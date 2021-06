Petal Search zapewnia użytkownikom intuicyjne i dopasowane do ich potrzeb wyszukiwanie

W ciągu zaledwie 12 miesięcy Petal Search podbiła serca użytkowników na całym świecie. Jako natywna wyszukiwarka Huawei Mobile Services (HMS), wykorzystuje innowacyjną technologię Huawei i współpracę z wyszukiwarkami, dzięki czemu zwiększyła liczbę użytkowników w ekosystemie HMS do ponad 730 milionów w 170 krajach i regionach na całym świecie, pomagając użytkownikom znaleźć to, czego potrzebują w ponad 20 kategoriach, takich jak zakupy, podróże, wiadomości i inne.

Petal Search zapewnia użytkownikom funkcje wyszukiwania kognitywnego, które znacznie usprawniają sposób, w jaki odkrywają oni świat, umożliwiając im łatwe znalezienie wszystkiego, czego potrzebują. Ten duży nacisk na użytkowników znajduje odzwierciedlenie w ciągłych wysiłkach twórców wyszukiwarki w ciągu ostatniego roku, aby wprowadzać nowe funkcje i możliwości.

Kompleksowa strategia „1+8+N" zapewnia pełną dostępność

W ramach kompleksowej strategii firmy pod nazwą „1+8+N", użytkownicy Huawei mogą korzystać z wyszukiwarki na wielu urządzeniach - na telewizorach Vision, tabletach i innych. Oznacza to, że użytkownicy mogą cieszyć się tym samym poziomem zaawansowanych możliwości wyszukiwania, niezależnie od wybranego urządzenia.

Ponadto Petal Search świadczy teraz usługi wyszukiwania dla Huawei Vision, umożliwiając użytkownikom bezproblemowe wyszukiwanie zarówno treści lokalnych, jak i internetowych. Huawei będzie kontynuował prace nad wprowadzeniem wyszukiwarki na kolejne urządzenia w najbliższej przyszłości.

Petal Search oferuje wszechstronne możliwości wyszukiwania

Huawei dąży do tego, aby wyszukiwarka Petal Search zapewniała użytkownikom wszechstronną funkcjonalność wyszukiwania, dając im wolność, wybór i elastyczność w wyszukiwaniu potrzebnych informacji w wybrany przez nich sposób.

Aby osiągnąć ten cel, Petal Search gromadzi informacje z 20 sektorów i współpracuje z ponad 3 tys. partnerów biznesowych z różnych branż, zapewniając użytkownikom dostęp do wysokiej jakości treści i usług. Dzięki tej współpracy użytkownicy znajdą w Petal Search potrzebne wyniki, niezależnie od tego, czy szukają najnowszego sprzętu do ćwiczeń, czy luksusowego lokalnego hotelu na pobyt wypoczynkowy w pobliżu miejsca zamieszkania (ang. „staycation").

Użytkownicy Petal Search mogą ponadto wskazywać wyszukiwarce swoje preferencje, dzięki czemu może ona dostarczać im rekomendacje dopasowane właśnie do nich. Oznacza to, że przy każdym wyszukiwaniu Petal Search może coraz lepiej rozumieć każdego użytkownika, aby dostarczać coraz dokładniejsze i bardziej trafne wyniki oraz zwiększać efektywność wyszukiwania.

Petal Search wprowadziła również funkcje wyszukiwania wizualnego i głosowego, dzięki czemu użytkownicy mają więcej niż jeden sposób na znalezienie tego, czego potrzebują, co wielokrotnie zwiększa ogólną wygodę i komfort użytkowania.

Dzięki wyszukiwaniu wizualnemu (Visual Search), użytkownicy mogą uzyskać odpowiednie wyniki na podstawie udostępnionego obrazu i zdjęcia. Zdjęcie ciastka może zatem spowodować wyświetlenie przepisów lub pobliskich piekarni, a zdjęcie influencera zwróci linki do stron internetowych z dokładnym opisem danej odzieży. Petal Search oferuje również funkcję wyszukiwania głosowego (Voice Search) bez użycia rąk, która jest szczególnie przydatna, gdy użytkownicy wykonują kilka czynności jednocześnie. Niezależnie od tego, czy użytkownik szuka informacji o godzinach otwarcia restauracji podczas jazdy samochodem, czy też sprawdza prawidłowe ilości składników do przepisu podczas pieczenia, funkcja wyszukiwania głosowego oferuje takie same możliwości, jakie daje wyszukiwarka Petal Search, odpowiadając na ich potrzeby związane z wyszukiwaniem.

Lokalność i wygoda dzięki zakładce „W pobliżu"

Użytkownicy mogą teraz także wyszukiwać miejsca znajdujące się w pobliżu, takie jak restauracje, sklepy czy punkty usługowe, dzięki niedawno wprowadzonej zakładce „W pobliżu" (Nearby). Wyszukiwanie zostało dodatkowo wzbogacone o przydatne sugestie dostosowane do zainteresowań i preferencji użytkowników, co pozwala im szybko przeglądać najlepsze lokalizacje i usługi w pobliżu.

Petal Search jest dobrym towarzyszem każdego użytkownika, gdy jest on poza domem. Niezależnie, czy szuka on pobliskiej kawiarni, centrum handlowego, czy nawet atrakcji, Petal Search będzie w stanie zwrócić użytkownikowi odpowiednie informacje. Aby jeszcze bardziej ułatwić proces podejmowania decyzji, wyszukiwarka oferuje szybki przegląd niezbędnych informacji dotyczących m.in. bliskości, godzin otwarcia, czy ogólnych opinii innych użytkowników.

Wyjątkowe możliwości personalizacji Petal Search

Użytkownicy mogą również wskazać Petal Search swoje preferencje, aby otrzymywać spersonalizowane i dostosowane do ich potrzeb rekomendacje. Zakładka „Petal Go" oferuje użytkownikom dostęp do przeglądu istotnych informacji, takich jak ich plan dnia i polecane lektury, w ramach dwóch kategorii: „Mój dzień" (My Day) oraz „Chwile" (Moments).

Ponadto, aby lepiej zaspokoić zróżnicowane potrzeby użytkowników na całym świecie, wyszukiwarka Petal Search wprowadziła ostatnio kilka nowych funkcji w formie „KART", pozwalających zapewnić niespotykaną wygodę i ułatwić codzienne czynności w sieci, takie jak rezerwacja biletów, usługi ekspresowe, kuponowe i karty z przepisami. Karty te przedstawiają konkretne informacje w zwięzły i bogaty wizualnie sposób, pozwalając użytkownikom na wychwycenie potrzebnych szczegółów jednym rzutem oka.

Petal Search dba o prywatność i bezpieczeństwo wyszukiwania

Petal Search nie ustaje w wysiłkach, aby pomagać użytkownikom z całego świata w znalezieniu tego, czego szukają i w tworzeniu wysokiej jakości treści, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo danych użytkowników. Natywne narzędzie wyszukiwania HMS łączy w sobie zalety sprzętowych technologii bezpieczeństwa i ochrony z niezrównanymi standardami prywatności wyznaczonymi przez wiodące europejskie wyszukiwarki od samego początku stworzone z myślą o poszanowaniu prywatności (ang. privacy-by-design).

Petal Search posiada certyfikat ochrony danych ePrivacyseal i zgodności z RODO. Wyszukiwarka jest również zgodna z polityką bezpieczeństwa, przepisami i regulacjami w każdym kraju, w którym jest dostępna, zapewniając ochronę prywatności konsumentów.

Dodatkowo, Petal Search oferuje również funkcję bezpiecznego wyszukiwania (Safe Search), aby bezpiecznie wyświetlać użytkownikom wyniki wyszukiwania, a także powiadamiać użytkowników o źródle informacji, zapewniając, że wyświetlane są tylko autentyczne wyniki. Użytkownik może wybrać jedno z trzech ustawień - ścisłe, średnie lub wyłączone - aby wyświetlić tylko te wyniki, które spełniają wymagania poszczególnych poziomów i poprawić komfort użytkowania.

Huawei kontynuuje prace nad poprawą komfortu korzystania z wszechstronnej wyszukiwarki Petal Search przez użytkowników i partnerów

Petal Search jest zaangażowany w udoskonalanie kompleksowego systemu wyszukiwania, zarówno dla użytkowników, jak i partnerów, koncentrując się na kilku kluczowych kierunkach rozwoju nowej generacji Petal Search. Działania te obejmują udoskonalanie wyników wyszukiwania poprzez dalszą lokalizację, a także kontekstowe wyszukiwanie terminów na podstawie zachowań użytkowników, pozwalające zapewnić bardziej spersonalizowane wyszukiwanie we wszystkich dziedzinach.

Wyszukiwarka będzie również dążyć do szerszego wykorzystania technologii sztucznej inteligencji, aby zapewnić szybsze i bardziej precyzyjne wyniki wyszukiwania w wyszukiwaniach wertykalnych, wizualnych, społecznościowych, głosowych i wspomagających. Huawei zamierza również wprowadzić Petal Search na kolejne kategorie poza wyszukiwaniem internetowym, w tym m.in. formaty takie jak tworzenie obrazów w oparciu o tekst (text-to-image), wideo, czy rzeczywistość rozszerzona/wirtualna (AR/VR).

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1529464/Petal_Search_HUAWEI_Mate_40_Series_Launch.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1529465/Petal_Search.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1529466/Petal_Search_HUAWEI_Vision.jpg

SOURCE Huawei