P&F Products & Features GmbH gibt die Übernahme der AVVie GmbH bekannt

Die Übernahme stärkt das Portfolio von P&F im Bereich der strukturellen Herzerkrankungen durch die Aufnahme des AngelValve™-Augmentationssystems, einer neuartigen Transkatheter-Lösung für Mitralklappeninsuffizienz. Damit wird das Portfolio des Unternehmens an Transkatheter-Herzklappentherapien der nächsten Generation weiter ausgebaut und sein langfristiges Engagement für Innovationen im Bereich der strukturellen Herzerkrankungen bekräftigt.

WIEN, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Die P&F Products & Features GmbH (P&F) gab heute die Übernahme der AVVie GmbH bekannt. AVVie wurde vom Herzchirurgen Prof. Werner Mohl gegründet und hat eine innovative Technologie für strukturelle Herzerkrankungen entwickelt: das AngelValve™-Augmentationssystem. AngelValve ist eine innovative Transkatheter-Plattform, die entwickelt wurde, um einen erheblichen ungedeckten Bedarf bei der Behandlung von Mitralklappenerkrankungen bei Patienten zu decken, für die es nur begrenzte oder gar keine Behandlungsmöglichkeiten gibt.

Mehr als 13 Millionen Menschen in Europa und den Vereinigten Staaten leiden an einer n Mitralinsuffizienz, einer Erkrankung, bei der Blut zurück in den linken Vorhof des Herzens fließt. Trotz des Ausmaßes des Problems erhalten derzeit nicht mehr als 5 % der Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Erkrankung eine Behandlung. Diese Versorgungslücke zu schließen und die Lebensqualität der Millionen Betroffenen zu verbessern, steht im Mittelpunkt der Mission von P&F.

Durch die Bündelung der Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur sowie des geistigen Eigentums von AVVie mit den globalen Kompetenzen von P&F in den Bereichen Produktentwicklung, klinische und regulatorische Angelegenheiten, Herstellung und Vermarktung ist das fusionierte Unternehmen bestens aufgestellt, um Innovationen voranzutreiben und Entwicklungszeiten zu verkürzen.

„Die Übernahme von AVVie spiegelt unser anhaltendes Engagement für die Weiterentwicklung bahnbrechender Therapien bei strukturellen Herzerkrankungen wider. Durch die Kombination der technischen Kompetenz von AVVie mit der Expertise von P&F in den Bereichen Entwicklung klinischer Studien und Einhaltung regulatorischer Vorgaben sind wir bestens aufgestellt, um die AngelValve™-Plattform weiterzuentwickeln und Ärzten und Patienten weltweit bedeutende Innovationen zu bieten. Diese Übernahme ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserer Vision, weltweit führend in der strukturellen Herztherapie zu werden", sagte Dr. Katharina Kiss, Geschäftsführerin von P&F.

„Diese Kombination vereint herausragende Ingenieurskompetenz und bewährte Entwicklungskapazitäten", fügte Siegfried Einhellig, COO, Präsident und Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei P&F, hinzu. „Wir freuen uns darauf, diese Innovation in eine erfolgreiche Therapie umzusetzen."

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über P&F Products and Features

Die P&F Products and Features GmbH mit Hauptsitz in Wien, Österreich, ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung innovativer kardiovaskulärer Lösungen. P&F ist in rund 70 Ländern tätig und verfügt über Produktionsstätten in Europa, Asien und Brasilien. Weitere Informationen finden Sie unter productsandfeatures.com.