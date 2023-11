PHBS recebe o credenciamento EQUIS (EQUIS Accreditation), agora detendo a "Tríplice Coroa (Triple Crown)"

SHENZHEN, China, 7 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Em outubro, a Peking University HSBC Business School (PHBS) recebeu o credenciamento EQUIS por um período de cinco anos. Embora seja uma instituição jovem, a PHBS tem como objetivo o reconhecimento global e agora está dentro de um grupo seleto das melhores escolas de negócios do mundo a deter a "Tríplice Coroa" -EQUIS, AACSB e AMBA, concedida pelas três organizações mais influentes de credenciamento de escolas de negócios. Existem 215 escolas credenciadas pelo EQUIS em mais de 40 países de todo o mundo, e apenas cerca de 1% das escolas de negócios em todo o mundo são triplamente credenciadas.

A PHBS recebe acreditação EQUIS, agora detentora da "Triple Crown" (PRNewsfoto/Peking University HSBC Business School)

Estabelecido em 1997, o EQUIS serve como uma referência rigorosa para as escolas de negócios avaliarem, credenciarem e melhorarem sua qualidade em governança, programas, estudantes, corpo docente, pesquisa, internacionalização e entre outros. Seu processo completo e rigoroso de revisão por pares sinaliza a qualidade geral, a viabilidade e o compromisso de autoaperfeiçoamento de uma escola com estudantes, empregadores e parceiros acadêmicos em todo o mundo.

Durante a revisão pelos pares, o reitor da PHBS apresentou as conquistas da escola e partilhou o roteiro estratégico para o seu desenvolvimento futuro. Representantes de professores, funcionários, estudantes, ex-alunos e parceiros estratégicos da indústria também participaram das entrevistas de revisão por pares.

Entre muitos indicadores de qualidade, a equipe reconheceu os alunos e professores de alta qualidade, um forte compromisso com a internacionalização, programas bem elaborados, admissão e seleção rigorosa de alunos e, principalmente, excelente colocação profissional. De acordo com o relatório anual de emprego, a taxa de inicial dos graduados da PHBS em programas de mestrado e MBA atingiu 97,7%, com a maioria garantindo posições nas principais empresas financeiras e de consultoria.

Observando as ações de internacionalização, a equipe elogiou quatro áreas: recrutamento de professores, formação de estudantes, colaboração internacional e desenvolvimento do campus do Reino Unido, o primeiro campus estrangeiro aberto por uma escola de negócios chinesa num país ocidental. Por meio de ex-alunos e conexões corporativas, a PHBS também desenvolve laços fortes com as indústrias e educa os alunos com casos do mundo real. A equipe de avaliação pelos pares salientou que a escola tem pontos fortes nas suas redes corporativas, políticas e profissionais na China, especialmente na Greater Bay Area.

Localizada em Shenzhen, a PHBS foi fundada em 2004 com a visão de promover o compromisso da Universidade de Pequim com a economia global, finanças e pesquisa de gestão, e desenvolver-se como um centro de excelência internacional em educação de negócios. Manter vários credenciamentos fala muito sobre os padrões e práticas da escola e continuará capacitando os alunos com o conhecimento e as habilidades necessárias para o sucesso global, fornecendo um corpo docente excepcional, pesquisas impactantes e os mais altos padrões.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2269111/Equis.jpg

FONTE Peking University HSBC Business School