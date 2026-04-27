PETER PIPER PIZZA TRAE DE REGRESO EL SUMMER PASS, UN FAVORITO DE LAS FAMILIAS, OFRECIÉNDOLES HASTA UN 50% DE DESCUENTO EN COMIDA, BEBIDAS ADEMÁS DE HASTA 250 JUEGOS DIARIOS GRATIS

El pase de verano regresa, ofreciendo 2 meses de visitas ilimitadas, juegos gratuitos todos los días e increíbles ahorros

PHOENIX, 27 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Summer Pass de Peter Piper Pizza ya está disponible, ofreciendo dos meses de visitas ilimitadas con juegos gratuitos en cada visita, descuentos en comida y bebida y grandes ahorros que ahora incluyen también los PlayParks.

El pase de verano, disponible en Phoenix y Tucson, Arizona, y Albuquerque, Nuevo México, ofrece a las familias una forma accesible de disfrutar y divertirse sin parar durante todo el verano, con descuentos incluidos en experiencias que ya les encantan.

Peter Piper Pizza

Arizona sigue siendo uno de los estados menos asequibles del país, y las familias de toda la región siguen sintiendo presión por el aumento de precios. Según datos del Common Sense Institute (CSI), los hogares de Arizona han perdido un 3,8% estimado de sus ingresos brutos por inflación desde 2019. Las familias de Albuquerque, Nuevo México, enfrentan desafíos similares. La renta media en Albuquerque está aproximadamente un 13% por debajo de la media nacional, lo que añade una carga adicional a los presupuestos familiares.

3 magnificas opciones del Peter Piper Pizza Fun Pass

Los clientes de Peter Piper Pizza pueden elegir entre los siguientes pases, válidos durante dos meses tras la compra en todas las tiendas de Phoenix, Tucson y Albuquerque. Disponibles solo para compra en tienda.

El Fun Pass de Peter Piper Pizza ofrece por $29.99, 40 puntos diarios para juegos gratis, además de un 20% de descuento en Play Park y comida y bebida

El Big Fun Pass de Peter Piper Pizza ofrece por $45.99, 110 puntos diarios para juegos gratis, además de un 30% de descuento en Play Park y en comida y bebida

El Mega Fun Pass de Peter Piper Pizza ofrece por $99.99, 250 puntos para juegos gratis diarios, además de un 50% de descuento en Play Park y comida y bebida

"Sabemos que las familias sienten la presión del aumento de precios, y lanzar el pase de verano de Peter Piper Pizza es nuestra manera de ayudar a aliviar esa carga", dijo Genaro Perez, Chief Marketing Officer de Peter Piper Pizza. "Este año, ampliamos los ahorros porque queremos que cada parte de la experiencia de Peter Piper Pizza esté al alcance de las familias, ya que todas se merecen un lugar donde puedan reunirse y crear recuerdos durante todo el verano."

Con una sola compra, cada visita incluye puntos de juego gratuitos que se reinician diariamente, asegurando una nueva ronda de juego gratis cada vez que las familias cruzan la puerta. Para acceder a puntos de juego diarios, los clientes de Peter Piper Pizza deben descargar la aplicación y crear una cuenta para que los puntos de juego se carguen automáticamente cada día. Estos puntos pueden ser compartidos por hasta cuatro miembros de la familia por visita.

Menú de temporada por tiempo limitado disponible en Peter Piper Pizza

Los comensales también pueden aprovechar al máximo las visitas de verano con una selección de platos de temporada por tiempo limitado, que incluyen:

El regreso de ICEE Mango + Tajín , una refrescante mezcla de mango dulce con un toque picante y ácido de Tajín con chile y limón y salsa de chamoy, a partir de $3.99 por un ICEE de 12 onzas.

, una refrescante mezcla de mango dulce con un toque picante y ácido de Tajín con chile y limón y salsa de chamoy, a partir de $3.99 por un ICEE de 12 onzas. Raspberry Lemon Crunch , una pizza de postre, con dulce frambuesa y limón, cubierta con migas de streusel y glaseado, a partir de $7.49

, una pizza de postre, con dulce frambuesa y limón, cubierta con migas de streusel y glaseado, a partir de $7.49 Papas fritas , papas doradas y crujientes ligeramente saladas y servidas con cátsup, a partir de $4.99.

, papas doradas y crujientes ligeramente saladas y servidas con cátsup, a partir de $4.99. Nuevo programa 'Make It Spicy' para cerveza, disponible para comensales de 21 años o más, presentando la nueva cerveza Mango Cart, y escarchada con polvo de Tajín por $6.99. El programa Make it Spicy está disponible también con la cerveza de tu preferencia en los restaurantes participantes.

Para más información, visita peterpiperpizza.com y sigue @peterpiperpizza en Instagram y Facebook para conocer las últimas noticias de Peter Piper Pizza.

Acerca de Peter Piper, LLC

Peter Piper, LLC, una filial de propiedad total de CEC Entertainment, LLC, fue fundada en Glendale, Arizona, en 1973. Peter Piper Pizza ofrece comida, entretenimiento y opciones para llevar con el ambiente de una pizzería de barrio y una cultura centrada en "Diversión en cada bocado" en sus más de 120 locales en EE.UU. y México.

Peter Piper Pizza se enorgullece de preparar su masa de pizza fresca todos los días y de ofrecer comida y diversión de la más alta calidad para reconectar a familias y amigos. Con tecnología moderna, juegos, los siempre populares bufets de almuerzo ilimitado entre semana y cerveza para adultos, Peter Piper Pizza atrae tanto a padres como a niños.

La marca apoya la educación infantil a través de eventos de recaudación y dona más de $600,000 anuales a escuelas, hospitales y organizaciones sin fines de lucro enfocadas en la educación y el desarrollo infantil.

Para más información, visita peterpiperpizza.com.

Contacto con los medios:

Kendra Byrd

[email protected]

817-329-3257

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FUENTE Peter Piper Pizza