Pesquisa na APAC da PR Newswire revela que conteúdo de qualidade é a principal prioridade para jornalistas

A despeito da métrica de público leitor se tornar cada mais prontamente disponível, 25% dos jornalistas indicam que a qualidade do conteúdo é seu indicador chave de desempenho (KPI) principal, seguido de número de artigos de notícias originais, p.ex., X artigos por semana e envolvimento em mídia social, tais como compartilhamentos de conteúdo em mídia social.

Essa pesquisa descobriu que uma fonte de notícias comprovada é mais valiosa que nunca. Por exemplo, 73% dos jornalistas na China continental acreditam que a precisão das notícias é o que mais consideram ao avaliarem o valor de uma história. Os comunicados à imprensa permanecem sendo a fonte de informações mais confiável com mais de duas vezes o número de jornalistas dos mercados da APAC (oito mercados principais, não incluindo a China continental) confiando em comunicados oficiais à imprensa (27%) em relação aos canais de mídia social (10%). Os resultados também mostram um aumento de 5 pontos percentuais na confiança em comunicados à imprensa, em comparação aos 22% em 2016-2017.

Fontes de notícias comprovadas desempenham um papel importante à medida que os jornalistas elaboram seus artigos. Ao buscar uma citação para seus artigos, os jornalistas da maioria dos mercados da APAC têm mais probabilidade de recorrer a contatos comerciais pessoais (60%), seguido de comunicados à imprensa (51%).

Outros pontos importantes do relatório incluem:

Fotografias em alta resolução (29%) são o elemento multimídia mais preferido em cobertura de notícias por jornalistas da maioria dos mercados da APAC, com 25% preferindo vídeo, seguido de infográficos (21%).

Os jornalistas são ávidos por aprimorar suas habilidades a fim de criar conteúdo de qualidade. Em relação à nossa última pesquisa em 2016-2017, os jornalistas em toda a região da APAC indicam uma demanda cada vez maior por treinamento em habilidades de entrevista e em relatórios aprofundados.

A comunicação multilíngue é essencial para que as empresas atinjam mercados globais. Os jornalistas em Hong Kong , Malásia e Cingapura responderam a esta pesquisa em múltiplos idiomas, enquanto cerca de 100% dos jornalistas na China continental, Taiwan , Indonésia, Coreia do Sul e Vietnã responderam em seu idioma nativo, refletindo as preferências de seus públicos.

"Para empresas que operam globalmente, aprimorar a conscientização de marca e a reputação são atividades importantes nas quais a cobertura da imprensa desempenha um papel crítico", declarou Lynn Liu, diretora de desenvolvimento de público e serviços de distribuição. "Na região da APAC, é essencial que os negócios internacionais compreendam o panorama em constante mudança da mídia e as preferências dos jornalistas locais para se tornarem parceiros de mídia ainda mais valiosos. A PR Newswire está comprometida em ajudar as empresas a contar suas histórias nessa região diversificada e dinâmica."

A PR Newswire anseia tratar das principais descobertas desta pesquisa em nossos futuros eventos de Café com a Imprensa (Media Coffee). Para baixar o relatório Asia-Pacific Media Survey 2019 na íntegra, clique aqui.

Sobre a PR Newswire

A PR Newswire, uma empresa Cision Ltd. (NYSE: CISN), é uma provedora global líder de distribuição de notícias e serviços e software de mídia adquiridos. Em conjunto com o pacote de produtos de comunicação baseado em nuvem da Cision, os serviços da PR Newswire possibilitam que profissionais de marketing, comunicadores corporativos e oficiais de relações com o investidor identifiquem os principais influenciadores, engajem públicos alvo, elaborem e distribuam conteúdo estratégico e mensurem o impacto significativo. Ao mesclar a rede de disseminação de conteúdo multicultural, multicanal mais ampla do mundo com ferramentas e plataformas de fluxo de trabalho abrangentes, a PR Newswire alimenta os artigos de organizações em todo o mundo. A PR Newswire serve a dezenas de milhares de clientes a partir de escritórios nas regiões das Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico. Para mais informações, acesse www.prnasia.com.

[1] Baseado em visitantes únicos mensais

