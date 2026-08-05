P&F Products & Features GmbH annonce l'acquisition d'AVVie GmbH

Cette acquisition renforce le portefeuille de P&F dans le domaine des pathologies cardiaques structurelles grâce à l'ajout du système d'augmentation AngelValve™, une solution transcathéter innovante destinée au traitement de la régurgitation mitrale. Elle élargit ainsi davantage le portefeuille de la société en matière de traitements transcathéter de nouvelle génération pour les valves cardiaques et consolide son engagement à long terme en faveur de l'innovation dans le domaine des pathologies cardiaques structurelles.

VIENNE, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- La société P&F Products & Features GmbH (P&F) a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'AVVie GmbH. Fondée par le professeur Werner Mohl, chirurgien cardiaque, la société AVVie a mis au point une technologie innovante dans le domaine des maladies cardiaques structurelles : le système d'augmentation AngelValve™. AngelValve est une plateforme transcathéter innovante conçue pour répondre à des besoins importants non satisfaits dans le traitement des pathologies de la valve mitrale chez les patients disposant d'options thérapeutiques limitées, voire inexistantes.

Plus de 13 millions de personnes en Europe et aux États-Unis souffrent d'une régurgitation mitrale d' , une affection caractérisée par un reflux sanguin vers l'oreillette gauche du cœur. Malgré l'ampleur du problème, seuls 5 % des patients atteints d'une forme modérée à sévère de la maladie bénéficient actuellement d'un traitement. Combler ce déficit thérapeutique et améliorer la qualité de vie des millions de personnes touchées est au cœur de la mission de P&F.

En associant l'infrastructure de R&D et la propriété intellectuelle d'AVVie aux capacités mondiales de P&F en matière de développement de produits, d'affaires cliniques et réglementaires, de fabrication et de commercialisation, l'entité issue de la fusion est bien placée pour accélérer l'innovation et réduire les délais de développement.

« L'acquisition d'AVVie témoigne de notre engagement constant en faveur du développement de traitements innovants dans le domaine des pathologies cardiaques structurelles. En associant l'excellence technique d'AVVie à l'expertise de P&F en matière de développement d'essais cliniques et de mise en œuvre des procédures réglementaires, nous sommes bien placés pour faire progresser la plateforme AngelValve™ et proposer des innovations significatives aux médecins et aux patients du monde entier. Cette acquisition marque une nouvelle étape importante vers la réalisation de notre ambition : devenir un leader mondial dans le domaine du traitement des maladies cardiaques structurelles », a déclaré le Dr Katharina Kiss, PDG de P&F.

« Cette alliance réunit des talents d'ingénierie exceptionnels et des capacités de développement éprouvées », a ajouté Siegfried Einhellig, directeur des opérations, président et responsable de la R&D chez P&F. « Nous sommes ravis de transformer cette innovation en un traitement efficace. »

Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.

À propos de P&F Products and Features

P&F Products and Features GmbH, dont le siège social est situé à Vienne, en Autriche, est une entreprise internationale spécialisée dans les technologies médicales qui compte plus de 25 ans d'expérience dans le développement de solutions cardiovasculaires innovantes. P&F est présente dans environ 70 pays et dispose de sites de production en Europe, en Asie et au Brésil. Pour en savoir plus, rendez-vous sur productsandfeatures.com.