Persistent überschreitet die Grenze von 1 Milliarde $ Jahresumsatz

Umsatzsteigerung um 26,3 % im Vergleich zum Vorjahr für Q4 und 35,3 % für das Geschäftsjahr 20223 (GJ23)

SANTA CLARA, Kalifornien, und PUNE, Indien, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) gab heute die geprüften, vom Vorstand genehmigten Finanzergebnisse des Unternehmens für das Quartal und das Jahr bis zum 31. März 2023 bekannt.

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2022-2023:



Geschäftsjahr 2022 (GJ22) Geschäftsjahr 2023 (GJ23) Wachstum im Vergleich zum Vorjahr Einnahmen (in Mio. USD) 765,59 1035,98 35,3 % Einnahmen (in Mio. INR) 57.107,46 83.505,92 46,2 % EBITDA (in Mio. INR) 9581,71 15.191,25 58,5 % PBT (in Mio. INR) 9242,79 12.408,52 34,3 % PAT (in Mio. INR) 6903,86 9210,93 33,4 %

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal bis zum 31. März 2023



Q4 GJ23 Wachstum im Vergleich zum vorherigen Quartal Wachstum im Vergleich zum Vorjahr Einnahmen (in Mio. USD) 274,55 3,9 % 26,3 % Einnahmen (in Mio. INR) 22.544,72 3,9 % 37,6 % EBITDA (in Mio. INR) 4163,14 3,7 % 48,1 % PBT (INR Millionen) 3405,85 5,5 % 27,5 % PAT (INR Millionen) 2515,13 5,7 % 25,1 %

Der Vorstand empfahl eine Schlussdividende von 12 ₹ pro Aktie und eine Sonderdividende von 10 ₹ pro Aktie beim Erreichen eines Jahresumsatzes von 1 Milliarde US-Dollar, auf den Nennwert von jeweils 10 ₹. Im Januar 2023 kündigte der Vorstand eine Abschlagsdividende in Höhe von 28 ₹ pro Aktie an, sodass auf jede Aktie eine Gesamtdividende in Höhe von 50 ₹ entfällt. Die vom Vorstand vorgeschlagene Schlussdividende versteht sich vorbehaltlich der Genehmigung durch die Mitglieder bei der kommenden Jahreshauptversammlung.

Anand Deshpande, Gründer, Vorstandsvorsitzender und geschäftsführender Direktor, Persistent:

„Die Leidenschaft unseres Teams für Innovation, das unermüdliche Engagement für den Erfolg unserer Kunden und die Agilität in einem sich verändernden wirtschaftlichen Umfeld haben es uns ermöglicht, diesen bedeutenden Moment in der Geschichte von Persistent zu erreichen. Ich bin unserem engagierten Team, dem vielfältigen Kundenstamm und dem gesamten Ökosystem, das Persistent von einem kleinen, in Pune ansässigen Produktentwicklungsdienstleister zu einer multinationalen Hochburg für Unternehmensmodernisierung und digitales Engineering gemacht hat, von Herzen dankbar."

Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director, Persistent:

„Das Geschäftsjahr 2023 war ein bedeutendes Jahr für Persistent. Wir haben mehrere wichtige Meilensteine erreicht, darunter ein Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar und die Aufnahme in drei wichtige Indizes der National Stock Exchange of India, u. a. in den Nifty IT Index.

Wir haben uns schnell, proaktiv und diszipliniert verhalten, sodass wir eine gesunde Buchungspipeline aufbauen und unseren Wettbewerbsvorteil aufrechterhalten konnten. Wir sind unseren Kunden, Partnern, Investoren und Teammitgliedern sehr dankbar für ihr unerschütterliches Vertrauen. Auf dem Weg in die nächste Wachstumsphase werden wir unser Partner-Ökosystem weiter stärken, unsere operative Präzision beibehalten und unsere Kompetenzen vertiefen, um unsere Digital-Engineering-Expertise zu skalieren und den Geschäftswert für unsere Kunden zu steigern."

Kundenerfolge und Ergebnisse viertes Quartal GJ23

Der Auftragseingang für das Quartal bis zum 31. März 2023 belief sich auf einen Gesamtauftragswert (TCV) von 421,6 Mio. USD und einen Jahresvertragswert (ACV) von 310,4 Mio. USD.

Zu den wichtigsten Erfolgen in diesem Quartal gehört Folgendes:

Software, Hightech und neue Wirtschaftszweige

Verantwortlich für die Entwicklung der Data-Warehouse-Produktsuite und der Entwicklungsplattform für mobile Anwendungen für einen Fortune 50-Software-, Beratungs- und Infrastrukturpartner.

Bereitstellung von Produktentwicklungsdienstleistungen und Migration von Workloads zu AWS für einen Anbieter digitaler Marketingtechnologielösungen.

Modernisierung des Kernprodukts und Bereitstellung von technischem Support im Rahmen eines Managed-Services-Modells für einen führenden Anbieter von Supply-Chain-Analysen.

Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen

Entwicklung einer Beschaffungs- und Vertragslösung sowie Modernisierung des bestehenden älteren Data Warehouses des Unternehmens für eine der größten globalen Private-Equity-Firmen der Welt.

Bereitstellung von Managed Services für eine Integrationsplattform für ein nahtloses Kunden-Onboarding und ein reibungslose Erlebnis für einen Pionier im Bereich Fractional Trading und Embedded Finance.

Erstellung eines Cloud Data Lake zur Unterstützung der Policenverwaltung, Schadensanalyse und Risikovorhersage auf großer Ebene für einen marktführenden Sach- und Unfallversicherer.

Gesundheitswesen und Life Sciences

Aufbau und Integration einer Lösung für die Verwaltung genomischer Arbeitsabläufe zur Steigerung des Experimentierdurchsatzes für ein multinationales Gesundheitsunternehmen.

Entwicklung einer Unternehmensdatenplattform zur Optimierung der Verwaltung und der Abläufe in mehreren Geschäftsbereichen für einen führenden Anbieter von wissenschaftlichen Instrumenten und Dienstleistungen.

Entwicklung einer Anwendung für das Management von Patientenerlebnissen zur Aufklärung von Patienten sowie zur Verbesserung der Patientenzufriedenheit für einen der größten globalen Gesundheitsdienstleister.

Presse und Neuigkeiten in diesem Quartal

Anerkennung von Analysten und Beratern für das GJ23

Unternehmensauszeichnungen im Geschäftsjahr 2023

Informationen zu Persistent

Mit mehr als 22.750 Mitarbeitern in 21 Ländern ist Persistent Systems (BSE / NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das digitales Engineering und Unternehmensmodernisierungen anbietet. Wir arbeiten mit den Branchenführern zusammen, darunter mit 14 der 30 innovativsten Unternehmen im BCG-Ranking, 8 der 10 größten Banken in den USA und in Indien sowie mit zahlreichen Innovatoren in den Bereichen Gesundheitswesen und Software-Ökosysteme. Als United Nations Global Compact-Teilnehmer hat sich Persistent dazu verpflichtet, seine Strategien und Tätigkeiten an den universellen Prinzipien für Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Für Informationen zu Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchen Sie bitte persistent.com/flcs

