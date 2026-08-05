P&F Products & Features GmbH anuncia la adquisición de AVVie GmbH

Esta adquisición fortalece la cartera de productos de P&F para cardiopatías estructurales con la incorporación del sistema de aumento AngelValve™, una novedosa solución transcatéter para la insuficiencia mitral, lo que amplía aún más la cartera de la compañía de terapias transcatéter de válvulas cardíacas de última generación y refuerza su compromiso a largo plazo con la innovación en cardiopatías estructurales.

VIENA, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- P&F Products & Features GmbH (P&F) anunció hoy la adquisición de AVVie GmbH. Fundada por el cirujano cardíaco Prof. Werner Mohl, AVVie ha desarrollado una innovadora tecnología para la reparación estructural del corazón: el sistema de aumento AngelValve™. AngelValve es una innovadora plataforma transcatéter diseñada para abordar importantes necesidades no cubiertas en el tratamiento de la enfermedad de la válvula mitral en pacientes con opciones de tratamiento limitadas o inexistentes.

Más de 13 millones de personas en Europa y Estados Unidos padecen insuficiencia mitral, una afección en la que la sangre regresa a la aurícula izquierda del corazón. A pesar de la magnitud del problema, actualmente no más del 5 % de los pacientes con enfermedad moderada a grave reciben tratamiento. Cerrar esta brecha en el tratamiento y mejorar la calidad de vida de los millones de personas afectadas es fundamental para la misión de P&F.

Al combinar la infraestructura de I+D y la propiedad intelectual de AVVie con las capacidades globales de P&F en desarrollo de productos, asuntos clínicos y regulatorios, fabricación y comercialización, la organización resultante está en una posición privilegiada para acelerar la innovación y acortar los plazos de desarrollo.

"La adquisición de AVVie refleja nuestro compromiso continuo con el avance de terapias cardíacas estructurales innovadoras. Al combinar la excelencia en ingeniería de AVVie con la experiencia de P&F en el desarrollo de ensayos clínicos y la ejecución regulatoria, estamos bien posicionados para avanzar en la plataforma AngelValve™ y ofrecer una innovación significativa para médicos y pacientes en todo el mundo. Esta adquisición representa otro paso importante hacia nuestra visión de convertirnos en un líder global en terapia cardíaca estructural", dijo Katharina Kiss, MD, consejera delegada de P&F.

"Esta combinación reúne un talento de ingeniería excepcional y capacidades de desarrollo comprobadas", añadió Siegfried Einhellig, director de operaciones, presidente y director de I+D de P&F. "Estamos entusiasmados de transformar esta innovación en una terapia exitosa".

Los términos financieros de la transacción no fueron revelados.

Acerca de P&F Products and Features

P&F Products and Features GmbH, con sede en Viena, Austria, es una empresa global de tecnología médica con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de soluciones cardiovasculares innovadoras. P&F opera en aproximadamente 70 países con instalaciones de producción en Europa, Asia y Brasil. Obtenga más información en productsandfeatures.com.