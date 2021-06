Petal Search přináší uživatelům intuitivní vyhledávání na míru

Za pouhých 12 měsíců si vyhledávač Petal Search získal srdce uživatelů po celém světě. Jako nativní vyhledávač Huawei Mobile Services (HMS) využívá inovativní technologie společnosti Huawei, spolupracuje s ostatními vyhledávači a pomohl rozšířit uživatelskou základnu ekosystému HMS na více než 730 milionů uživatelů ve 170 zemích a regionech po celém světě. Petal Search pomáhá uživatelům najít to, co potřebují, ve více než 20 kategoriích, včetně nakupování, cestování a zpráv.

Petal Search poskytuje svým uživatelům chytré funkce, které jim výrazně usnadňují prozkoumávání světa a umožňují jim snadno najít vše, co potřebují. Tato oddanost uživatelům se odráží v neustálém úsilí vyvíjet nové funkce a možnosti, což vývojáři vyhledávače dokázali i v průběhu minulého roku.

Strategie „1+8+N" pro všechny scénáře použití zajišťuje dostupnost napříč všemi zařízeními

V rámci strategie „1+8+N" společnosti Huawei mohou uživatelé k vyhledávači přistupovat přes různá zařízení včetně nové chytré televize Vision, tablety a telefony. To znamená, že uživatelé mohou využívat stejné vyhledávací funkce bez ohledu na to, jaké zařízení právě používají.

Petal Search nyní poskytuje vyhledávání i na chytré televizi Huawei Vision S, což uživatelům umožňuje snadné vyhledávání místního i online obsahu. Společnost Huawei bude v blízké budoucnosti pokračovat v práci na rozšíření vyhledávače na další zařízení.

Petal Search nabízí komplexní vyhledávání

Společnost Huawei se prostřednictvím Petal Search zavázala uživatelům poskytovat komplexní vyhledávání, které jim dá možnost volby a flexibilitu při vyhledávání toho, co chtějí, způsobem, jakým chtějí.

K dosažení tohoto cíle vyhledávač Petal Search shromažďuje informace z 20 oblastí vertikálního vyhledávání a spolupracuje s více než 3 000 obchodními partnery z různých odvětví, aby nabízel vysoce kvalitní obsah a služby. Díky této spolupráci uživatelé zjistí, že ať už hledají nejnovější sportovní vybavení nebo luxusní hotel, výsledky, které potřebují, mají k dispozici přímo na webu Petal Search.

Kromě toho si uživatelé mohou zvolit své preference, takže jim Petal Search může poskytovat doporučení šitá na míru. To znamená, že s každým vyhledáváním může Petal Search lépe porozumět každému uživateli a poskytovat mu stále přesnější a relevantnější výsledky a zvyšovat efektivitu vyhledávání.

Petal Search také nově nabízí funkce vizuálního a hlasového vyhledávání, takže uživatelé mají k dispozici více způsobů, jak vyhledat to, co potřebují, což několikanásobně zvyšuje celkové pohodlí a zlepšuje uživatelský zážitek.

Pomocí vizuálního vyhledávání mohou uživatelé získat relevantní výsledky na základě sdíleného obrázku či fotografie, takže zatímco fotka sušenky může zobrazit recepty nebo pekárny v okolí, fotografie influencera najde e-shopy s oblečením, které má na sobě. Petal Search nabízí také funkci hlasového vyhledávání, která je užitečná zejména v případech, kdy má uživatel doslova plné ruce práce. Ať už tedy uživatel hledá otevírací dobu restaurace při řízení, nebo zjišťuje správnou míru ingrediencí pro recept při pečení, hlasové vyhledávání mu nabízí stejně výkonné prostředí Petal Search, díky kterému najde, co potřebuje.

Lokalizované a pohodlné vyhledávání díky kartě Blízko

Kromě výše uvedeného mohou nyní uživatelé navíc vyhledávat místa v okolí, jako jsou restaurace, obchody a služby, a to pomocí nedávno představené karty „Blízko". Zážitek z vyhledávání dále vylepšují užitečné návrhy přizpůsobené zájmům a preferencím uživatele, které mu umožňují rychle procházet nejlepší místa a služby v okolí.

Vyhledávač Petal Search je skvělým společníkem na cestách. Ať už jde o hledání blízké kavárny, nákupního centra nebo třeba památek, vyhledávač Petal Search dokáže uživateli poskytnout relevantní informace. Pro další usnadnění rozhodovacího procesu nabízí vyhledávač přehled potřebných informací včetně vzdálenosti, otevírací doby, celkového hodnocení od ostatních uživatelů a dalších dat.

Žádní dva uživatelé nejsou stejní. A výsledky jejich vyhledávání také ne

Uživatelé mohou s Petal Search sdílet své preference, díky čemuž jim výsledky vyhledávání budou šitá přesně na míru. Karta „Petal Go" nabízí uživatelům přístup k přehledu důležitých informací, jako je jejich rozvrh a doporučená četba, a to ve dvou kategoriích: Můj den a Momentky.

Kromě toho vyhledávač Petal Search nedávno představil několik nových funkcí v podobě tzv. „KARET", které poskytují nebývalé pohodlí a dále umocňují „digitální životní styl" uživatelů. Usnadňují tak úkony jako je rezervace jízdenek a poskytují expresní služby, kupony a recepty, aby lépe vyhověly různým potřebám uživatelů po celém světě. Tyto karty prezentují konkrétní informace stručným a vizuálně bohatým způsobem a umožňují uživatelům zjistit potřebné podrobnosti na první pohled.

Petal Search se stará o soukromí a bezpečí uživatelů

Vyhledávač Petal Search je odhodlán pomáhat uživatelům po celém světě najít to, co hledají, a vytvářet vysoce kvalitní obsah. To vše při zachování bezpečnosti, soukromí a zabezpečení jejich dat. Nativní vyhledávací nástroj HMS spojuje výhody hardwarového zabezpečení a bezpečnostních technologií s bezkonkurenčními standardy ochrany soukromí, které stanovují přední evropské vyhledávače.

Vyhledávač Petal Search byl vyznamenán pečetí kvality za ochranu osobních údajů ePrivacyseal a splňuje nařízení GDPR. Vyhledávač navíc dodržuje bezpečnostní zásady, zákony a předpisy každé země, ve které je k dispozici, a zajišťuje tak ochranu soukromí spotřebitelů.

Kromě toho Petal Search nabízí také funkci bezpečného vyhledávání, která uživatelům bezpečně zobrazuje výsledky vyhledávání a upozorňuje je na zdroj informací, aby bylo zajištěno, že se zobrazují pouze autentické výsledky. Uživatel si může vybrat ze tří nastavení (přísné, střední nebo zakázané) a zobrazit pouze výsledky, které splňují požadavky jednotlivých úrovní, a zlepšit tak uživatelský komfort.

Společnost Huawei pokračuje ve vylepšování komplexního vyhledávání Petal Search pro uživatele a partnery

Vývojáři vyhledávače Petal Search se zavázali zlepšit zážitek z vyhledávání vše v jednom pro uživatele i partnery a při vývoji nové generace Petal Search se zaměřili na několik klíčových aspektů. Mezi ty patří zpřesnění výsledků vyhledávání prostřednictvím další lokalizace a také kontextualizace vyhledávaných výrazů na základě chování uživatelů, aby jim bylo vyhledávání více přizpůsobeno na míru.

Vyhledávač se také zaměří na podporu vyhledávání pomocí umělé inteligence, která přinese rychlejší a přesnější výsledky ve vertikálním, vizuálním, sociálním, hlasovém a asistenčním vyhledávání. Společnost Huawei také prozkoumá možnosti rozšíření vyhledávání Petal Search na další média mimo webové vyhledávání, včetně formátů, jako je převod textu na obraz, videa, AR/VR a dalších.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1529464/Petal_Search_HUAWEI_Mate_40_Series_Launch.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1529465/Petal_Search.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1529466/Petal_Search_HUAWEI_Vision.jpg

SOURCE Huawei