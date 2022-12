Perspectivas ante un nuevo comienzo: Termina la celebración del 10 aniversario del Premio Guangzhou

GUANGZHOU, China, 16 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- El 2022 Workshop for Thought Leaders and Guangzhou Award 10th Anniversary Celebration tuvo lugar en el Guangzhou Baiyun International Convention Center del 12 al 15 de diciembre. Representantes de más de 120 ciudades de más de 50 países y regiones, asociados de organizaciones internacionales y expertos y académicos en el campo de los estudios urbanos asistieron en línea para repasar la última década del Premio Guangzhou y debatir sobre el futuro de la sostenibilidad urbana.

Creado de forma conjunta por medio de la ciudad de Guangzhou, CGLU y Metropolis, el Guangzhou Award es el primer premio internacional que lleva el nombre de una ciudad china. La serie de actos del 10 aniversario del Premio Guangzhou incluyó una ceremonia de apertura, 4 subforos y una ceremonia de clausura. En la ceremonia inaugural se dieron a conocer los últimos informes de investigación del Premio Guangzhou, entre ellos Civitas Novus: Urban Innovation Assessment Zero Draft Report y Learning from the 5th Guangzhou International Award for Urban Innovation. Simultáneamente se anunciaron la Base de Datos Internacional sobre Innovación Urbana y la Exposición Online del 10 Aniversario del Premio Guangzhou.

Los temas de los subforos fueron Ciudades Verdes y Resiliencia Climática, Patrimonio Urbano y Preservación Cultural, Ciudades Diversas y Desarrollo Inclusivo, y Ciudades Innovadoras, Tecnología y Gobierno. Durante cada subforo, los representantes de las ciudades y otros expertos estudiaron las iniciativas innovadoras del Premio Guangzhou, intercambiaron experiencias y puntos de vista sobre las lecciones aprendidas y estimularon el aprendizaje entre ciudades de todo el mundo.

Con 10 años de integración de los esfuerzos de innovación urbana, el Premio Guangzhou ha aportado conocimientos locales a la gobernanza mundial y a la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Desde su creación en 2012, el Premio Guangzhou se ha celebrado durante 5 ciclos con un total de 1.361 iniciativas de 556 ciudades y gobiernos locales de 96 países y regiones. Ha suscitado soluciones innovadoras a diversos retos urbanos y se ha puesto en marcha para responder a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el año 2020, las iniciativas preseleccionadas del Premio Guangzhou se incluyeron en la Base de Datos de Buenas Prácticas de la Plataforma de la Agenda Urbana de ONU-Hábitat. El Premio Guangzhou siempre se ha dedicado a la documentación y el estudio de iniciativas de innovación urbana, con el fin de proporcionar bienes públicos de alta calidad a las ciudades y los gobiernos locales para acelerar la transformación urbana y alcanzar los objetivos de la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Se han celebrado cuatro ediciones del Taller para Líderes de Pensamiento en el marco del Premio Guangzhou, con el objetivo de compartir las últimas experiencias y conocimientos y fomentar los intercambios internacionales y el desarrollo de capacidades en el ámbito de la innovación urbana. Un gran número de gestores urbanos y partes interesadas de todo el mundo han participado en el Taller para Líderes de Pensamiento y han aprendido de la innovación urbana.

