Persistent transformiert das Unternehmensdatenmanagement mit iAURA, einem Portfolio von KI-gestützten Datenlösungen

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 8. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, kündigte die Einführung von Persistent iAURA an, einer Suite von KI-gestützten Datenlösungen, die das Unternehmenswachstum fördern sollen. iAURA ermöglicht Unternehmen eine nahtlose Bereitstellung und Präzision bei der Bewältigung von Datenherausforderungen für KI-Implementierungen. Die Lösungen nutzen KI und ML, um verborgene Muster aufzudecken und ermöglichen so eine datengesteuerte Entscheidungsfindung, verbesserte Business Intelligence sowie eine automatisierte Datenqualitätssicherung und -abstimmung.

In der heutigen datengesteuerten Welt stehen Unternehmen vor der Herausforderung, große Datenmengen zu verarbeiten und gleichzeitig Qualität, Governance und Kostenkontrolle zu gewährleisten, was oft spezielles technisches Know-how erfordert. Diese Herausforderungen erschweren die strategische Entscheidungsfindung und behindern das Wachstum, insbesondere mit dem Aufkommen der KI, die den Zugang zu und die Integration von großen Mengen hochwertiger Daten erfordert. Unternehmen, die KI einsetzen wollen, stehen bei der Datennutzung vor Hindernissen, z. B. bei der Gewinnung verwertbarer Erkenntnisse, der Sicherstellung der Qualität und der Automatisierung von Migrationsprozessen. iAURA bietet maßgeschneiderte Lösungen, die den Übergang zu KI-gesteuerten Unternehmen beschleunigen und einen umfassenden Ansatz von der Datenaufnahme bis hin zu Erkenntnissen mithilfe von Analysen und Beschleunigern bieten.

Zu den KI-gestützten Lösungen für ein umfassendes Unternehmensdatenmanagement im iAURA-Portfolio gehören:

• iAURA Insights ermöglicht es Teams, mit ihren Daten in natürlicher Sprache zu sprechen und relevante Geschäftseinblicke zu erhalten.

• iAURA Migrate automatisiert und beschleunigt die Migration und Modernisierung von Datentechnologien mit GenAI-fähigen Tools. Es handelt sich um eine umfassende Suite von Lösungen, die unter anderem Business Intelligence, ETL und Data Warehouse umfasst.

• iAURA Data Ops gewährleistet KI-gesteuerte Datenqualität, Datenabgleich und Datenaktualität.

• Die iAURA-Plattformen unterstützen Kunden bei der Verwaltung von Toolauswahl, Governance, Sicherheit und Kosten durch Daten- und KI-Plattformdienste.

Bei den ersten Einsätzen waren die Vorteile von iAURA erheblich. Mit iAURA Insights hat Persistent virtuelle Agenten entwickelt, die von GenAI gesteuert werden und den Benutzer Schritt für Schritt von den Geschäftsanforderungen bis zum Angebot führen. Dadurch konnte ein führendes Pharmaunternehmen die Reaktionszeit für Angebote um 90 % verkürzen.

iAURA ist mit allen wichtigen Hyperscaler-Plattformen und allen führenden LLM-Anbietern kompatibel, so dass Kunden die Flexibilität haben, die von ihnen bevorzugten Technologien einzusetzen. Durch die Kombination von fortschrittlichen Softwarelösungen, robusten Plattformfähigkeiten und fundiertem Implementierungs-Know-how bietet iAURA seinen Kunden eine beispiellose Flexibilität bei den Bereitstellungsmodellen. Es integriert die IP von Persistent als Beschleuniger und APIs und gewährleistet so eine nahtlose Integration und optimale Leistung.

Bidish Sarkar, Senior-Vizepräsident - Data and Analytics, Persistent:

"Wir freuen uns, iAURA vorzustellen, eine hochmoderne Suite von KI-gestützten Datenlösungen, die darauf ausgelegt sind, das Unternehmenswachstum voranzutreiben. iAURA optimiert das Datenmanagement in Unternehmen und beschleunigt die Transformation von der Datenaufnahme zu verwertbaren Erkenntnissen. Diese Erweiterung ermöglicht es Unternehmen, ihre Entscheidungsfindung und Markteinführung zu beschleunigen und die Skalierung von GenAI-Anwendungsfällen zu beschleunigen."

Nandini Tare, Associate Practice Lead, Digital Engineering, HFS Research: "Daten spielen eine entscheidende Rolle bei GenAI-Lösungen. Der Zugriff auf Unternehmensdaten und die Gewinnung von Erkenntnissen daraus ist eine der Herausforderungen, denen sich Unternehmen in der heutigen schnelllebigen Technologielandschaft stellen müssen. iAURA von Persistent erschließt das wahre Potenzial von Daten. Es fördert das Wachstum, indem es Unternehmen in die Lage versetzt, fundierte datengestützte Entscheidungen zu treffen. Die nahtlose Integration und Kompatibilität mit allen Hyperscalern sorgt für Flexibilität in der Infrastruktur, und die Möglichkeit, Daten zu kontextualisieren und zu visualisieren, beschleunigt die Entscheidungsfindung. Die iAURA-Lösungssuite bietet ein wirklich überzeugendes Angebot, das Unternehmensdaten in wertvolle Ergebnisse umwandelt."

Informationen zu Persistent

Mit über 23.800 Mitarbeitern in 21 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung. Als Teilnehmer des United Nations Global Compact engagiert sich Persistent dafür, seine Strategien und Geschäftsvorgänge an den universellen Prinzipien für Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gesellschaftliche Ziele proaktiv zu fördern. Mit einem Zuwachs von 268 % seit 2020 ist Persistent laut Brand Finance die am schnellsten wachsende indische IT-Dienstleistungsmarke.

www.persistent.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

