PHNIX stellt airMono vor: Die revolutionäre A+++ R290 Innenraum-Monoblock-Wärmepumpe für die städtische Nachrüstung

GUANGZHOU, China, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- PHNIX, ein weltweit tätiger Wärmepumpenhersteller, bringt offiziell airMono auf den Markt, eine innovative R290-Monoblock-Wärmepumpe für den Innenbereich. airMono wurde speziell für die europäische Stadtlandschaft entwickelt und bietet eine leistungsstarke 3-in-1-Lösung (Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung), die das herkömmliche Außengerät überflüssig macht und das Problem des begrenzten Platzes" für Millionen von Nachrüstungen in Wohnungen löst.

Überwindung der Raumschranke in Stadtsanierungen und modernen Wohnungen

Speed Speed Indoor monoblock heat pump R290 airMono

Da die "Renovierungswelle" der EU mit dem Ziel, 35 Millionen Gebäudeeinheiten bis 2030 zu modernisieren, und nationale Maßnahmen wie das britische Boiler Upgrade Scheme (BUS) und das deutsche GEG (Gebäudeenergiegesetz) den Ausstieg aus fossilen Heizkesseln beschleunigen, sind Wärmepumpen der endgültige Weg in die Zukunft. Viele historische Häuser, Stadthäuser und Reihenmittelhäuser stehen jedoch vor einem gemeinsamen Hindernis: der fehlende Platz für sperrige Wärmepumpen-Außengeräte.

Durch die Verwendung eines innen montierten Designs mit Luftkanälen bewahrt der airMono die Gebäudefassade und passt bequem in Küchen, Hauswirtschaftsräume oder Garagen. PHNIX airMono kann direkt an den vorhandenen Wassertank des Benutzers angeschlossen werden und ist der perfekte Ersatz für herkömmliche Gas- oder Ölkessel in Innenräumen. Es verbindet perfekt Funktionalität mit Ästhetik, und ermöglicht einen nahtlosen, kostengünstigen Übergang zu grüner Energie.

Die wichtigsten Merkmale der Monoblock-Wärmepumpe airMono R290 für den Innenbereich:

Energieeffizienzklasse A+++ und maximale Subventionen: Mit seiner erstklassigen Energieeffizienz ErP A+++ stellt airMono sicher, dass die Nutzer Anspruch auf die höchsten staatlichen Anreize haben. Im Vereinigten Königreich hilft dieses Leistungsniveau den Hausbesitzern, den BUS-Zuschuss zu erhalten. In Deutschland qualifiziert sich airMono für eine umfangreiche BEG-Förderung, bei der der Einsatz von natürlichem Kältemittel einen zusätzlichen Effizienzbonus von 5 % auslösen kann, der über 50 % der Gesamtinvestition abdecken kann.

R290 Nature Kältemittel: Dieses zukunftssichere Design erfüllt die neuesten F-Gas-Bestimmungen (GWP=3) und gewährleistet die langfristige Einhaltung des 2032 in Kraft tretenden Verbots von fluorierten Gasen für kleine Wärmepumpen, wodurch Ihre Investition langfristig gesichert ist.

Vereinfachte Installation in Innenräumen: Durch die Verwendung von Luftkanälen für eine 100%ige Inneninstallation macht das System ein Außengerät überflüssig. Dies erleichtert die Installation in städtischen Wohnumgebungen und führt zu einer erheblichen Reduzierung der Arbeitskosten und der Installationszeit.

Einfacher Zugang zur Wartung: Die einzigartige dreiseitige Schnellzugriffskonstruktion ermöglicht den Technikern die Wartung der zentralen Rohrleitungen und elektrischen Komponenten, ohne das Gerät bewegen zu müssen.

AI Smart Connectivity: Integriert in das PHNIX AI-gesteuerte Service-Ökosystem, einschließlich des NIKIGPT AI-Assistenten und der IoT-Plattform. Dies ermöglicht die Fernwartung und -verwaltung.

Weitere Informationen über airMono und unser gesamtes Angebot an R290-Lösungen finden Sie unter [www.phnix-e.com].

Video - https://www.youtube.com/watch?v=1Y5V1LgnsTs

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959156/R290_airMono_indoor_monoblock_heat_pump.jpg