un processus d'évaluation à trois étapes. Le jury des prix Golden Peacock était présidé par l'honorable juge M. N. Venkatachaliah, ancien juge en chef de l'Inde et ancien président de la Commission nationale indienne des droits de l'homme et de la Commission nationale indienne sur les réformes constitutionnelles.

« Persistent Systems est l'une des organisations du secteur informatique qui croît le plus rapidement aujourd'hui et en tant que société cotée aux bourses BSE et NSE, elle prend des mesures spéciales pour assurer la transparence et la responsabilisation de sa gouvernance. En outre, le président de son conseil d'administration réunit régulièrement les administrateurs nouveaux et expérimentés pour échanger au sujet des scénarios commerciaux mondiaux actuels. Persistent a également mis sur pied un comité unique pour les relations avec les intervenants, qui est chargé de communiquer avec l'ensemble des intervenants clés. Sa formation a permis à la société d'appuyer de nombreux programmes d'éducation, de santé, de développement communautaire et de soutien en cas de catastrophes naturelles. Bravo à eux ! »

Citation de Manoj K. Raut, PDG et directeur, Institute of Directors

« C'est un honneur d'être reconnu par une organisation aussi prestigieuse que l'IOD India pour l'excellence de notre gouvernance d'entreprise. Chez Persistent, nous nous efforçons d'être les meilleurs dans tout ce que nous faisons et ce prix couronne nos efforts à créer une entreprise internationale de calibre mondial. »

Citation du Dr Anand Deshpande, fondateur, président et directeur général, Persistent Systems

À propos de Persistent Systems

Avec plus de 12 000 employés dans le monde, Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) est une société de solutions globales qui propose des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits nouvelle génération.

