PHNIX dévoile airMono : La pompe à chaleur monobloc intérieure révolutionnaire A+++ R290 pour la rénovation urbaine

GUANGZHOU, Chine, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- PHNIX, fabricant mondial de pompes à chaleur, lance officiellement airMono, une pompe à chaleur intérieure monobloc R290 innovante. Spécialement conçu pour le paysage urbain européen, airMono offre une solution 3-en-1 (chauffage, refroidissement et eau chaude sanitaire) de haute performance qui élimine l'unité extérieure traditionnelle, résolvant ainsi la crise de l'espace limité pour des millions de rénovations résidentielles.

Lever la barrière de l'espace dans les rénovations urbaines et les appartements modernes

Speed Speed Indoor monoblock heat pump R290 airMono

Alors que la "vague de rénovation" de l'UE, dont l'objectif est de rénover 35 millions de bâtiments d'ici à 2030, et les politiques nationales telles que le Boiler Upgrade Scheme (BUS) du Royaume-Uni et la GEG (Building Energy Act) de l'Allemagne accélèrent l'élimination des chaudières à combustible fossile, les pompes à chaleur sont devenues la voie à suivre. Cependant, de nombreuses maisons historiques, maisons de ville et maisons de moyenne hauteur se heurtent à un obstacle commun : le manque d'espace pour les pompes à chaleur extérieures encombrantes.

En utilisant un système de montage à l'intérieur avec des conduits d'air, l'airMono préserve les façades des bâtiments tout en s'adaptant confortablement à l'intérieur des cuisines, des salles de service ou des garages. PHNIX airMono peut se connecter directement au réservoir d'eau existant de l'utilisateur, remplaçant ainsi parfaitement à l'intérieur les chaudières traditionnelles au gaz ou au fioul. Il allie parfaitement fonctionnalité et esthétique, permettant une transition transparente et peu coûteuse vers l'énergie verte.

Principales caractéristiques de la pompe à chaleur monobloc intérieure airMono R290 :

Cote énergétique A+++ et subventions maximales : Offrant une efficacité énergétique de premier ordre ErP A+++, airMono permet aux utilisateurs d'être éligibles aux incitations gouvernementales les plus élevées. Au Royaume-Uni, ce niveau de performance aide les propriétaires à obtenir la subvention BUS. En Allemagne, l'airMono remplit les conditions requises pour bénéficier d'un financement substantiel de la BEG, où l'utilisation d'un réfrigérant naturel peut donner lieu à une prime d'efficacité supplémentaire de 5 %, couvrant potentiellement plus de 50 % de l'investissement total.

R290 Nature Réfrigérant : Entièrement conforme aux dernières réglementations sur les gaz fluorés (GWP=3), cette conception à l'épreuve du temps garantit une conformité à long terme avant l'interdiction totale des gaz fluorés pour les petites pompes à chaleur en 2032, protégeant ainsi votre investissement à long terme.

Installation intérieure simplifiée : En utilisant des conduits d'air pour une installation 100% intérieure, le système élimine le besoin d'une unité extérieure. Il est donc beaucoup plus facile à installer dans des conditions de vie urbaine, ce qui réduit considérablement les coûts de main-d'œuvre et le temps d'installation.

Maintenance facile d'accès : Une conception unique d'accès rapide sur trois côtés permet aux techniciens d'effectuer l'entretien de la tuyauterie principale et des composants électriques sans déplacer l'unité.

Connectivité intelligente de l'IA : Intégré à L'écosystème de services pilotés par l'IA PHNIX, notamment l'assistant d'IA NIKIGPT et la plateforme IoT. Cela permet un service et une gestion à distance.

Pour plus d'informations sur airMono et notre gamme complète de solutions R290, veuillez visiter [www.phnix-e.com].

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=1Y5V1LgnsTs

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2959156/R290_airMono_indoor_monoblock_heat_pump.jpg