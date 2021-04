Persistent Systems signale une forte croissance : 20,3 % sur 12 mois pour le T4 et 12,9 % pour l'EF21

Signale une croissance séquentielle de 4,6 % de la QS

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers audités de la société pour le trimestre se terminant le mercredi 31 mars 2021, tels qu'approuvés par le conseil d'administration.

Faits saillants financiers consolidés pour l'exercice 2020-2021



EF20 EF21 Croissance Y-o-Y Recettes (en millions de dollars) 501,61 566,08 12,9% Recettes (en millions d'INR) 35 658,08 41 878,88 17,4% EBITDA (en millions d'INR) 4 929,54 6 830,15 38,6% PBT (en millions d'INR) 4 523,42 6 094,43 34,7% PAT (en millions d'INR) 3 402,89 4 506,77 32,4%

Faits saillants financiers consolidés pour le trimestre se terminant le 31 mars 2021



Q4FY21 Croissance Q-o-Q Croissance Y-o-Y Recettes (en millions d'USD) 152,82 4,6% 20,3% Recettes (en millions d'INR) 11 133,58 3,5% 20,2% EBITDA (en millions d'INR) 1 883,29 3,2% 47,5% PBT (en millions d'INR) 1 848,78 12,0% 63,5% PAT (en millions d'INR) 1 377,59 13,9% 64,3%

Le conseil d'administration, lors de sa réunion du 29 avril 2021, a recommandé un dividende final de 6,00 INR par action sur la valeur nominale de 10,00 INR chacune. En janvier 2021, le Conseil a déclaré un dividende intérimaire de 14,00 INR par action, ce qui porte le dividende total à 20,00 INR par action. Le dividende recommandé par le conseil d'administration est soumis à l'approbation des membres lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Anand Deshpande, fondateur, président et directeur général, Persistent Systems :

« Cette année a été difficile. Nous prions sincèrement pour le bien-être de tous. La pandémie a entraîné le passage rapide au travail à distance, et je tiens à souligner la résilience de nos employés. Ils ont assuré une prestation de service continue et de haute qualité, démontrant ainsi notre engagement indéfectible envers nos clients. Merci à nos clients et partenaires pour leur soutien continu. »

Sandeep Kalra, directeur général et directeur général, Persistent Systems :

« Nous sommes heureux de conclure l'EF21 sur une note positive, avec une croissance à deux chiffres de nos revenus et de notre BPA. Notre performance démontre l'alignement entre les forces fondamentales de Persistent en ingénierie numérique et les besoins de nos clients à mesure qu'ils s'accélèrent vers la prochaine vague de transformation. Nous sommes convaincus que les efforts visant à renforcer notre équipe de direction, notre écosystème de partenaires et notre excellence opérationnelle continueront d'être à la base de notre succès. La Fondation Persistent continue de contribuer aux efforts de répit financier dans le cadre de la COVID-19 à l'échelle mondiale et nous continuons de soutenir nos employés en cette période difficile. »

Quatrième trimestre de l'exercice 21 - Nombre de clients gagnés et résultats obtenus

Logiciels, Hi-Tech et industries émergentes

Partenariat Engineering et GTM pour un portefeuille de produits de sécurité pour un leader mondial de la technologie

Mise en place d'un centre d'excellence pour un important fournisseur de technologies à faible code afin d'assurer la transformation de ses clients dans les segments BFSI et HLS.

Gestion des opérations informatiques de bout en bout à l'aide de Persistent Intelligent Operations pour une grande entreprise américaine de marketing et de gestion d'événements.

Banque, services financiers et assurances

Création d'un portail de prêt numérique et modernisation de la plateforme de paiement pour le groupe commercial d'une des cinq premières banques américaines.

Migration de données critiques vers le cloud AWS avec des intégrations pour des offres grand public pour un ISV de services financiers du Fortune 25.

Développement de plates-formes de prêts numériques basées sur Salesforce pour les prêts à la consommation de deux grandes banques indiennes.

Soins de santé et sciences de la vie

Fourniture d'une visualisation intelligente et d'un tableau de bord BI pour les expéditions de vaccins COVID-19 pour une société leader de la chaîne du froid.

Création d'une porte d'entrée numérique et d'une solution d'expérience des patients avec intégration dans les systèmes de DME et les portails de patients pour un système de santé américain de premier plan.

Exécution d'un programme de modernisation de l'héritage à l'échelle de l'entreprise en tirant parti de MuleSoft et de l'automatisation pour une organisation de recherche clinique de premier plan.

Écosystème partenaire

Prix et reconnaissance des analystes

Autres nouvelles

À propos de Persistent

Avec plus de 13 500 employés dans le monde, Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions offrant des services d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise.

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et préoccupations liés aux énoncés prospectifs, veuillez consulter le site persistent.com/FLCS

