P&F Products & Features GmbH vyhlasuje akvizíciu AVVie GmbH

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P&F Products & Features GmbH

Aug 05, 2026, 16:14 ET

Akvizícia rozširuje portfólio štrukturálnych srdcových chlopní výrobcu P&F pridaním systému AngelValve™ Augmentation System, nového transkatétrového riešenia pre mitrálnu regurgitáciu, čím sa ďalej rozširuje portfólio spoločnosti v oblasti transkatétrového riešenia srdcových chlopní novej generácie a upevňuje jej dlhodobý záväzok k inováciám v oblasti štrukturálnych srdcových chlopní.

VIEDEŇ, 5. august 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť P&F Products & Features GmbH (P&F) dnes ohlásila spoločnosti AVVie GmbH. Spoločnosť AVVie, ktorú založil kardiochirurg profesor Werner Mohl, vyvinula inovatívnu štrukturálnu srdcovú technológiu pod názvom AngelValve™ Augmentation System. AngelValve je inovatívna transkatétrová platforma navrhnutá na riešenie významných potrieb v liečbe ochorenia mitrálnej chlopne u pacientov s obmedzenými možnosťami liečby alebo bez akýchkoľvek možností.

V Európe a Spojených štátoch trpí viac ako 13 miliónov ľudí mitrálnou regurgitáciou, čo je ochorenie, pri ktorom krv uniká späť do ľavej predsiene srdca. Napriek tomu, že ide o rozsiahly problém, aktuálne nedostáva liečbu viac ako 5 % pacientov so stredne ťažkým až ťažkým ochorením. Preklenutie tejto medzery v liečbe a zlepšenie kvality života miliónov postihnutých je ústredným záujmom poslania spoločnosti P&F.

Kombináciou infraštruktúry výskumu a vývoja, ako aj duševného vlastníctva spoločnosti AVVie s globálnymi schopnosťami spoločnosti P&F v oblasti vývoja produktov, klinických a regulačných záležitostí, výroby a komercializácie je táto spoločná organizácia v dobrej pozícii urýchliť inovácie a skrátiť časové rámce vývoja.

„Akvizícia spoločnosti AVVie odráža náš trvalý záväzok rozvíjať prelomové štrukturálne postupy na liečbu ochorení srdca. Kombináciou technickej excelentnosti spoločnosti AVVie s odbornými znalosťami spoločnosti P&F v oblasti vývoja klinických skúšaní a regulačnej implementácie sme v dobrej pozícii na to, aby sme rozvíjali platformu AngelValve™ a prinášali zmysluplné inovácie pre lekárov a pacientov po celom svete. Táto akvizícia predstavuje ďalší dôležitý krok k našej vízii stať sa globálnym lídrom v štrukturálnej liečbe srdca," povedala Katharina Kiss, MD, generálna riaditeľka spoločnosti P&F.

„Táto kombinácia spája vynikajúci technický talent a overené vývojové schopnosti," dodal Siegfried Einhellig, prevádzkový riaditeľ, prezident a vedúci výskumu a vývoja v spoločnosti P&F. „Sme nadšení, že môžeme túto inováciu premeniť na úspešnú liečbu."

Finančné podmienky transakcie neboli zverejnené.

O spoločnosti P&F Products and Features
Spoločnosť P&F Products and Features GmbH so sídlom v rakúskej Viedni je globálnou spoločnosťou zameranou na zdravotnícke technológie s viac ako 25-ročnými skúsenosťami s vývojom inovatívnych kardiovaskulárnych riešení. Spoločnosť P&F pôsobí v približne 70 krajinách s výrobnými závodmi v Európe, Ázii a Brazílii. Viac informácií nájdete na stránke productsandfeatures.com.

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