Petal Search capacita empresas a prosperar

Ao colaborar com o Petal Search, as empresas poderão aproveitar o ecossistema e a abertura tecnológica do mecanismo de busca móvel para cumprir suas estratégias e metas comerciais desejadas.

A trajetória de crescimento do Petal Search tem sido impressionante e não mostra sinais de desaceleração. Em setembro desse ano, o mecanismo de busca móvel registrou um aumento de 32 milhões de usuários ativos mensais. Além disso, o Petal Search é um dos principais mecanismos de busca móvel na maioria das regiões, e sua considerável base de usuários se traduz em um amplo público para cada um dos parceiros do Petal Search.

O Petal Search 2.0 oferece uma ampla gama de ferramentas para ajudar seus parceiros globais a distribuir conteúdo de forma eficiente, incluindo o Petal Merchant Center, o Petal Travel Center e o Business Connect, que oferecem serviços personalizados adequados para as necessidades e desafios únicos de cada empresa. O Petal Merchant Center oferece ferramentas para que os comerciantes possam listar seus produtos e fazer promoções comerciais para ganhar visibilidade, o Petal Travel Center atende ao setor de turismo e hospitalidade, e o Business Connect a varejistas de comércio eletrônico e entidades comerciantes.

Capacitando parcerias com recursos de última geração

O Petal Search também abre seu conjunto de ferramentas para empresas e desenvolvedores por meio do Search Kit, permitindo que os parceiros ofereçam, de forma rápida, a melhor experiência de busca de aplicativos móveis. O kit de busca vem com várias funções inteligentes, como pesquisa visual, pesquisa por voz, tradução de OCR, recurso texto para fala, busca de compras, busca de hotéis e muito mais, oferecendo aos usuários acesso a conhecimentos acadêmicos, vínculo a entidades e gráficos de conhecimento.

O kit também vem com um conjunto completo de soluções, como auto-sugestão, notícias, vídeo, internet, compras, busca de hotéis e muito mais. Além disso, dá às empresas a flexibilidade de entrar em contato com públicos relevantes com base em suas necessidades personalizáveis.

Como um dos kits de 69 classes do HMS Core 6 com mais de 21.738 distribuições de API, o kit de pesquisa enriquece os aplicativos com seus recursos de busca, permitindo que as ofertas de empresas e desenvolvedores decolem e cheguem a novos patamares.

Melhore o desempenho das vendas com o Petal Merchant Center

Desenvolvido para dar suporte à inovação em comércio eletrônico, o Petal Merchant Center é uma plataforma única de lançamento e gerenciamento on-line de produtos que permite aos vendedores configurar a forma como os produtos de seus sites aparecerão nos resultados do Petal Search, proporcionando maior autonomia às empresas para coordenar informações de produtos e, assim, concretizar seu potencial comercial e gerar oportunidades infinitas associadas a compras móveis para impulsionar seu desempenho de vendas.

Para seus parceiros de comércio eletrônico, o Petal Search disponibiliza várias soluções comerciais, com funções como recomendação inteligente no site para melhorar as recomendações de produtos nos sites dos vendedores, por meio do serviço de recomendação com IA do Petal Search, e o Smart Assistant, um guia inteligente de IA para melhorar a interação do usuário em sites de varejo.

Voe alto com o Petal Travel Center

O Petal Travel Center do mecanismo de busca móvel, um portal dedicado a viagens, dá aos usuários suporte de ponta a ponta durante toda sua viagem, desde o planejamento de seus voos até a escolha de um hotel.

Com o objetivo de oferecer ainda mais recursos a seus parceiros comerciais, o Petal Travel Center foi especialmente desenvolvido para agentes de viagens on-line (OTA) e gerentes de canal (CM). O portal simplificado permite que os parceiros gerenciem suas plataformas de comércio de viagens, produtos e status de produtos. Para empresas que desejem analisar sua produtividade em operações cotidianas, outros recursos de monitoramento de desempenho e de cliques também estão disponíveis no Petal Travel Center.

Graças a sua otimização de busca, o Petal Travel Center disponibiliza aos usuários informações sobre voos, hotéis e atrações turísticas em uma cidade de forma rápida e prática. Os hotéis, especificamente, podem gerenciar informações, listas, preços e páginas de destino para otimizar os pontos de contato e aumentar o tráfego e o envolvimento. A função de busca de hotéis recomenda marcas de hotéis aos usuários e os direciona aos sites oficiais das marcas, proporcionando aos clientes potenciais acesso fácil a essas marcas. Os hoteleiros podem utilizar o PTC para carregar dados de feed do hotel e obter tráfego de busca orgânica dentro do vasto ecossistema HMS. Além disso, relatórios adicionais de desempenho estão disponíveis para maior precisão do rastreamento dos resultados da empresa.

Com mais de dois milhões de listagens de hotéis atualmente organizadas no mundo todo, o Petal Travel Center obteve sucesso entre seus parceiros.

Avance no jogo com o Business Connect

Dedicado às empresas locais, o Business Connect permite que os empresários criem ou afirmem suas empresas no Petal Search, verifiquem suas empresas por e-mail ou telefone para se proteger contra mudanças não autorizadas, postem informações promocionais atraentes, incluindo fotos e vídeos, para atrair uma ampla base de clientes, bem como adicionem horários de funcionamento, informações de contato, fotos e serviços disponíveis aos clientes. Atualmente, mais de seis mil empresas utilizam o portal para entrar em contato com milhões de usuários.

Com várias opções de exibição para diversas categorias de empresas locais, de restaurantes a atrações, e slots para anúncios locais, bem como recursos de gestão de conteúdo, gestão de contas e análises comerciais, o Business Connect do Petal Search ajuda os empresários a se destacar da multidão.

O Petal Search oferece possibilidades promissoras

A infinidade de recursos versáteis e inteligentes do Petal Search oferece oportunidades vibrantes para as empresas que buscam aumentar sua produtividade, desde aspirantes a empreendedores autônomos até marcas estabelecidas que visam se tornar globais. Proporcionando os últimos avanços tecnológicos, o mecanismo de busca da Huawei trabalha arduamente e de forma inteligente para seu público de 730 milhões de usuários globais de dispositivos em mais de 170 países, gerando valor para parceiros e usuários.

