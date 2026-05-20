Persistent wird von Google Cloud für die Förderung der KI-gestützten Transformation der Lieferkette ausgezeichnet

Schnellere und stabilere Abläufe durch einheitliche Daten und Cloud-native Infrastruktur

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab bekannt, dass es als Google Cloud Partner des Jahres 2026 in der Kategorie Services & Branchenlösungen – Lieferkette & Logistik ausgezeichnet wurde. Die Anerkennung unterstreicht die Fähigkeit von Persistent, Supply-Chain-Abläufe auf Google Cloud zu modernisieren und Unternehmen dabei zu helfen, die Transparenz zu verbessern, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und KI-gesteuerte Funktionen in Produktionsumgebungen einzusetzen.

Unternehmen in der Industrie und im Einzelhandel sind dabei, ihre Lieferketten umzugestalten, um sie widerstandsfähiger und intelligenter zu machen. Doch Altsysteme und fragmentierte Daten schränken die Transparenz ein, verlangsamen die Entscheidungsfindung und erschweren die Automatisierung. Persistent geht diese Herausforderungen an, indem es die Kernsysteme auf dem Google Cloud-Ökosystem modernisiert, um eine einheitliche, cloud-native Datengrundlage zu schaffen, die eine intelligente Orchestrierung in den Bereichen Planung, Inventar und Logistik unterstützt. Diese Grundlage ermöglicht es Unternehmen, KI über den gesamten Lebenszyklus der Lieferkette hinweg zu operationalisieren, von der Bedarfsprognose über die Bestandsoptimierung und das Logistikmanagement bis hin zur Lösung von Ausnahmesituationen durch integrierte Datenplattformen, Automatisierung und intelligente Agenten.

Persistent basiert auf dem KI-Stack von Google Cloud, einschließlich Gemini, und fördert die produktionsreife Bereitstellung von Agentic- und GenAI-Funktionen, die Unternehmen dabei helfen, von Erkenntnissen zu autonomen Handlungen und kontinuierlicher Optimierung überzugehen und reaktionsschnelle, datengesteuerte Lieferkettenabläufe zu fördern.

Die Auszeichnung basiert auf nachweislichen Kundenerfolgen, der Umsetzungsstärke sowie der Übereinstimmung mit den strategischen Prioritäten von Google Cloud und unterstreicht die Innovationskraft und das spezialisierte technische Know-how von Persistent bei der Bewältigung der besonderen Herausforderungen der Lieferkette und der Logistikbranche auf Google Cloud. Sie stärkt die Position des Unternehmens als vertrauenswürdiger Partner und bevorzugter Orchestrator des Ökosystems, der umfassende technische Fähigkeiten mit einem differenzierten KI-Ansatz kombiniert, um komplexe Unternehmensumgebungen durch Cloud-native Architekturen, Automatisierung und Infrastructure-as-Code zu modernisieren und in großem Umfang mit minimalen Unterbrechungen bereitzustellen. Sie spiegelt auch die führende Rolle von Persistent bei der KI-gestützten Ausführung mit Gemini Enterprise zur Bewältigung von Herausforderungen in der Lieferkette und Logistik wider.

Die langjährige Partnerschaft von Persistent mit Google Cloud fördert gemeinsame Innovations- und Go-to-Market-Initiativen, die sich darauf konzentrieren, die KI-gestützte Transformation der Lieferkette in allen Branchen voranzutreiben. Als Premier Google Cloud Partner mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung, mehr als 50 Google Cloud-Fachgebieten, mehreren Partnerspezialisierungen und über 2.000 Google Cloud-Zertifizierungen ermöglicht Persistent die Transformation von Unternehmen in allen Branchen mit Konsistenz und Geschwindigkeit.

Jaideep Vijay Dhok, Betriebsleiter – Technologie, Persistent

„Die Auszeichnung als Google Cloud Partner of the Year in der Kategorie Services & Branchenlösungen – Lieferkette & Logistik spiegelt die Stärke unserer Partnerschaft und die Wirkung wider, die wir für Unternehmen erzielen. Wir arbeiten mit Google Cloud zusammen, um Kernsysteme zu modernisieren, Daten zu vereinheitlichen und KI über den gesamten Lebenszyklus hinweg einzubinden, während Unternehmen ihre Lieferketten auf Ausfallsicherheit und Intelligenz ausrichten. Gemeinsam ermöglichen wir es Unternehmen, von fragmentierten, reaktiven Abläufen zu vernetzten, autonomen Lieferketten überzugehen, die in Echtzeit erkennen, reagieren und optimieren."

Kevin Ichhpurani, Präsident, Global Partner Ecosystem and Channels, Google Cloud

„Die Google Cloud Partner Awards würdigen die strategische Innovation und den messbaren Wert, den unsere Partner ihren Kunden bieten. Wir sind stolz darauf, Persistent zum Gewinner des Google Cloud Partner Award 2026 zu ernennen und damit seine Rolle bei der Steigerung des Kundenerfolgs im vergangenen Jahr zu würdigen."

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) ist ein weltweites Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das branchenübergreifend KI-gestützte, plattformbasierte digitale Engineering- und Unternehmensmodernisierungslösungen anbietet. Mit über 27.500 Mitarbeitern in 18 Ländern setzt sich das Unternehmen für Innovation und den Erfolg seiner Kunden ein. Persistent bietet eine umfassende Dienstleistungspalette, darunter Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing sowie intelligente Automatisierung. Das Unternehmen ist im MSCI India Index vertreten und in wichtigen Indizes der National Stock Exchange of India enthalten, darunter der Nifty Midcap 50, der Nifty IT und der Nifty Midcap Liquid 15, sowie in mehreren Indizes der BSE, wie dem S&P BSE 100 und dem S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent ist zudem im Dow Jones Sustainability World Index vertreten. Das Unternehmen hat CO2-Neutralität erreicht und damit seinen Einsatz für Nachhaltigkeit sowie verantwortungsbewusstes Wirtschaften bekräftigt. Persistent wurde außerdem von Newsweek und der Plant A Insights Group als einer von „America's Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity 2025" (einer der besten Arbeitgeber in den USA für Inklusion und Vielfalt 2025) ausgezeichnet. Als Teilnehmer des UN Global Compact hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Wachstum des Markenwerts von 468 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im Bericht „Brand Finance India 100" 2025.

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Zukunftsgerichtete und mit Vorsicht zu behandelnde Aussagen

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