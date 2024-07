PGYTECH lanciert OnePro-Serie auf Kickstarter: Revolutionierung der Outdoor-Fotografie

NEW YORK, 9. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Am 9. Juli 2024 stellt die weltweit bekannte Fotozubehörmarke PGYTECH stolz die OnePro-Serie mit zwei innovativen Outdoor-Kamerarucksäcken vor: Flex und Focux. Die Serie wird um 10 Uhr EST auf Kickstarter debütieren und damit PGYTECHs Rückkehr auf die Crowdfunding-Plattform nach mehr als vier Jahren markieren.

Schmerzpunkte der Benutzer ansprechen: Revolutionäre Outdoor-Kamerarucksäcke mit Federung

PGYTECH

Nach drei Jahren intensiver Forschung und Entwicklung, der Erforschung von mehr als zehn Konzeptrichtungen und der Erstellung von mehr als 20 Testmustern hat das PGYTECH-Team die OnePro Serie von Kamerarucksäcken für Outdoor-Fotografie-Enthusiasten entwickelt. Auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung im Bereich des Fotozubehörs hat das Produktentwicklungsteam von PGYTECH ein langjähriges Problem erkannt: Landschaftsfotografen haben sich schwer getan, Produkte zu finden, die die schützenden Eigenschaften von Kamerarucksäcken mit den komfortablen Tragesystemen von Wanderrucksäcken kombinieren. Die OnePro-Serie von PGYTECH schließt diese Marktlücke und integriert zum ersten Mal die Funktionalität eines professionellen Wanderrucksacks in einen Kamerarucksack, um dieses unerfüllte Bedürfnis zu erfüllen.

Kickstarter-Link: https://kck.st/3xWNsmW

Mehr als nur ein Kamerarucksack: Ein zuverlässiger kreativer Partner

Leo, der Gründer und CEO von PGYTECH, sagt: "Nach vier Jahren freuen wir uns, wieder mit unseren Unterstützern auf Kickstarter zusammenzukommen. Die Entwicklung der OnePro-Serie begann mit einem tiefen Verständnis der Probleme, mit denen Outdoor-Fotografen konfrontiert sind. Durch die Zusammenarbeit unseres Teams haben wir schließlich eine Lösung entwickelt, die sowohl Komfort für den Benutzer als auch Schutz für die Kameraausrüstung bietet."

Vizepräsident Wei fügt hinzu: „Von Anfang an wollten wir die OnePro-Serie nicht nur als Kamerarucksack, sondern als zuverlässigen Partner bei der Gestaltung von Reisen einsetzen. Daher haben wir zahlreiche benutzerorientierte Details in den Design- und Entwicklungsprozess integriert. Beispielsweise haben wir für das Tragesystem einen 3D-Bogenrahmen aus 7er-Serie Flugzeugaluminium verwendet, kombiniert mit einem luftigen Netzmaterial. Dies gewährleistet eine perfekte Anpassung an die Krümmung des menschlichen Rückens, höchst effiziente Belüftung und Leichtigkeit. Darüber hinaus verfügt OnePro über eine bahnbrechende 180°-Öffnung mit flachem Öffnungswinkel. Um die Sicherheit der Öffnung zu gewährleisten, haben wir YKK-Reißverschlüsse verwendet, deren Lebensdauer dreimal so lang ist wie die von Standardreißverschlüssen, und wir haben eine magnetische Anti-Platzschnalle hinzugefügt, die doppelten Schutz bietet und Bedenken hinsichtlich eines Reißverschlussversagens während der Nutzung beseitigt."

Er betont weiter: „Um verschiedene Benutzergruppen anzusprechen, haben wir die OnePro-Serie in Flex-Version und Focux-Version unterteilt. Die Flex-Version verfügt über einen abnehmbaren Kameraeinsatz, ideal für Outdoor-Fotografen mit unterschiedlichen Reisebedürfnissen. Benutzer können je nach Bedarf flexibel verschiedene Einsatztaschen wählen und so den Raum für Fotoausrüstung und wichtige Outdoor-Ausrüstung effizient nutzen. Die Focux-Version verfügt über ein Hauptfach mit schützenden DIY-Trennwänden zur direkten Aufbewahrung und Sicherung der Ausrüstung. Sie ist ideal für Outdoor-Fotografen, die oft eine große Menge an Ausrüstung mit sich führen, und bietet ausreichend Platz für große Geräte wie Teleobjektive."

Innovative Funktionen: Der ultimative Rucksack für Outdoor-Fotografie

Bei den Erweiterungsmöglichkeiten verzichtet die OnePro-Serie auf das übliche Roll-Top-Erweiterungsdesign. Stattdessen verwendet Flex einen faltbaren Erweiterungsstil, der es dem Benutzer ermöglicht, zwischen den Modi Top-Pack/Erweiterung/externer Befestigung zu wechseln. Focux ist mit einer 4-Liter-Begleittasche ausgestattet, die eine zusätzliche externe Erweiterungsoption bietet. Die Tasche kann mit Hilfe der Befestigungspunkte als Brusttasche getragen oder mit dem mitgelieferten Schultergurt in eine Sling-Kameratasche umgewandelt werden.

Um den rauen Bedingungen im Freien standzuhalten, wurde für die OnePro-Serie das Hochleistungsgewebe HypeGuard entwickelt. Die Basisschicht besteht aus CORDURA®-Gewebe mit Kreuzgewebetechnologie, das doppelt so abrieb- und reißfest ist wie herkömmliches Nylongewebe. Die Oberflächenschicht ist mit einer Hochleistungs-PU-Beschichtung versehen, die sie leicht, langlebig und spritzwassergeschützt macht.

Beide Versionen verfügen über eine Stativhalterung mit Stativtasche und voreingestellten Befestigungspunkten, die es dem Benutzer ermöglichen, ein Stativ an der Vorderseite oder an der Seite des Rucksacks zu tragen. Focux kann auch zwei Stative gleichzeitig an der Vorderseite mithilfe von Gurten halten, was es für den Einsatz in jeder Situation bereit macht.

Es wird berichtet, dass die OnePro-Serie neun Sets auf der Kickstarter-Plattform anbieten wird, zusammen mit mehreren PGYTECH-Produkten, die als Zusatzprodukte erhältlich sind. Als Belohnung für Frühkäufer werden die Produktpreise um 30% reduziert. Kunden aus über 30 Ländern und Regionen, darunter die USA, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Japan und Südkorea, können die OnePro-Serie als erste erleben.

