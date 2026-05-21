La nueva ubicación cuenta con PlayPark, más de 40 juegos de arcade y una pantalla de 230 pulgadas

PHOENIX, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Peter Piper Pizza regresa a Mesquite, y lo hace con una propuesta completamente renovada. La nueva ubicación en 5550 S. Buckner Blvd., Suite 300, no se trata de una apertura más: es la evolución más ambiciosa de la marca en sus más de 50 años de historia, un espacio donde la pizza recién horneada, el entretenimiento y la convivencia familiar se unen bajo un mismo techo. El restaurante abrirá sus puertas el jueves 28 de mayo.

PETER PIPER PIZZA ABRE EN MESQUITE, TEXAS, UNA EXPERIENCIA DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR COMO NINGUNA OTRA (PRNewsfoto/Peter Piper Pizza)

Una experiencia diseñada para las familias de hoy

El nuevo restaurante incorpora el modelo más reciente de Peter Piper Pizza, con espacios renovados, nuevas opciones de entretenimiento y tecnología integrada para acompañar la experiencia de principio a fin. Entre sus principales atracciones destacan:

Peter Piper Pizza PlayPark, una zona de juego activo para niños de hasta 142 cm de estatura

Más de 40 juegos de arcade, incluyendo DC Superheroes, Marvel's Spider-Man, Halo, Quarterback Pro y Need for Speed, entre otros

Una pantalla gigante de 230 pulgadas para disfrutar de deportes y entretenimiento

"Esta ubicación representa la evolución más importante de la marca en cinco décadas y nos muestra el camino hacia el futuro", comentó Genaro Pérez, Chief Marketing Officer de Peter Piper Pizza. "Desde nuestras pizzas elaboradas con masa fresca preparada diariamente y horneadas en nuestro horno de piedra de varios niveles, hasta experiencias de juego diseñadas para conectar y celebrar en familia, este nuevo prototipo fue creado para crecer sin perder lo que siempre nos ha definido: el alma de la pizzería de barrio."

Celebración de apertura del 27 al 29 de mayo

El miércoles 27 de mayo a las 10 a.m. se llevará a cabo el corte de listón con autoridades de la ciudad de Mesquite. La apertura al público será al día siguiente y estará acompañada por actividades y promociones especiales:

Acceso gratuito al PlayPark para los primeros 50 niños el jueves y viernes a partir de las 11 a.m. (los niños que excedan la estatura permitida recibirán puntos equivalentes para juegos)

Buffet gratuito para los primeros 50 adultos el jueves y viernes

Cinco Summer Passes rifados a través de redes sociales

Un paquete de fiesta de cumpleaños rifado dentro del restaurante

Pizza de verdad, como debe ser

La propuesta gastronómica de Mesquite gira en torno a pizzas elaboradas con masa fresca preparada todos los días y horneadas en el icónico horno de piedra de Peter Piper Pizza, ese distintivo horno rojo ubicado al centro de la cocina y reconocido como símbolo de calidad y consistencia. El menú también incluye alitas, ensaladas, pastas, postres y entradas, además de una selección de cervezas disponibles para disfrutar en restaurante, para llevar o mediante entrega a domicilio.

El tradicional buffet ilimitado de lunes a viernes estará disponible de 11 a.m. a 2 p.m. e incluirá una amplia variedad de pizzas recién salidas del horno, ensaladas frescas, pastas, entradas y postres.

Summer Pass: todo el verano desde $29.99

El Summer Pass llega justo a tiempo para el verano. Con dos meses de visitas ilimitadas, juego diario incluido y hasta 50% de descuento en alimentos, bebidas y PlayPark, ofrece una manera práctica y accesible para que las familias disfruten más momentos juntos y obtengan mayor valor en cada visita.

Peter Piper Pizza también llega a Mesquite con su compromiso comunitario intacto. A través de la Fundación Slice of Knowledge y otras alianzas en Estados Unidos y México, la marca dona más de $600,000 dólares al año a escuelas y organizaciones enfocadas en el desarrollo infantil. Ese mismo compromiso llega ahora a Mesquite, junto con la creación de 50 nuevos empleos para la comunidad local.

Horarios: lunes a jueves de 11 a.m. a 10 p.m.; viernes y sábado de 11 a.m. a 11 p.m.; domingo de 11 a.m. a 10 p.m.

Más información en peterpiperpizza.com. Síguenos en Instagram y Facebook como @peterpiperpizza.

Contacto:

Kendra Byrd

[email protected]

817-329-3257

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985706/PETER_PIPER_PIZZA__REIMAGINED_FAMILY_ENTERTAINMENT_EXPERIENCE_IN_TEXAS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1663557/5983483/Peter_Piper_Pizza_Logo.jpg

FUENTE Peter Piper Pizza