Phemex lance son révolutionnaire Phemex Soul Pass pour renforcer la confiance, se protéger contre la fraude cryptographique et accroître la transparence du Web 3.0 décentralisé

MILAN, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- Phemex , une plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan, renforce ses plans passionnants de transition d'une centralisation à une hybride semi-centralisée avec le lancement de son innovant Phemex Soul Pass . Le jeton numérique non transférable crée un énorme potentiel de croissance et de valeur en donnant aux utilisateurs la propriété complète et transparente de leurs identités et actifs en ligne dans l'espace Web 3.0 en pleine croissance.

La confiance est impérative pour que tout environnement social prospère, et dans un monde décentralisé sans autorité centrale, la nécessité de la cultiver entre tous les participants est vitale. Début 2022, le co-fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a exposé sa vision d'un jeton publiquement vérifiable et non transférable sur la blockchain dans un livre blanc sur les jetons Soulbound (SBT). Les SBT peuvent créer un environnement Web 3.0 plus étendu en fonctionnant comme les éléments de base d'une crédibilité décentralisée et d'un renforcement de la confiance en liant de manière permanente la véritable réputation et les informations d'identification de quelqu'un à l'âme, un portefeuille cryptographique personnel, qui ne peut être ni vendu ni transféré.

Les Phemex Soul Pass sont des jetons non transférables qui ont une réputation, des relations, des affiliations et des informations d'identification significatives qui peuvent sécuriser les comptes, vérifier l'identité et récompenser la participation de la communauté - les pierres angulaires d'une société décentralisée florissante (DeSoc). En lançant le Phemex Soul Pass, Phemex établit les normes pour les éléments fondamentaux d'une société décentralisée au sein d'un échange. Les mécanismes Phemex Soul Pass contribueront à faciliter un nouveau système de propriété qui établit une confiance et une coopération authentiques grâce à une approche ascendante avec des incitations clés alignées. Le Soul Pass donne accès à des jetons Phemex pré-minés, contient d'importantes informations d'identification liées au compte Phemex et offre aux utilisateurs un potentiel supplémentaire de gagner grâce à des récompenses de plateforme, des cadeaux de partenariat et des distinctions commerciales, entre autres. Cela crée une avenue pour l'expérimentation de mécanismes qui maximisent l'engagement communautaire et d'autres objectifs, améliorant encore une société décentralisée.

Les Phemex Soul Passes seront disponibles via un système d'invitation sur liste blanche, ce qui signifie qu'ils ne pourront être émis qu'après avoir reçu une invitation sur liste blanche via les réseaux sociaux officiels Phemex, les communautés, les activités de la plateforme ou via les partenaires Phemex. Les utilisateurs inscrits sur la liste blanche recevront également une récompense airdrop de 100 Phemex xPT, qui peut être échangée contre un jeton Phemex, dans le premier lot de listes blanches dont l'ouverture est prévue d'ici 1 à 2 semaines, avec moins de 500 emplacements exclusifs disponibles.

À travers le lancement de Phemex Soul Pass comme moyen de décentralisation de la gouvernance, Phemex cherche à forger une expérience Web 3.0 authentique qui met l'accent sur plus que le simple profit à court terme en réalignant les incitations pour attirer une communauté de vrais croyants. Cette initiative, associée aux mécanismes entièrement transparents et auto-prouvants de preuve de réserve et de preuve de solvabilité lancés par Phemex en novembre 2022, fournit aux citoyens de la communauté les outils nécessaires pour vérifier et participer de manière indépendante, plutôt que de faire passivement confiance et consommer, jetant des bases solides pour l'avenir de l'ère du Web 3.0 avec une collaboration, une transparence et une responsabilité reconnues.

