Phemex bringt seinen revolutionären Phemex Soul Pass auf den Markt, um das Vertrauen zu stärken, vor Krypto-Betrug zu schützen und die dezentralisierte Web 3.0-Transparenz zu erhöhen

MAILAND, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Phemex, eine führende Krypto-Börsenplattform, untermauert mit der Einführung ihres innovativen Phemex Soul Pass ihre aufregenden Pläne für den Übergang von zentralisiert zu halbzentralisiert. Der nicht übertragbare digitale Token schafft ein enormes Wachstums- und Wertpotenzial, indem er Benutzern ein vollständiges und transparentes Eigentum an ihren Online-Identitäten und -Assets im wachsenden Web 3.0-Bereich ermöglicht.

Vertrauen ist für das Gedeihen eines jeden sozialen Umfelds unerlässlich, und in einer dezentralisierten Welt ohne zentrale Autorität ist es unabdingbar, dass es zwischen allen Beteiligten gepflegt wird. Anfang 2022 skizzierte Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin in einem Whitepaper über Soulbound Tokens (SBT) seine Vision für einen öffentlich überprüfbaren und nicht übertragbaren Token auf der Blockchain. SBTs können eine umfassendere Web 3.0-Umgebung schaffen, indem sie als Bausteinedezentraler Glaubwürdigkeit und Vertrauensbildung fungieren, indem sie den echten Ruf und die Referenzen einer Person dauerhaft an die Soul binden, eine persönliche Krypto-Brieftasche, die nicht verkauft oder übertragen werden kann.

Phemex Soul Passes sind nicht übertragbare Token, die über ein aussagekräftiges Ansehen, Beziehungen, Zugehörigkeiten und Referenzen verfügen, mit denen Konten gesichert, Identitäten verifiziert und die Teilnahme an der Community belohnt werden können – die Eckpfeiler einer florierenden dezentralisierten Gesellschaft (DeSoc). Mit der Einführung des Phemex Soul Pass setzt Phemex Maßstäbe für die grundlegenden Elemente einer dezentralen Gesellschaft innerhalb einer Börse. Die Phemex Soul Pass-Mechanismen werden dazu beitragen, ein neues Eigentumssystem zu ermöglichen, das authentisches Vertrauen und Zusammenarbeit durch einen Bottom-up-Ansatz mit aufeinander abgestimmten Schlüsselanreizen aufbaut. Der Soul Pass gewährt Zugriff auf vorab geschürfte Phemex-Token, enthält wichtige Zugangsdaten für das Phemex-Konto und bietet Benutzern zusätzliche Verdienstmöglichkeiten, unter anderem durch Plattform-Belohnungen, Partnerschaftsgeschenke und Handelsauszeichnungen. Dies schafft einen Weg zum Experimentieren mit Mechanismen, die das Engagement der Gemeinschaft und andere Ziele maximieren und eine dezentralisierte Gesellschaft weiter voranbringen.

Phemex Soul Passes werden über ein Whitelist-Einladungssystem erhältlich sein, was bedeutet, dass sie nur geprägt werden können, nachdem sie eine Whitelist-Einladung über die offiziellen sozialen Medien von Phemex, Communities, Plattformaktivitäten oder über Phemex-Partner erhalten haben. Benutzer auf der Whitelist erhalten außerdem eine Airdrop-Belohnung von 100 Phemex xPT, die gegen Phemex-Token eingelöst werden können. Die ersten Gruppe von Whitelists soll innerhalb von 1-2 Wochen eröffnet werden, mit weniger als 500 verfügbaren exklusiven Plätzen.

Mit der Einführung des Phemex Soul Pass als Mittel zur Dezentralisierung der Verwaltung will Phemex eine authentische Web 3.0-Erfahrung schaffen, die mehr als nur kurzfristigen Gewinn in den Vordergrund stellt, indem Anreize neu ausgerichtet werden, um eine Gemeinschaft wahrer Gläubiger anzuziehen. Diese Initiative in Verbindung mit den vollständig transparenten und selbst beweisenden Proof-of-Reserve- und Proof-of-Solvency-Mechanismen, die Phemex im November 2022 eingeführt hat, gibt Bürgern der Gemeinschaft die notwendigen Instrumente, um unabhängig zu verifizieren und zu partizipieren, anstatt passiv zu vertrauen und zu konsumieren, was eine starke Grundlage für die Zukunft der Web-3.0-Ära bildet, in der beglaubigte Zusammenarbeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht im Mittelpunkt stehen.

Weitere Informationen über das Whitepaper Phemex Web 3.0 finden Sie unter https://phemex.gitbook.io/phemex-web3-whitepaper/.

