Phoenix Tower International acquiert 1 978 sites en France

Le leader des infrastructures de télécommunications étend sa présence en Europe

BOCA RATON, Floride, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI), leader mondial des infrastructures sans fil, est fière d'annoncer une étape importante dans l'expansion de ses activités en France.

Aujourd'hui, PTI a clôturé avec succès deux transactions concernant 1 978 sites stratégiquement situés dans des zones urbaines très denses à travers la France.

Ces transactions comprennent l'acquisition de 1 226 sites hébergeant SFR par l'intermédiaire d'une filiale détenue à 100 % par PTI, et l'expansion de Phoenix France Infrastructures 2, une filiale de PTI, par l'ajout de 752 sites hébergeant Bouygues Telecom.

Cette réalisation marque une étape cruciale dans l'engagement de PTI à se développer en France et à soutenir les MNO dans leur demande croissante de connectivité fiable dans les régions densément peuplées.

Si l'on tient compte des récentes acquisitions ainsi que du programme de construction annoncé précédemment, PTI possédera plus de 3 600 sites en France et sera en passe de posséder et d'exploiter plus de 5 000 sites d'ici deux ans. Cela fait de PTI l'un des plus grands fournisseurs d'infrastructures sans fil indépendants du pays, ce qui, en tenant compte des acquisitions, fait de la France le plus grand des 21 marchés mondiaux où PTI est présente en fonction du nombre de sites.

« Avec ces transactions, PTI diversifie son portefeuille en France grâce à des sites situés à travers tout le pays, notamment dans les grandes villes, afin de mieux desservir les populations par le biais d'une forte connectivité sans fil. La France est l'un des marchés des télécommunications les plus dynamiques d'Europe, et la croissance de PTI continuera à faciliter les déploiements de couverture pour tous les opérateurs français de téléphonie mobile à travers le pays. Nous sommes heureux d'avoir collaboré avec les professionnels de Cellnex, Bouygues Telecom et SFR sur ces transactions », a déclaré Dagan Kasavana, PDG de PTI.

« Ces diverses acquisitions continuent de renforcer l'engagement de PTI en France et sur le marché européen. Nous sommes ravis de continuer à développer nos relations avec nos clients et de poursuivre la mise en œuvre de notre modèle commercial en France, qui sera un catalyseur pour l'amélioration de la couverture pour tous les opérateurs », a ajouté Tim Culver, président exécutif de PTI.

Freshfields Bruckhaus Deringer et Natixis ont fait office de conseillers pour PTI.

À propos de Phoenix Tower International

PTI, par l'intermédiaire de ses filiales, possédera et exploitera, pro forma pour ces transactions, plus de 22 000 tours de télécommunications en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et aux Caraïbes. PTI est présente dans plusieurs pays d'Europe dont la France, l'Italie, l'Irlande, Malte et Chypre.

PTI a été fondée en 2013 avec pour mission d'être un fournisseur de sites de premier plan pour les opérateurs sans fil du monde entier sur les marchés à forte croissance. Les investisseurs de PTI comprennent des fonds gérés par Blackstone, Wren House et divers membres de l'équipe de gestion. Le siège social de PTI se trouve à Boca Raton, en Floride. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site Web www.phoenixintnl.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1770422/horizontal_logo_new_V1_Logo.jpg

SOURCE Phoenix Tower International