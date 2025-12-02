Los invitados pueden donar $1, $5 o $10 para apoyar el programa Toyland de Phoenix Children's y brindar alegría a familias en tratamiento comenzando este Giving Tuesday

PHOENIX, AZ, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Peter Piper Pizza está compartiendo el espíritu navideño esta temporada al asociarse con Phoenix Children's para apoyar a familias que atraviesan momentos difíciles.

Del 2 al 16 de diciembre, los invitados que visiten cualquier Peter Piper Pizza del área de Phoenix podrán hacer la diferencia donando $1, $5 o $10 a la campaña del hospital, ya sea en la caja del restaurante o en ordenes digitales.

PETER PIPER PIZZA COLABORA CON PHOENIX CHILDREN’S PARA LLEVAR ALEGRÍA NAVIDEÑA A TRAVÉS DE DONACIONES PARA “TOYLAND”

Las donaciones a Toyland se traducen directamente en juguetes y regalos para los niños que reciben tratamiento en Phoenix Children's, llevando momentos de alegría a quienes pasarán las fiestas en el hospital. Además, Peter Piper Pizza igualará las donaciones hasta $2,500, duplicando el impacto y el apoyo para estas familias durante la temporada navideña.

"Apoyar a nuestra comunidad es esencial para quienes somos, y nos enorgullece ayudar a compartir momentos de consuelo esta temporada," dijo Genaro Perez, Chief Marketing Officer de Peter Piper Pizza. "A través de nuestra larga colaboración con Phoenix Children's, hemos visto cómo incluso pequeños actos de generosidad pueden elevar el ánimo de los pacientes y sus familias. Esta temporada, invitamos a nuestros invitados a unirse a nosotros para dar un poco más — porque cada donación, ya sea de $1, $5 o $10, realmente suma para iluminar las fiestas de quienes más lo necesitan."

Además de la recaudación, miembros del equipo de Peter Piper Pizza serán voluntarios en el Toy Vault del hospital, apoyando la clasificación y entrega de juguetes para asegurar que lleguen a tiempo a los niños durante estas festividades.

"La generosidad de marcas como Peter Piper Pizza hace posible nuestro Toyland Drive," dijo Alissa Parten, directora de desarrollo corporativo de Phoenix Children's Foundation. "Estas donaciones traen confort y alegría a nuestros pacientes y sus familias durante la temporada navideña, y estamos profundamente agradecidos por el compromiso continuo de la empresa con nuestra misión."

Peter Piper Pizza tiene una larga tradición de apoyo a los niños en las comunidades donde opera. A través de eventos de recaudación y colaboraciones benéficas, la empresa dona más de $600,000 anuales a escuelas, hospitales y organizaciones sin fines de lucro enfocadas en la educación y el desarrollo infantil.

Para más información sobre Peter Piper Pizza y sus iniciativas comunitarias, visita peterpiperpizza.com.

Acerca de Peter Piper, LLC

Peter Piper, LLC, una filial de propiedad total de CEC Entertainment, LLC, fue fundada en Glendale, Arizona, en 1973. Peter Piper Pizza ofrece comida, entretenimiento y opciones para llevar con el ambiente de una pizzería de barrio y una cultura centrada en "Diversión en cada bocado" en sus más de 120 locales en EE.UU. y México. Peter Piper Pizza se enorgullece de preparar su masa de pizza fresca todos los días y de ofrecer comida y diversión de la más alta calidad para reconectar a familias y amigos. Con tecnología moderna, juegos, los siempre populares buffets de almuerzo ilimitado entre semana y cerveza para adultos, Peter Piper Pizza atrae tanto a padres como a niños. La marca apoya la educación infantil a través de eventos de recaudación y dona más de $600,000 anuales a escuelas, hospitales y organizaciones sin fines de lucro enfocadas en la educación y el desarrollo infantil. Para más información, visita peterpiperpizza.com.

