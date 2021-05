Phillips aceitará pagamento em criptomoeda por uma obra de arte física pela primeira vez na história da empresa com o "Laugh Now Panel A" de Banksy

Esta é a primeira vez que uma importante casa de leilão na Ásia aceitará Bitcoin ou Ether como uma opção de pagamento para uma obra de arte física. Isso segue o sucesso da venda inaugural de Phillips em NFT (Token Não Fungível) da multigeracional NFT, REPLICATOR , de Mad Dog Jones, que foi vendida por mais de US$ 4 milhões em abril. Os lances para o Laugh Now Panel A serão conduzidos em dólares de Hong Kong, e o comprador vencedor terá a opção de pagar o preço do arremate, bem como o prêmio do comprador com criptomoeda na carteira da empresa com Coinbase.

Laugh Now Panel A, 2002, vem da conhecida série Laugh Now do artista anônimo e ativista social Banksy. Nas últimas duas décadas, o trabalho de Banksy atraiu tanto elogios quanto controvérsias, e em nenhum lugar seu apelo e notoriedade simultâneos estão mais presentes do que no trabalho atual, Laugh Now Panel A. Ele retrata um macaco indefeso, vestindo uma placa de avisos em que se lê algo muito específico: "Ria agora, mas um dia estaremos no comando".

O leilão ao vivo será transmitido para públicos do mundo todo em Phillips.com e no Phillips app, bem como no aplicativo da Poly Auction e WeChat Mini Program.

20th Century & Contemporary Art and Design Spring Sales:

Dia de venda: segunda-feira, 7 de junho, 11h | Venda noturna: terça-feira, 8 de junho, 18h

Localização: JW Marriott, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong

