Philippe Brochard wird Vorsitzender des Beirats von Hanshow

PARIS, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, ein weltweit führender Anbieter digitaler Einzelhandelslösungen, gab heute die Ernennung von Philippe Brochard zum Vorsitzenden seines Beirats bekannt.

Philippe Brochard

Philippe Brochard, ehemaliger Chief Executive Officer von Auchan Retail France, bringt umfassende strategische Expertise im Einzelhandel sowie in der organisatorischen Transformation mit. Diese hat er in leitenden Positionen bei großen internationalen Industrie- und Einzelhandelskonzernen erworben. Seine Ernennung stärkt die Unternehmensführung von Hanshow und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Innovation, operative Exzellenz und nachhaltige Entwicklung im Einzelhandel.

Brochard, der für seine vorausschauende Vision der sich wandelnden Einzelhandelslandschaft bekannt ist, wird eng mit Hanshow zusammenarbeiten, um das Wachstum der Gruppe zu unterstützen und die strategischen Überlegungen zur Zukunft von Geschäften, Daten und Technologien zur Verbesserung des Kundenerlebnisses zu begleiten. Darüber hinaus wird er Hanshow bei der globalen Entwicklung sowie bei zentralen Innovationsinitiativen strategisch beraten.

Philippe Brochard (45) hat einen Bachelor of Science in Ingenieurwesen sowie einen Abschluss der ESSEC Business School und verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung. Seine Karriere umfasst Führungspositionen bei Renault (2001–2008), Alstom Transport (2008–2015) und der Auchan-Gruppe (2016–2024). Im Dezember 2021 wurde er zum CEO von Auchan Retail France ernannt und trat im März 2024 von dieser Position zurück. Auf Grundlage seiner umfangreichen Erfahrung und seines starken Engagements für verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken gründete er Régénération SAS, ein Beratungsunternehmen, das Unternehmen bei strategischen und nachhaltigen Transformationsinitiativen unterstützt.

Zu seiner Ernennung erklärte Brochard:

„Die Tätigkeit als Vorsitzender des Beirats passt perfekt zu meinem Ziel, Technologieunternehmen zu unterstützen, die Einzelhandelsmodelle grundlegend neu denken. Hanshow spielt eine zentrale Rolle bei der Transformation physischer Geschäfte, indem technologische Innovation, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit miteinander verbunden werden."

Für Hanshow stellt diese Ernennung einen wichtigen Meilenstein bei der Stärkung der Unternehmensführung und der Weiterentwicklung der strategischen Vision dar – zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem sich der Einzelhandel zunehmend in Richtung digitalerer, verantwortungsbewussterer und leistungsorientierter Modelle entwickelt.

Informationen zu Hanshow

Hanshow ist ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Reihe von maßgeschneiderten IoT-Touchpoints und digitalen Ladenlösungen, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern. Die Lösungen von Hanshow werden in einer Vielzahl von Geschäften in über 70 Ländern und Regionen eingesetzt und helfen ihnen, ihre Abläufe zu rationalisieren, ihre Preisstrategien zu optimieren und ihren Kunden ein personalisierteres Erlebnis zu bieten. Darüber hinaus liefert Hanshow fortschrittliche digitale Energielösungen und unterstützt Kunden mit intelligenter Energieoptimierung im Laden und integrierten PV-Speicherladesystemen, um den Energieverbrauch zu senken, die CO2-Emissionen zu reduzieren und den Übergang zu einem nachhaltigen Betrieb zu beschleunigen.

