PGYTECH lance la série OnePro sur Kickstarter : Révolutionner la photographie de plein air

NEW YORK, 9 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le 9 juillet 2024, la marque d'accessoires photographiques de renommée mondiale PGYTECH dévoile fièrement la série OnePro, qui comprend deux sacs à dos innovants pour appareils photo d'extérieur : Flex et Focux. La série fait ses débuts sur Kickstarter à 10 heures EDT, marquant le retour de PGYTECH sur la plateforme de crowdfunding après plus de quatre ans.

Traiter les points douloureux des utilisateurs : La révolution des sacs à dos à suspension pour caméras d'extérieur

Après trois ans de recherche et de développement intensifs, l'exploration de plus de dix directions de concept et la création de plus de 20 échantillons de test, l'équipe PGYTECH a développé la série de sacs à dos pour appareils photo OnePro pour les passionnés de photographie en extérieur. S'appuyant sur des années d'expertise dans le domaine des accessoires de photographie, l'équipe de développement de produits PGYTECH a identifié un problème de longue date : Les photographes de paysages extérieurs ont eu du mal à trouver des produits qui combinent les caractéristiques de protection des sacs à dos pour appareils photo avec les systèmes de transport confortables des sacs à dos de randonnée. Pour répondre à cette lacune du marché, la série OnePro de PGYTECH intègre pour la première fois les fonctionnalités d'un sac à dos de randonnée professionnel dans un sac à dos pour appareil photo, répondant ainsi à ce besoin non satisfait.

Plus qu'un sac à dos pour appareil photo : Un partenaire créatif de confiance

Leo, fondateur et PDG de PGYTECH, déclare : « Après quatre ans, nous sommes ravis de renouer avec nos donateurs sur Kickstarter. La création de la série OnePro a commencé par une compréhension approfondie des problèmes rencontrés par les photographes d'extérieur. Grâce aux efforts de collaboration de notre équipe, nous avons finalement conçu une solution qui offre à la fois un confort pour les utilisateurs et une protection pour le matériel photo ».

Le vice-président Wei ajoute : « Dès le départ, nous avons envisagé la série OnePro non seulement comme un sac à dos pour appareil photo, mais aussi comme un partenaire de confiance dans la création d'un voyage. C'est pourquoi nous avons intégré de nombreux détails orientés vers l'utilisateur dans le processus de conception et de développement. Par exemple, nous avons utilisé un cadre de suspension 3D en aluminium aérospatial de la série 7, associé à un matériau en maille aérée pour le système de transport. Cela garantit une adaptation parfaite à la courbure du dos humain, une ventilation très efficace et une grande légèreté. En outre, OnePro est doté d'un système d'ouverture à plat à 180° révolutionnaire. Pour garantir la sécurité de l'ouverture, nous avons utilisé des fermetures à glissière YKK dont la durée de vie est trois fois supérieure à celle des fermetures à glissière standard et nous avons ajouté une boucle magnétique anti-éclatement, offrant ainsi une double protection et éliminant les problèmes de rupture de la fermeture à glissière en cours d'utilisation ».

Il ajoute : « Pour répondre aux besoins de différents groupes d'utilisateurs, nous avons divisé la série OnePro en deux versions : la version Flex et la version Focux. Le Flex est doté d'un insert détachable pour appareil photo, idéal pour les photographes d'extérieur ayant des besoins de voyage variés. Les utilisateurs peuvent choisir différents sacs d'insertion en fonction de leurs besoins réels, ce qui permet d'allouer efficacement de l'espace pour l'équipement photographique et les articles essentiels pour l'extérieur. Focux comprend un compartiment principal avec des séparateurs DIY de protection pour ranger et protéger directement l'équipement. Il est parfait pour les photographes d'extérieur qui transportent souvent une grande quantité de matériel, car il offre un espace de rangement suffisant pour les équipements de grande taille tels que les téléobjectifs ».

Caractéristiques innovantes : En quête du sac à dos ultime pour la photographie de plein air

En ce qui concerne les options d'extension, la série OnePro abandonne la conception habituelle de l'extension de type "roll-top". Au lieu de cela, le Flex adopte un style d'expansion pliable, permettant aux utilisateurs de basculer entre les modes top pack/expansion/attachement externe. Le Focux est équipé d'une pochette d'accompagnement de 4L, offrant une solution d'expansion externe supplémentaire. La pochette peut être portée comme un sac de poitrine à l'aide des points d'attache ou convertie en sac à caméra en bandoulière grâce à la sangle d'épaule incluse.

De plus, pour résister aux conditions extérieures difficiles, la série OnePro a développé le tissu haute performance HypeGuard. La couche de base utilise le tissu CORDURA® avec une technique de tissage croisé, offrant une résistance à l'abrasion et à la déchirure deux fois supérieure à celle d'un tissu en nylon standard. La couche de surface est recouverte d'un revêtement PU haute performance, ce qui la rend plus légère, plus durable et plus résistante aux éclaboussures.

Les deux versions comprennent une solution de fixation pour trépied, avec une poche pour trépied et des points de fixation prédéfinis permettant aux utilisateurs de transporter un trépied à l'avant ou sur le côté du sac à dos. Focux peut également accueillir deux trépieds simultanément à l'avant à l'aide de sangles, ce qui lui permet d'être prêt à affronter toutes les situations.

Il est rapporté que la série OnePro proposera neuf ensembles sur la plateforme Kickstarter, ainsi que plusieurs produits PGYTECH disponibles pour des achats complémentaires. Pour récompenser les premiers utilisateurs, les prix des produits seront réduits de 30 %. Les clients de plus de 30 pays et régions, dont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, le Japon et la Corée du Sud, peuvent être les premiers à découvrir la série OnePro.

